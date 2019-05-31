外資、融資客、散戶爭先離場 幾張圖看陸股8年來「最黑五月」

【彭博】-- 五月中美貿易談判形勢急轉直下，從加征關稅到科技和資源領域頻頻交鋒，風險資產遭受重創。上證綜指邁向 2011 年以來最糟糕的 5 月表現，外資撤離 A 股的速度是前月的近三倍，兩市成交也退至 2018 年熊市水平附近。市場似乎已開始為中美難以達成協議的風險情景做準備。

「自五月初貿易談判迎來意外轉折以來，風險資產普遍承壓，現階段即便是最為堅定的長期投資者，也難以抵擋短期噪音的干擾，」交銀國際分析師洪灝在報告中寫道，「在貿易談判的不確定因素影響下，短期內市場將持續承壓。」

洪灝還表示，雖然 A 股市場經歷了快速調整，但似乎並沒有完全計入中國出口進一步惡化的情景，而在最壞情景下，上證綜指可能低見 2100 點。

彭博從以下幾個方面一覽本月 A 股的悲慘經歷。

八年來的「最黑」五月

上證綜指已將今年以來的漲幅回吐一半。本月迄今已累計下跌 5.6%，勢創 2011 年以來最差的 5 月表現。科技等成長型股票跌幅略超大型股，創業板指數月迄今跌 8.5%，上證 50 指數跌 6.9%。不過，下跌之後，中國 A 股的估值吸引力又開始顯現。上證綜指的預測本益比已回落至 11 倍左右，低於過去三年的均值 13 倍。

外資以近三倍速度撤離

彭博匯總數據顯示，陸股通 5 月迄今累計淨賣出 531 億元人民幣，不僅刷新深港通開通以來的最大單月流出紀錄，也是 4 月份創下的前歷史高點約 180 億元的將近三倍。5 月中旬 MSCI 如期將 A 股納入權重擴容，並在本周生效，也難輓外資流出態勢，外資狂賣成了 A 股下跌催化劑。

(彭博資訊圖表)

凱基證券分析師陳浩悲觀看待今年餘下時間的資金流情況。他說：「今年剩下的半年時間，北向總體還是偏流出，接下來如果美國 3000 億美元商品關稅加碼，對華為等科技企業打壓延續的話，下半年市場也不見得會好。」

不過，河東資產基金經理成文虎認為，人民幣匯率已經企穩，A 股估值也不是很高，對外資有很強的吸引力；在大的趨勢下，外資還是會不斷加配中國資產。

萬億成交已成往事

隨著 A 股本月退守 2,800-2,900 點上下，A 股成交額也退至 2018 年熊市水平附近。彭博匯總數據顯示，30 日當天滬深兩市的成交額為 4,520 億元，較月初超過 6000 億元的水平收縮 30%，與 3 月初時近 1.2 萬億元的今年「天量」更不可同日而語。

(彭博資訊圖表)

信達證券分析師谷永濤在電話中表示，中國經濟還是偏弱企穩運行，國際局勢難以有明顯判斷，都有不確定性。「在不確定性消除之前，成交可能還會萎縮一些，」 他說，這也代表了市場對股指點位認可度比較高，「市場分歧不高的話交易就不會活躍。」

融資客退場

與外資一同退去的還有槓桿資金，彭博匯總數據顯示，截至 29 日滬深兩市融資餘額已回落至不到 9200 億元的水平，5 月份 18 個交易日中有 14 天下滑。

(彭博資訊圖表)

高盛本周下調了 A 股日均成交及融資餘額假設，並下調了滬深 300 指數的回報預期和中資券商股目標價。高盛表示，如果股市進一步下跌，散戶參與度可能會下降。