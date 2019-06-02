國巨本周股東會登場 股價「對折再對折」聚焦四大營運問題

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 將於 5 日召開股東會，相較去年同期股價千元，現在「對折再對折」，而臨產業逆風，加上貿易戰干擾，下游庫存去化狀況、下半年訂單情形、被動元件長期展望、擴廠計畫等，預計將是股東們的關注重點。

國巨董事長陳泰銘在去年股東會上，釋出 MLCC、晶片電阻供不應求，到今年都無解的正向訊息，激勵股價扶搖直上，衝上 1310 元的新天價，不過好景不常，去年下半年開始，美中貿易戰衝擊、下游客戶滿手庫存，景氣營運瞬間翻轉。

國巨今年以來除了 1 月營收較去年成長，接下來連續 3 個月都呈現年減，公司表示，受貿易戰影響，大中華區終端需求疲弱，且部份客戶持續進行庫存調整，至於庫存何時去化告一段落、下半年訂單能見度，將是市場最想問陳泰銘的問題。

此外，陳泰銘也看好，日系被動元件大廠村田製作所 (Murata) 將退出標準品的市場，國巨可望受惠，因此計畫在明年初擴廠因應，不過現在貿易戰烏雲壟罩，被動元件長期展望是否依舊樂觀、擴廠計畫最新進展，也是另一關注重點。

除了公司營運，國巨今年發出 10 億餘元的董事酬勞在上市櫃中最多，其中陳泰銘董事酬勞達 1.56 億元，打破單一董事領取的董事酬金歷史紀錄，年增逾 4 倍，相較國巨股價「對折再對折」，恐怕此舉也是股東關心的焦點。