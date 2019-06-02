第一個沒有張忠謀的股東會 台積電股東要問經營團隊的五大問題

晶圓代工龍頭廠台積電 (2330-TW) 將於本周三 (5 日) 召開股東會，此次股東會是創辦人張忠謀退休後的首場股東會，也是董事長劉德音、總裁魏哲家接任掌管後，首場直接面對股東的股東會，預期股東將關心五大問題。

五大重點包含，美中貿易戰加劇下，台積電對產業景氣的看法；華為事件對公司營運的影響；去年中接連爆出機台中毒、晶圓製程瑕疵事件，公司內控是否出問題；半導體產業前景與競爭態勢等展望；以及劉德音、魏哲家兩人，如何帶領台積電「再創奇蹟」。

張忠謀在去年股東會後正式退休，退休後台積電以雙首長制運行，劉德音、魏哲家共同接棒張忠謀領導逾 30 年的台積電，要帶領台積再創奇蹟，今年也是張忠謀退休後，劉德音與魏哲家首場股東會，直接面對股東。

去年台積電股東會結束後，時隔 1 個月，美中貿易關稅戰便鳴出第一槍，至今已逾 1 年，雙方僵局不但未緩解，反而持續升溫，股東將關心，在美中貿易戰加劇之下，客戶需求是否轉趨保守，及台積電對整體產業景氣的看法。

美國政府全面封殺華為後，許多半導體晶片大廠紛紛表態將停止供貨，台積電也於 5 月 23 日首度對外回應，經內部及國外法律事務所評估，為客戶代工的晶片中，所用的美國技術不超過 25%，在符合盡職調查前提下，不會改變現有對華為產品的出貨方式，並強調不影響第 2 季與全年財測。

不過，在台積電對是否續供貨華為公開表態後，消息傳出，美國政府為此對台積電施壓，要求台積電停止對華為供貨，在股東會上，預期股東也將再關注公司對華為事件的立場，及對營運的影響。

除關注美中貿易戰與華為事件等兩大變因外，市場也關心，公司對半導體產業前景展望；先前接連傳出機台中毒、晶圓製程瑕疵事件，外界憂心，沒有張忠謀的台積電，螺絲是否鬆了，預料關於公司內控與管理議題，也將成為焦點。

張忠謀去年最後一次主持股東會時，有信心地說，新董事會與領導階層，可以順利成功接班，台積電的奇蹟沒有停止，會一次又一次創造，不過，張忠謀交棒後，台積電卻頻頻出包，接棒的劉德音與魏哲家如何帶領再創奇蹟，相信也是股東們關心的重點。