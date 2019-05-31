能源盤後—庫存減少程度不如預期 原油大跌收創3月最低價

週四 (30 日) 交易，原油期貨大跌，WTI 和 Brent 原油期貨價格均收創自 3 月以來最低價，係因美國官方數據顯示，上週原油庫存的下降程度遠低於預期，且數據也顯示已經創紀錄的高產量又進一步提升。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.22 美元或 3.8%，收每桶 56.59 美元，為最前月契約自 3 月 8 日以來最低收盤價，且 5 月迄今跌幅因此超過 11%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.58 美元或 3.7%，收每桶 66.87 美元，為最前月契約自 3 月 12 日以來最低收盤價，本月迄今跌幅 8% 以上。

EIA 報告

截至 5 月 24 日，美國原油供應量小降 30 萬桶，為 3 週以來首次下降，但下降程度遠低於分析師預期，根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期原油庫存下降 140 萬桶。API 週三也公布上週原油庫存下降 530 萬桶。本週因週一休市，因此 EIA 報告順延一日公布。

EIA 估計，國內上週原油產量增加 10 萬桶至 1230 萬桶 / 日。

《Sevens Report》聯合編輯 Tyler Richey 表示，國內產量恢復到歷史高位，這「仍是價格的阻力，儘管第二季迄今產量上升的趨勢已經實際上停滯不前。」

他指出，數據顯示美國的原油淨進口量下降至低於 400 萬桶 / 日，為 4 月初以來首見，「這很重要，因為倘若進口依舊受壓抑，我們可能在進入夏季駕駛旺季時，看到原油庫存開始下降，最終可能成為較長期的看漲影響。」

EIA 數據包括，汽油庫存增加 220 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油下降 22.5 萬桶。

上週美國天然氣庫存增加 1140 億立方英呎，大於 S&P Global Platts 調查的增加程度。分析師原預期上週天然氣庫存平均增加 950 億立方英呎。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格下跌 6.66 美分或 3.4%，收每加侖 1.879 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.25 美分或 2.7%，收每加侖 1.915 美元。該契約今日收盤後到期。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.7 美分或 2.9%，收每百萬 Btu 2.547 美元。

本月大部分時間，對貿易戰局勢和全球成長前景的擔憂已經壓抑了股市，也讓全球石油持續的強勁需求充滿不確定性。

ThinkMarkets UK 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「油價任何上行都受到現行貿易戰的威脅，這狀況持續高度衝擊需求，無論石油庫存數據如何。所以我可能不會太樂觀看待任何上行。」

與此同時，市場一直在關注伊朗和美國間越來越緊張的局勢，太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 表示，「波灣衝突任何潛在升級，都可能中斷市場並提高波動性。」

Oanda 市場分析總裁 Dean Popplewell 表示，「市場共識仍是 OPEC + 減產協議會在下一次會議上決定延期，而下一次會議不是 6 月底就是 7 月初。」尤其沙國希望避免油價回落至 7 個月前的水準，去年 11 月下旬，Brent 油價大概在 60 美元以下。