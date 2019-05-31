〈第一金法說〉新台幣利差溜滑梯 一銀淨利差連5季下滑

第一金 (2892-TW) 今 (31) 日舉行第 1 季法說，核心子公司一銀受到新台幣利差持續下降、資金轉進 SWAP 換匯交易等因素影響，導致淨利差 (NIM) 連 5 季下滑，今年將持續靠衝刺外幣與拓展海外據點提高淨利差。

根據一銀資料，今年第 1 季新台幣利差僅 1.4%，較去年同期減少 7 個基本點 (bp)，加上銀行將部分資金用來承做 SWAP 換匯交易，導致淨利差一路溜滑梯，首季降至 1.08%，是去年第 1 季以來連續 5 個季度下滑，即便還原 SWAP 淨利差也只有 1.21%，仍較去年同期還原值 1.24% 減少 3 個基本點。

第一金副總方螢基坦言，目前市場競爭激烈，加上新台幣利差持續下降，銀行除了努力衝刺放款「以量補價」外，也將部分資金轉進 SWAP，導致第 1 季淨利收年減 2.1%，但投資收益卻大增 75%。

方螢基指出，儘管淨利收年減 1.47 億元，但靠著投資股、債與 SWAP 等金融交易，帶動投資收益較去年增加 14.13 億元，兩相抵銷後仍有約 12.66 億元收進帳，仍有助於挹注整體獲利表現。

為提升利差表現，一銀也將目標鎖定利差較高的外幣放款與海外市場，目前外幣利差仍有 2.44%，優於新台幣利差，方螢基說，今年將持續衝刺外幣放款與海外市場，今年首季外幣與海外市場放款仍有 1 成以上的成長，一銀表示，今年下半年將增設美國休士頓分行、法蘭克福分行等新據點，預期可望帶動外幣放款成長，可望推升淨利差表現。

在手續費部分，今年首季手續費收入在放款業務挹注下，較去年同期增加 2.5%，但值得注意的是，財富管理手收卻逆勢降至 9.9 億元、年減 5.1%，其中來自銀行保險的比重約 28%，為銀行手續費主力來源。

由於金管會即將出手控管高儲蓄型保單，媒體提問，未來如果儲蓄保單宣告利率下滑而影響買氣，是否影響手續費收入？一銀表示，儲蓄型保單宣告利率是否全面調降仍是未知數，即便儲蓄險下調，影響也不至於一次到位，而是慢慢發酵未來將強化保障型、投資型、長照險與外溢保單等商品彌補儲蓄險的手續費缺口。