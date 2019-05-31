買錯差很多，避險資產選哪種？

近期投資市場隨著消息面上下震盪，投資人看著自己的總報酬變化，是不是也嚇出了一身冷汗？其實，如果資產配置裡的避險資產挑的好，就可以免於這種煎熬。大家都知道投資債券比股票安全，但是都是債券，你知道怎麼挑才可以發揮避震的效果嗎？

1. 高信評債券才是避震神器

攤開 2000 年以來市場表現，可以看到，每每在股市大幅下跌的時候，債券確實比股票表現更抗跌。但是更值得投資人留意的是信評越高的債券，尤其最高信評 AAA – AA 的債券，大部分的時候更是只漲不跌，反而信評較低的債券，常常是隨著股市下跌，只是幅度有差別。

有一派的投資人偏好非投資等級的債券（BB 級以下），因為可以達到以較低的波動度參與市場。可是，如果投資人想要達成的目的是「在市場下跌時，投資價值能不跌反漲」時，千萬不要選錯，應該根據不同投資目的選擇適合的標的，在想抗跌的前提下，高信評債券較好。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2000-2018 年。債券指數採美銀美林全球債券各評級總報酬指數，全球股票採 MSCI 全球股票總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 債券基金超多種，從兩方向下手

債券基金的種類超級多，而且裡面包羅萬象，建議在這個時候想要找避險債券的投資人，可以從兩種方向去挑基金，第一，想要自己配置債券比重的自主投資人，可以從美元多元債券類別去挑選，因為這種類別通常以高信評債券為主要標的。

再來要檢視過去基金績效表現，下表利用過去五年的績效表現，這段期間有經歷過歐債危機和去年底股市修正的，較具參考價值。想要顧及抗跌和長期報酬，應該選擇越靠近右上角的基金，因為在過去最差一季報酬較低，累積報酬也比較高。

第二個方向是選擇股債都有的平衡基金，交由基金經理人來決定目前合適的股債比重，並且挑選精選投資策略以高品質資產為主的當作首選。

3. 別小看避險性債券的潛力

即使許多人都知道避險性債券的好處，但大部分投資人還是對這類債券不屑一顧，最大的原因來自認為這種債券的報酬率偏低，可是，也許投資人還忽略一個避險性債券上漲的因素。

現在市場對今年年底前降息的預期已經大幅提升，遠期利率也是一路下滑，如果這項預期成真，對於避險性債券來說是一項利多。除了原本的票息之外，投資人還可能另外獲得資本利得。更別提在市場動盪時，這類工具吸引資本進一步推升價格的能力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/5/29。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

市場震盪下，避險資產挑高信評

在上週貿易戰打得火熱的時候，我們曾針對目前有的股票部位應該如何調整提供了看法（貿易戰重演，這次你會怎麼做？）。對於債券的部位，一般建議投資組合內至少要有約占總投資 30 % 的債券部位，但對於更保守的投資人，或預期未來狀況波動可能會更大的投資人，可以提高 10-20% 的占比，將可以為投資組合帶來不錯的避震效果。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2-USD

>> 富達基金 - 美元債券基金

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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