台開大步跨進健康管理事業 將合資在金門建立細胞實驗室

台開 (2841-TW) 集團子公司台創公司與長春藤生命科學，今 (21) 日共同簽署合作意向書 (MOU)，雙方將共同投資 5 億元，並與醫療機構院所合作，進一步於金門分階段建立細胞實驗室，由長春藤提供細胞產品技術，未來進一步將由醫療院所提供細胞治療服務。

長春藤生命科學成立於 2003 年，為台灣第一家獲衛福部特管辦法核可的細胞製備公司。

台開集團與長春藤生命科學，合作項目主要以肝、肺、腹腔、血癌等四大類別晚期癌症自體免疫殺手細胞 (IKC) 治療為主軸，及退化性關節炎、軟骨缺損等適應症自體脂肪細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體軟骨細胞等移植治療服務。

台開總經理邱于芸指出，台開集團力推休閒養生產業，更重視健康產業，期望能為華人提供更多的服務。

台開指出，台灣去年 9 月開放「自體細胞治療特管辦法」，期讓台灣在該細胞治療技術與產業都搶得先機，自實施以來，今年 5 月 3 日衛福部發出第一家自體免疫細胞 (CIK) 治療許可證，就是由三軍總醫院拿下，成為細胞療法特管辦法第一個獲准執行的醫療機構，得以自體免疫細胞 (CIK) 治療「血液惡性腫瘤經標準治療無效」的患者，而其合作的細胞製備公司「長春藤生命科學」，也同時拿下第一，為國內第一家獲致衛福部特管辦法核可的細胞製備公司，與三總合力拼下第一。

長春藤生命科學總經理張泰銘表示，長春藤在產品面走在癌症治療前端，具備 15 年的細胞培養技術並已申請台灣、中國大陸、美國等多國專利，目前已開發完成自體軟骨細胞培養技術，臨床計劃設計中。