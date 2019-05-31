信義房屋創辦人周俊吉交棒 薛健平接任董座

房仲業者信義房屋 (9940-TW) 5 月 24 日股東會完成董事全面改選後，今日 (31) 日召開新一屆董事會，選出新任董事長薛健平，接任創辦人周俊吉職務，副董事長則仍由周王美玉繼續擔任。

薛健平 1990 年即進入信義房屋服務，歷任中國信義總經理、信義房屋總經理、副董事長等職務，歷練完整，未來將以其經營長才掌舵信義房屋，信義房屋創辦人周俊吉則仍續任信義房屋董事。

信義房屋表示，成立以來，整體事業由信義房屋逐步發展成為信義企業集團，事業範疇從仲介代銷、開發興建、生活產業、一直到完整的不動產價值鏈服務，同時也將事業版圖擴及中國大陸、日本及馬來西亞等地，成為跨國性企業集團，集團創辦人周俊吉未來將把時間資源投入思考及擘劃集團整體之發展，因此決定將信義房屋董事長一職交給薛健平。

信義房屋子公司久信置業江蘇無錫「山水嘉庭」案，預計今年 10 月開始預售，除延續「信義嘉庭」案在社區營造領域的成果，並將融合無錫市濱湖區當地天然居住環境與鄰近科學園區就業資源，鎖定年輕有活力的白領家庭，打造在當地指標性建築。

信義開發的新北市板橋永翠段開發案將分兩案開發，首案命名為「嘉和」，預計今年 5 月底左右取得第一張建照後展開預售，另一案則規劃於明年進行預售。

信義房屋今年第 1 季稅後純益 4.22 億元，每股純益 0.57 元。