〈元太法說〉看好自行研發軟性塑膠基板 較傳統玻璃基板更具優勢

元太 (8069-TW) 在台北國際電腦展 COMPUTEX 中，展示電子紙在交通、零售、物流及醫療上的智慧應用，今 (31) 日線上法說會上，總經理李政昊也特別提到，在筆電應用是採自家研發的軟性塑膠基板 (flexible backplane)，相比傳統 TFT 玻璃基板更具優勢。

李政昊表示，先前三星及華為推出折疊式智慧型手機，就是採用軟性塑膠基板，相較傳統 TFT 玻璃基板，製作工序跟成本較高，但使用上較具彈性，能降低觸控筆尖對基板的壓力，目前相關軟性塑膠基板都由元太製作，作成模組後再轉售給下游廠進行組裝。

李政昊表示，目前電子閱讀器 (eReader) 多採玻璃基板製作，電子筆記本 (eNote) 則採用軟性塑膠基板製作。

針對公司主力產品電子標籤及電子看板產品，李政昊表示，彩色電子技術 (ACeP) 持續穩健成熟，客戶關注的全彩換頁導入時間，在實驗室測試的結果已經從先前的 20 秒縮短剩 3 秒，是技術重大突破。

李政昊表示，元太未來將持續朝智慧交通、智慧城市邁進，智慧教育方面，將朝以電子紙取代紙跟筆的方向努力，另外，也推動電子紙行李吊牌，並已研發符合飛安不具電池的產品，正跟航空業者接洽中。