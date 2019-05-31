外資終結連17賣 但大買富邦VIX避險 三大法人合買31.6億元

台股今 (31) 日在蘋概三王領軍下強彈，加權指數順利收復年線，終場以 10498.49 點作收，大漲 115.5 點，三大法人操作也出現久違的同步站在買方，其中，外資終結連 17 賣，轉買超 19.07 億元，投信買超 10.68 億元，自營商買超 1.85 億元，三大法人合買 31.6 億元。外資期現貨不同調，大買富邦 VIX 避險，顯示還不是全然翻多。

5 月因為美中貿易戰重燃戰火，讓外資對台股連 17 賣，今天 5 月最後一天，雖然轉為買超，但是，整體 5 月，外資共賣超 1449.33 億元，不但無法出現連 5 個月買超，單月減碼金額也超越去年 10 月股災時的 1430 億元，僅次 2011 年 8 月、近 8 年 1903 億元單月賣超手筆。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2753 口至 13972 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 178 口至 44170 口。

外資買超前 10 名：大買富邦 VIX 超過 7.3 萬張，連 3 天加碼超過 15 萬張；新光金 3.6 萬張、元大滬深 300 正 2 獲買 2.1 萬張、台新金 1 萬餘張，上述 4 檔超過萬張；中信金、群創、臺企銀、兆豐金、仁寶、統一 5000-9000 多張不等。

外資賣超前 10 名：緯創因是墨西哥概念股，遭大舉出脫 2 萬餘張；鴻海 1.2 萬張、榮成 1.1 萬張；元大 S&P 原油正 2、玉山金、中石化、英業達、元大金、台積電、元大台灣 50 反 1 遭賣超 2000-9 千餘張不等。

投信買超前 10 名：矽創、立積、聯發科、鴻海、國建、泰碩、廣達、穩懋、長虹、健策。賣超前 10 名：長榮航、緯穎、台泥、美利達、雙鴻、金像電、群益證、元大台灣 50 反 1、原相、元太。

自營商買超前 10 名：富邦 VIX 超過 6 萬張，其餘個股都買超都低於萬張，元大 S&P 原油反 1、新光金、兆豐金、元大台灣 50、鴻海、國泰臺灣加權反 1、國泰美國道瓊反 1、元大 S&P 黃金正 2、元大台灣 50 正 2。

自營商賣超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 遭賣超過 3 張，其餘賣超都低於萬張，元大台灣 50 反 1、元大滬深 300 正 2、元大 S&P 石油、元大高股息、台灣高鐵、國泰費城半導體、台積電、富邦特選蘋果 N、中環。

整體來說，台股今天重返年線，周線收紅，終結連三黑，成交量從近日千億元左右水準、放大到 1200 億元以上，近日加權指數站上 5 日及 10 日均線，不過目前格局仍疲軟，後續需要留意 5 月 29 日的低點不宜跌破，若能克服 20 日均線反壓、並站上 60 日均線，有助支撐台股中多頭格局。