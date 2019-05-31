宏正與美上市通訊設備商Arris和解 捍衛商標權

宏正 (6277-TW) 今 (31) 日宣布，美國子公司 ATEN Technology Inc. (ATEN Tech)，與美國上市通訊設備廠艾銳勢 Arris(ARRS-US)經歷近 1 年攻防，最終和解，捍衛住「SIMPLY BETTER CONNECTIONS」商標。

宏正表示，ATEN Tech 為「Simply Better Connections」之商標所有權人，Arris 公司及其旗下 Ruckus Wireless 未經授權使用 ATEN Tech 商標，在 ATEN Tech 要求 Ruckus 停止使用侵權商標後，Ruckus 採取強硬回應，雙方進行約 1 年訴訟攻防戰。

不過宏正指出，近日 Arris 終釋出和談善意，雙方已簽署和解協議書，協議中 Arris 承認 ATEN Tech 為 Simply Better Connections 商標所有權人，並不再使用 Simply Better Connections。

宏正表示，公司除長期投入大量資源及人力持續精進各項研發成果，也同時積極維護商譽及品牌形象，透過品牌經營與智財策略串聯的綜效，確保全球客戶權利，並端正市場認知與公平正義之價值。