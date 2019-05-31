〈台塑化股東會〉坦言今年石化業較辛苦 路州案環評Q3可望通過 拚2023年投產

台塑四寶股東會今 (31) 日由台塑化 (6505-TW) 打頭陣，台塑化美國路州投資案環評可望在第 3 季通過，拚 2023 年陸續完工投產，董事長陳寶郎表示，美中貿易戰沒有減緩跡象，且近期市場陸續開出大量乙烯產能，影響石化業供需與價格，產業經營較辛苦，將持續調度資源，引進人工智慧技術，增加產值，降低潛在風險。

陳寶郎表示，台塑化近來陸續與海外知名公司進行國內策略合資，致力於開發輕裂廠四碳、五碳下游產品應用，朝高值化發展，與日本出光公司合資年產能 4.38 萬噸的 HHCR(五碳氫化石油樹脂) 廠，預計下半年投產。

除合資廠外，陳寶郎表示，台塑化美國路州投資案前期作業均順利推動，15 個執照中已取得 13 個，環評可望在今年第 3 季通過，盼能順利啟動路州投資案，待動工整地後，盼能於 2023 年陸續完工投產，未來將使台塑化掌握美國頁岩氣低成本優勢，創造更佳的營運條件。

對於近期產業景氣，陳寶郎指出，自己 4 年前就多次示警，石化業後續經營會越來越辛苦，主因在於美國多達 8 個乙烷裂解廠計畫啟動，市場多出 1000 萬噸的乙烯供給量，而新產能開出的時間點，差不多就是近期。

在新產能開出之下，陳寶郎表示，全球石化市場的供需與價格均大受影響，產業經營較為辛苦，加上美中貿易衝突沒有減緩跡象，全球經濟狀況與需求也在下降，若兩國僵局未解，景氣將會持續受影響，不過，台塑化將會持續調度資源，以因應市況變動，並進一步引進人工智慧技術，強化製程能力，增加產值，以降低潛在風險。