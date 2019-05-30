最新消息指出，巴哈馬中央銀行（CBOB）於 5 月 30 日正式跟交易處理供應商 NZIA.io 簽署合作發展協議，予以共同推進和實施「沙元計劃」（Project Sand Dollar），為巴哈馬構建首個數位法幣。

CBOB 最初是在 3 月上旬對外宣佈已選定 NZIA 作為該項目的主要合作夥伴，而其他合作方還包括新加坡的軟體開發公司 Zynesis。

官方表示，「沙元計劃」旨在為島國居民提供平等的數位支付服務，減少現金交易和服務供應上的成本，目標成為全國企業和居民都能負擔的電子支付系統。CBOB 雖未透露首批試點地區，但行長 John Rolle 曾聲稱，「預計 2020 年在各群島全面採用沙元」。

CBOB 補充道，即將發行的數位法幣將遵守當地金融法規，包括該機構今年新出台的加密貨幣監管草案。

去年 6 月，巴哈馬副總理兼財政部長 K Peter Turnquest 出席活動時曾表示，全面化數位支付服務的發展是「現代治理前進的方向」。對於許多家族島嶼而言，數位法幣尤其重要，因為巴哈馬已目睹許多商業銀行陸續縮減規模，甚至退出社區，使得銀行服務逐漸短缺。作為一個島國，交通運輸費用高昂，且為居民帶來不便，尤其年邁者眾多。因此，巴哈馬勢必將提供數位化和安全的金融服務。

這篇文章 巴哈馬央行、NZIA.io 簽署合作協議 共同構建數位法幣「沙元」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』