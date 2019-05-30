台灣人壽斥資25億元投資離岸風電 為國內壽險第一家

中信金控 (2891-TW) 旗下台灣人壽今 (30) 日董事會通過投入新台幣 25 億元於離岸風電投資公司，這也是國內第一家參與離岸風電投資的壽險業者，將與國際離岸風電團隊哥本哈根基礎建設基金攜手，投入開發彰化外海獲配規模 600MW 的離岸風電場，預計於 2021 年至 2024 年併網，本投資案將待保險局核准後進行。

台灣人壽同步公告董事會決議授權總經理進行投資北部地區促參案件，主要是台灣人壽與宜蘭縣簽訂的「清水地區自然養生及觀光遊憩園區 BOT 案」投資契約因法令變更擬辦理修約及修訂。

台灣人壽指出，2016 年時正式與宜蘭縣簽約，取得宜蘭縣「清水地區自然養生及觀光遊憩園區」開發案，此案算是符合促參的 BOT 案，共有 50 年，得再延 20 年，台壽預計將投入 17.35 億元，興建 71 棟獨棟溫泉 Villa 式度假村，並打算引進國際品牌來經營此飯店，提供國人及觀光客新的旅遊地點。

台壽表示，壽險資金投資公共建設，既可以協助國家經濟及地方開發，且能提供工作機會，興建飯店可有固定的收益，也符合壽險資金中長期投資的特性，預計以 5 年的時間規劃及興建完成，利用清水特殊的地熱溫泉及附近大片森林，開發出具有吸引力的度假村，投資報酬率可符合保險局的要求。