南山人壽炒股案再遭重罰660萬元 今年已苦吞5張罰單

保險局 4 月已對南山人壽連續兩次重罰，共罰 780 萬元， 5 月中再針對資安問題對南山人壽開罰 240 萬元，不料，今 (30) 日南山人壽又因為去年 7 月的炒股案，再被開出 2 張罰單，共遭罰 660 萬元，今年才短短 5 個月，南山人壽就苦吞 5 張罰單，累計保險局已開罰 1680 萬元。

南山人壽去年 7 月爆出內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，私自買股後，再用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，但是，南山人壽早在去年 5 月下旬就知道此案，但卻到 7 月才通報保險局，只因為「週刊要報才趕緊通報」，隱匿長達 2 個月，甚至有想一手遮天嫌疑。

金管會接到南山通報，去年進駐南山人壽金檢，發現南山人壽辦理國內股權人員利益衝突防範機制，還有重大偶發事件通報等程序都有重大缺失，今天正式針對南山人壽開罰 660 萬元，並命南山人壽立刻解除葉姓經理人職務，該名經理人 5 年內不得重回保險業。

保險局指出，葉姓經理人 2016 年 3 月就在南山人壽任職，應該要知道公司管控機制跟利益迴避，但卻在 2017 年成立 LINE 群組把公司操作透露給他人，甚至利用其配偶買賣當沖股票，其操作跟公司操作吻合，行為嚴重不當，因此解職。

金管會今天一口氣針對此炒股案開出兩張罰單，主要是因為有兩大最大缺失，第一，南山人壽在股權人員利益衝突防範機制上，沒有做到相關查核、監督機制，導致作業規定「有流於形式」，不能確實發揮內控制度有效性，針對這項開罰 480 萬元。

第二，南山人壽重大偶發機制有缺失，明明南山在 5 月底就接獲民眾檢舉，但卻沒有設置緊急應變團隊機制處理，也沒有向保險局通報，等到媒體去年 7 月中旬報導時，才趕緊通報保險局重大偶發事件，顯示南山人壽重大偶發通報判斷機制有系統性重大缺失，針對這項開罰 180 萬元。

根據保險局統計，今年前 5 月份，南山人壽已經收到 5 張罰單，其中 4 張是重罰罰鍰，共罰 1680 萬元，還有 21 項糾正，共有 3 名經理人被停職，還有 1 名經理人被解職。

南山人壽今年才因為換更改繳費方式，造成多張保戶保單停效，4 月份遭保險局重罰 600 萬，總經理更是被停職半年，隔天保險局再因為南山投資缺失再祭出一張 180 萬罰單。

沒想到保險局 5 月 17 日又再抓到南山人壽在資安跟違反個資法上的缺失，再對南山人壽開罰 240 萬元；今天再次針對去年炒股案開出兩張罰單、重罰 660 萬元。

南山人壽斥資百億的新系統之亂都還懸而未解，金管會祭出最後通牒要求南山人壽 6 月底前要完成新系統的改善，且金管會主委顧立雄已經公開表態過，待南山新系統穩定下來後，保險局還會針對新系統之亂做出後續懲處；顯見南山人壽截至今天苦吞五張罰單後，後續還會有罰單等著該公司。