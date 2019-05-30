需求回溫惟庫存壓力未解 NAND Flash Q2合約價恐續走跌

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 表示，第 1 季整體 NAND Flash 合約價跌幅，為近 1 年來最劇烈的一季，雖然第 2 季主要消費型需求都將有所回升，但供應商在庫存尚未解決前，NAND Flash 合約價恐將持續走跌。

DRAMeXchange 表示，今年第 1 季除受到傳統淡季因素影響外，智慧型手機及伺服器 OEM 從去年第 4 季起便因需求疲弱，開始調節庫存，各項產品位元出貨量表現均呈現衰退，使今年第 1 季整體 NAND Flash 合約價跌幅，成為近 1 年來最劇烈的一季。

DRAMeXchange 指出，今年第 1 季 eMMC/UFS、Client SSD 及 Enterprise SSD 合約價，分別下跌 15~20%、17~31% 及 26~32%，而在 TLC Wafer 產品合約價跌幅雖有收斂，但季度跌幅仍達 19~28%。

展望第 2 季，DRAMeXchange 認為，雖然智慧型手機、筆記型電腦及伺服器在內的主要需求，都將有所回升，但仍不足以消弭庫存壓力，供應商在庫存壓力未除之前，無法遏止 NAND Flash 合約價持續走跌的態勢。

