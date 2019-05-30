〈台北5G高峰會〉呂芳銘：製造將成5G最大應用 基站布建電力成最大問題

鴻海 (2317-TW) 集團副總裁、亞太電董事長呂芳銘指出，5G 初期先朝商用領域發展，不過製造業才是 5G 最大應用，而 5G 基地台布建所需耗費的電力，恐是 4G 的 9 倍以上，若不共建，恐對電力供應帶來巨大負擔。

呂芳銘今日出席「第六屆台北 5G 國際高峰會」，以「工業網路的 8K+5G」發表專題演講時指出，根據 IHS 預測，到 2035 年時 5G 相關應用產值，將達 12.3 兆美元，其中應用在製造相關領域產值高達 3.4 兆美元，占比達 28%，在整體應用中居冠。

而 5G 相關的資訊及通訊服務，呂芳銘預估，到 2035 年時，產值將超過 1.4 兆美元，占比估達 11.5%，主要是許多 5G 衍生應用都將建立在通訊服務上。

呂芳銘指出，5G 不同於 3G、4G，初期先朝向商用領域發展，「絕不是消費」，目前集團也已經有實際應用，像是富士康龍華園區，已開始使用無人搬運車 (AGV)，結合 5G 及邊緣運算，在廠區前搬運貨物節省人力。

呂芳銘表示，目前鴻海主要著重在工業、車用、健康互聯網發展應用，亞太電則朝向環安衛、智慧領售等應用發展。

不過，他強調，5G 面臨另一個關鍵問題就是用電，根據中國電信於 3GPP 標準會議投稿資料指出，5G NR 的電力消耗為 4G LTE 的 3-4 倍，5G NR 傳輸距離較短，若要達相同的覆蓋率，需要的基地台數量為 4G 的 3 倍以上，總電力消耗預估將達 9 倍以上。

呂芳銘指出，台灣電信業者所用電力，約占台灣整體供電 3%，9 倍就是 27%，「根本無法負荷」，他也再次呼籲，5G 基地台若不共建，將對台灣電力供應帶來巨大負擔，並造成資源浪費。