【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

週三台股開低走高守住半年線一定程度給予多頭鼓勵，隔夜道瓊雖然再度下挫逾２百點，不過已大幅脫離盤中低點，且費半指數率先翻紅，週四台股 5G 概念股因此受到激勵，擺脫華為陰霾反彈走高，雖然台積電及大立光表現相對疲弱，不過鴻海再度大漲超過 1% 領軍電子，收盤指數上漲 0.79%。

《國際金融市場焦點分析》

人民日報表示，美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，並且使用「勿謂言之不預！」的警告性字眼，隔夜美股一度因為貿易衝突可能造成經濟下行風險而重挫，不過收盤明顯收斂跌幅，週四亞股也部份出現反彈，不過中國股市表現疲弱，前一日強勢拉升的大金融板塊全面拉回，稀土永磁板塊也大幅下挫，上証一度大跌超過 1%，尾盤靠著農業種植、石油及有色金屬板塊拉升，收斂部分跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

長短天期公債殖利率倒掛，引發市場再度擔憂經濟衰退之風險，加上市場傳出中國打算對美國開啟稀土戰爭，限制稀土出口至美國，導致市場再度擔憂中美貿易戰將可能出現升溫，打壓市場風險偏好，推動輕原油及布侖特原油期貨同步出現下跌；農產品部分，受到黃豆產區持續大雨影響，導致種植進度落後，推動黃豆期貨上漲近 2%。

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