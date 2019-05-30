5G國家隊及歐盟合作計畫同步推進 沈榮津：5G關鍵在應用

第六屆台北 5G 國際高峰會今 (30) 日正式展開。經濟部長沈榮津表示，5G 決戰關鍵在「應用」，經濟部積極推進國內外 5G 應用發展，除成立 5G 國家隊進行場域試煉，與歐盟的 5G 合作計畫即將進入新期程，預計 10 月就無人機與智慧工廠等領域進行應用合作。

沈榮津表示，台灣 5G 釋照預計將於 2020 年商用，經濟部希望從應用服務著手，挑選重點項目進行垂直領域整合，並透過組建 5G 國家隊，來推動 5G 相關產業與新興營運模式發展，加速台灣 5G 商用化腳步。

去年經濟部已推動中華電信與遠傳各自成立 5G 國家隊，分別針對娛樂場館與智慧車載領域發展及部署。

沈榮津強調，台灣 5G 技術應透過垂直應用場域實證來培育產業發展，因此鎖定智慧工廠、智慧醫療、以及智慧展場等應用，目前經濟部已和外貿協會討論在南港展覽館建置 5G 網路，期望未來可提供 AR/VR 展場導航與智慧推播，讓國際買主親身體驗台灣智慧展館的創新服務。

國際合作部分，台灣與歐盟 5G 合作計畫即將進入新期程，預計 10 月開始在無人機與智慧工廠等項目進行場域與應用合作。同時，台灣積極與國際組織進行連結，目前已爭取到 2020 年全球通信會議 (IEEE Globecom) 在台舉辦，有望藉此機會攜手國際大廠，共同拓展合作商機。

針對產業界反映華為事件衝擊 5G 發展，沈榮津表示，華為事件有兩部分為重點，首先，手機部分會有轉單效應，再來是極端設備部分，經濟部評估還有很多解決方案，企業必須維持多元布局。