佳龍(9955)、六角(2732)、弘憶股(3312)、泰山(1218)、振曜(6143)

佳龍 (9955)：中國國家主席習近平親自視察稀土產區等消息影響，中國可能禁止稀土材料出口美國。今日股價跳空開高，早盤最高價來到 14.95 元。

六角 (2732)：主力品牌日出茶太今年積極展店，2019 年將突破 1000 家規模，主要成長動能則來自東南亞市場的快速展店，帶動第一季東南亞營收年增逾六成，而看好日本手搖飲市場發展，及 2020 年奧運的觀光人潮，今年日本總店數也將由目前的 16 家成長至 30 家。今日股價跳空開高，再創波段新高 131.5 元。



弘憶股 (3312)：兩大營運動能真無線藍牙耳機主晶片及電信網通標案預估下半年將會步入傳統旺季，營運可望先蹲後跳。今日股價創下波段新高 12.8 元。



泰山 (1218)：股東會通過配息 0.8 元，今年消費食品事業以去年上市的「茶攤一條街」、「Buff」、「Cheers」、「梧堂」等明星品牌進行系列品項特色新品搶市，強力鞏固並再拓展既有市場地位。今日股價創下波段新高 21.65 元，外資持股水位也創新高。



振曜 (6143)：在台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI) 展出內容涵蓋智慧醫療、城市、教育、零售、航空和智慧工業等多個跨領域的新品及前膽技術應用，市場看好智慧醫療、外掛式行李箱電子標籤和電子貨架標籤下半年陸續放量出貨，營運將勝上半年。今日股價突破箱型區間，創下波段新高 50.4 元。