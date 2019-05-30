〈高鐵股東會〉估全年旅運量將續創新高 可望達6485萬人次

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (30) 日召開股東常會，通過每股分配現金股利 1.12 元，創掛牌以來新高，董事長江耀宗表示，今年持續精進營收管理效能，提升離峰班次產值，目標全年旅運人數再創新高，達 6485 萬人次以上，年增約 1.44%。

展望後市，台灣高鐵說明，將持續精進營收管理效能，提升離峰班次運載量，提高票證使用與支付方式便利性、擴大異業合作領域與規模、形塑鐵道旅遊氛圍引領國旅風潮，同時增加海外銷售據點。

台灣高鐵認為，隨著國內經濟穩定成長、提升數位服務與購票便利性，以及推廣會員服務和旅遊產品等因素，看好今年旅運量仍可望續創新高。

除了一般返鄉和商務旅客，台灣高鐵正強化國旅市場，推動高鐵假期、飯店聯票、陸運聯票和活動套票等產品，達到整合銷售效果。

此外，台灣高鐵也將在龐大客流的優勢下，發展商場、停車場和媒體廣告租賃等業務，並開發零售商品、拓展販售通路等。

另一方面，有高鐵老員工在股東會中發言，希望能成立退休聯誼會，對此，江耀宗回應，公司立場是樂觀其成，若人力資源處或福委會提供協助，是可以做必要的協助。

台灣高鐵今通過 107 年度營業報告書、財務報表和 107 年度盈餘分派承認案，以及「公司治理準則」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」等四項修訂案。