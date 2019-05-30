S&P500形成頭肩部 恐下探2650點

由於主要股指跌破一些關鍵技術水平，美股週三 (29 日) 拋售加速，標準普爾 500 指數走勢正出現令人擔憂的格局。

當標準普爾 500 指數跌破支撐點 2800 點時，形成了所謂的頭肩部走勢，分析師表示，很可能自此再下跌 5.4%。標準普爾指數盤中也跌破 200 日移動均線 2776 點，這是個重要的支撐點和動能指標。

美國銀行美林證券技術分析師在報告中寫道：「如果跌破 2800 點區域，將確認形成頭肩部，表明下探 2650 的風險更大，這也是 12 月至 5 月反彈的 50% 回撤點。」頭肩部的頂點在 2950 點，2800 點被認為是頸線所在。

圖: T3Live.com

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 堅信短期技術面走勢，並表示守住 200 日均線水平對於標準普爾指數來說非常重要，他也認為 2650 點是頭肩形態所表明的下一步水平。納斯達克指數週三也跌破了 200 日均線 7527 點。道瓊指數、羅素 2000 指數和道指運輸指數之前也已跌破 200 日均線。

然而，頭肩部形態可能是走勢更加疲軟的預警，並確定標準普爾指數在 2950 點附近形成頭部。

Redler 說，「事實上，股市已弱勢到足以跌破頸線。在過去幾年中，頸線通常足夠強大，成為一個買進點，」「我們已經進入牛市 10 年了，當股市形成頭肩部形態時，它大多是個很好的買進點。但這回卻是市場少數幾次出現頭肩形態後，居然繼續往下走跌的情形。」

即使美股收高一天，它仍然形成頭肩部，並可能預示著未來會出現更多疲軟。他說，「它顯示了市場的配置，顯然，在我們發現貿易戰不會像原本預期的在 5 月結束時，市場就一直處於不振狀態。」

在債券殖利率走低後，美股更形緊張。殖利率與價格相反，債券吸引了投資人，他們擔心經濟正在走軟，貿易戰可能會使情況變得更糟。