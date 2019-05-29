華為提告美政府違憲 升級法律行動 批禁令是 「用立法代替審判」的暴政

針對美國政府的禁令，華為週二 (28 日) 採取進一步行動，在美國提起簡易判決動議，要求法院宣布禁止採購華為設備的相關法案違憲。

華為首席法務官宋柳平發布聲明指出，這次禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。「該法案直接判定華為有罪，對華為施加了大量限制措施，其目的顯而易見，就是將華為趕出美國市場」。

華為指控，「這是『用立法代替審判』的暴政，是美國憲法明確禁止的。」

早在今年 3 月，華為就對美國提起訴訟，表示政府以國防授權法案 (NDAA) 禁止政府機構向華為、中興採購電信設備，此做法違憲。

據報導，德州東區法院已經安排了 9 月 19 日的聽證會，可能需要幾個月的時間來決定華為的動議。

華為提出簡易判決動議，有助加快相關程序，如果法院認同華為看法，那麼就不需要一次全面的審判流程。但是，美國政府的律師也可以要求法院駁回這項動議。

華為主張，NDAA 法案沒有給華為任何機會針對這些指控提出抗辯，沒有給華為任何機會提供反駁證據，也沒有提供一個不偏不倚的程序來發現真相。

美國政府對此事的公開理由是，華為構成潛在的安全風險，華為設備可能允許中國政府查看，或影響美國網路，但華為一再否認這個說法。

最近幾週，美國政府加大對華為的壓力，總統川普簽署一項行政命令，賦予政府權力，阻止美國企業與「國家安全有疑慮」的企業往來，隨後並將華為集團列入黑名單，美國企業獲得政府許可才能向這家公司出售或轉讓技術。