華為盼與美對話 美副總統幕僚長：別再和伊朗合作

華為美國資安長 Andy Purdy 週三接受《CNBC》訪問時表示，華為願意採取措施，與美國對話處理國安問題。

「在全球不同國家中，我們與各國政府討論他們需要怎樣的保障框架。」他稱，部分國家的要求可能包括須向政府或關鍵基礎設施出售設備。

Andy Purdy 表示，目前無法預先判斷任何可能的條件，但不排除願意採取措施來降低華為設備的資安風險。

華為目前已向德州聯邦法院提出訴訟，主張美國禁止聯邦機構與承包商購買華為產品的禁令違憲，尋求法院的簡易判決 (不爭執事實，僅審議法律問題)，避免全面開打的法律戰。

Andy Purdy 兩週前亦曾表示，降低華為設備風險的過程可以很簡單，就像在歐洲使用的狀況那樣。

Purdy 表示，美方官員一直「不願意與華為對話」，「中美之間的地緣政治背景是我們處於這種境地的原因。」

代理華為向法院提出違憲訴訟的華為首席律師 Glen Nager 表示，川普政府應該「減少言論」，並補充道，「美國對中國這個國家的擔憂，更甚於對華為這家公司的擔憂。」

美副總統幕僚長：華為基本上就是中共的子公司

美國副總統彭斯的幕僚長 Marc Short 對此則回應，華為基本上就是中國及其共產黨政府的子公司。

他補充說，華為與伊朗的合作只會加重解決問題的難度。「華為必須停止這些行動，如果他們真想與美國合作，現在就不要再與伊朗合作了。」