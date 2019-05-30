殖利率倒掛嚇死人？分析師：市場反應過度！1998年誤報歷史重演

鉅亨網編譯許家華 2019年5月30號19點40分

債市殖利率曲線似乎對廣泛市場發出明確警告，但一些經濟學家認為，不是所有固定收入的警鐘都一樣準確。

美國債市殖利率曲線又見倒掛，10 年期公債殖利率低於 3 個月期的公債殖利率，這樣的反轉常示意即將經濟衰退。

截至週三，10 年期公債殖利率為 2.22%，而 3 個月期的公債殖利率則是 2.361%，根據 FactSet，這是自 2007 年以來最深度的反轉。

華爾街偏好觀察 10 年期與 2 年期的公債殖利率曲線，但 10 年期與 3 個月期的殖利率曲線普遍認為是更可靠的經濟衰退預測指標。根據克里夫蘭 Fed 統計，過去 7 次經濟衰退中，10 年 / 3 個月期的殖利率曲線均出現反轉，另外 2 次則為誤報，一次是 1966 年晚期，另一次則是 1998 年曲線相當扁平。

Fundstrat 全球顧問負責人 Thomas Lee 表示，不是每一回曲線反轉的程度都一樣，他將現在的反轉程度與過去相比，認為此回的反轉與 1998 年雷同。

他指出，如果殖利率曲線反轉是因為市場對 10 年期公債高需求而讓殖利率下降，那反映出來的偏向市場對風險的擔憂越來越大，而非真正預警商業週期放緩。

回溯 1998 年，當時債市殖利率曲線反轉是因為俄羅斯債務危機，這也導致對沖基金長期資本管理公司的倒閉，但 Fundstrat 分析師表示，那段時期是一個重大的買進機會。

Lee 週三報告解釋： 我們認為投資者對這次的反轉『過度反應』，1998 年的時候是一個巨大的策略買進信號，標示著「風險去化的頂峰」，在股市觸底前，該曲線反轉至 1.5%，然後股市在接下來 10 個月內上漲了 48%。 嗯就算現在市場波動感覺很合理，但這種反轉看起來還是太過消極。

由於中美貿易戰相互以關稅為武器，投資者湧入公債，導致道指、S&P 500 和 Nasdaq 綜合指數近幾個月均創下最低點記錄。