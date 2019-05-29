富國銀行久缺執行長 戴蒙警告：此非經營之道

富國銀行，猶如茫茫大海上，一艘無舵的小船，在沒有一位明確領導人的情況下，正經歷著成立 167 年來，最黯淡的歲月。

過去二個月，銀行董事會尋尋覓覓，渴望找到一位外界人才，取代前執行長史隆 (Tim Sloan)。史隆是服務於富國銀行 30 年的老將，他却突然離職，讓銀行龍頭懸缺至今。

該銀行的權力真空，讓人訝異。摩根大通銀行執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週二在一場業界會議上說，「執行長離職，銀行却沒有配套計畫，是不負責任的事。我個人深感不解，」

富國銀行對戴蒙的抨擊，不願發表談話。

史隆於 3 月 28 日宣布辭職，並立即生效。過去二年半來，史隆竭盡所能，想要為這家醜聞纏身的銀行恢復信心與信譽，然却失敗告終。

「我不知道這是否是董事會的決議。我也不知道他們是否受到壓力，」戴蒙在德意志銀行在紐約舉辦的全球金融服務會議上說。「但這決非經營之道。」

就在富國銀行四處打探，找尋一位正式執行長的同時，只得暫時將領導權暫時交給了帕克 (Allen Parker)-- 銀行的前任律師。在加入富國前，帕克曾協助經營一家著名的律師事務所，摩根大通與花旗均是他們的客戶。

這意味美國最大型之一的銀行，目前是由一位律師所管理。他沒有華爾街的證照，也沒有銀行的歷練。

企業管理專家同意戴蒙的說法：富國銀行在執行長如此重要職務的交替上，處理態度有如盲人騎瞎馬。