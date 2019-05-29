取代Android？華為向歐盟註冊「ARK OS」作業系統商標

美國政府對華為祭出禁令，為因應可能發生的最壞情況，外媒報導稱，華為已向歐洲智慧財產權局 (EUIPO)，提出「HUAWEI ARK OS」、「ARK OS」、「HUAWEI ARK」和「ARK」等多項作業系統商標申請。

華為向歐盟註冊「ARK OS」作業系統商標。(圖：翻攝自 EUIPO 官網)

5 月中旬，美國總統川普簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，也不准美國企業購買華為設備，導致美中緊張關係加劇。

5 月 20 日，美國商務部發布為期 90 天的臨時許可 (有效期限至 8 月 19 日)，允許華為購買美國產品，藉以維持網路營運、手機軟體升級等業務；一度宣布停止與華為業務合作的 Google，也透過聲明表示，將於有效期限內，繼續向華為裝置提供軟體更新等服務。

然而，在臨時許可到期後，華為依舊得面對 Google 停止業務合作的窘境，屆時華為的行動裝置，恐無法使用 Google Play、Gmail 等服務。

為因應上述情形，華為已於 5 月 24 日，向 EUIPO 提出「HUAWEI ARK OS」、「ARK OS」、「HUAWEI ARK」和「ARK」等多項作業系統商標申請。

在美國對華為祭出禁令之前，華為消費者業務總裁余承東曾表示，若華為無法再使用 Windows 或 Android 系統，就會採取「B 計畫」，推出自家研發的作業系統；據悉，華為自行研發的作業系統「鴻蒙」，最快將於 2019 年年秋季上市。