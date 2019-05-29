〈台北國際電腦展〉元太電子紙瞄準智慧生活 首攻交通、零售應用

電子紙顯示器大廠元太 (8069-TW) 於台北國際電腦展 COMPUTEX 展，展示電子紙在交通、零售、物流及醫療上的智慧應用，看好未來電子紙兼具環保及低耗的特性，市場規模將持續增加。

元太表示，電子紙具低耗電、戶外可視性、超廣視角及無背光源等特性，在智慧城市與物聯網發展中扮演相當重要的角色，COMPUTEX 展中也展示與合作夥伴翰晶、綠創新及研華科技在智慧交通面上的應用，另外在智慧零售電子紙貨價標籤、智慧醫療、電子紙行李吊牌的應用上都持續發展。

針對智慧交通應用，元太表示，目前在台北市內，包含台北 101 大樓、中正紀念堂勞保局旁等 12 處的公車顯示看板，正是與翰晶合作的電子紙公車站牌，除採用太陽能外，也能讓民眾在戶外看得更清晰，另外與綠創新合作的停車咪表，採用電子紙也能夠使資訊更多元，目前台北市內也在試行中。

元太表示，電子紙智慧標籤，在智慧零售應用上逐漸擴大，目前已與 SES-Imagotag 等多家廠商合作，另外包含歐洲、日本及中國等地都有許多廠商採用電子紙標籤顯示資訊，提供廠商能更即時更新價格、補充庫存及消費者體驗等，而台灣目前在部分家樂福、全聯及特力屋也開始試行。

電子紙除了應用在交通及零售上，元太表示，包含在健康照護、電子紙標籤、顯示器上都積極擴展，包含與研華 (2395-TW) 推動的電子紙智慧標籤藥盒與藥物存貨管理系統、電子紙病床床頭卡等醫療應用，另外相較傳統紙張標籤，電子紙標籤，將取代一次性使用，實踐無紙化目標，下一個目標是將與航空業者推出專屬的無電池電子紙行李標籤，不僅解決飛安問題，同時也兼顧環保。