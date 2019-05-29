【華冠投顧】幸運星-「中美貿易戰避風港概念股」持續UP UP

林幸蓉 分析師

焦點個股：3105 穩懋、2317 鴻海、2454 聯發科、3324 雙鴻、2371 大同

中美貿易戰持續進行中，昨日道瓊開高上漲 131 點，收盤大跌 237 點。台股開盤恐慌跳空殺破新低 + 破半年線【本週幸運星在節目已預告，大盤將慢慢進入擴底期…… 請大家勿害怕！！特別提醒大家跌深的個股勿砍在最低點…… 乖離過大都有機會反彈，再慢慢收資金】。恐慌過後…… 大型權值股開始拉盤，如 2317 鴻海、2330 台積電、2303 聯電、2317 鴻海、2454 聯發科、6505 台塑化、2327 國巨、1402 遠東新、2886 兆豐金、2892 第一金、2633 台灣高鐵、1101 亞泥…… 看不見的玉手持續搶救台股多頭大兵！！在權值股的幫忙下，使大盤從跌 84 點拉到收盤小跌 10 點！！厲害的人工盤！！大盤收漂亮的帶下影線紅 K，守住半年線，成交量為 933 億。OTC 也開低走高在 3293 鈊象、8069 元太、3105 穩懋、6173 信昌電等股的帶領下，收盤小跌 0.37%，成交量縮到 233 億。

弱勢股有 5425 台半、8215 明基材、3324 雙鴻、6278 台表科、6274 台燿、2371 大同、2408 南亞科、1310 台苯、3535 晶彩科……

【主流持續集中在近期在節目中贈送的「中美貿易戰避風港概念股」】

5/6 請大家股票換鈔票！！現金抱緊處理…… 避開 870 點殺盤！！5/10 節目預言領頭羊 5483 中美晶〔70.8…83.3〕，5/13「老人概念股」1227 佳格〔53.5…61.3〕，5/14「導電漿母子檔」3691 碩禾〔98…128〕、2406 國碩〔6.95…9.55〕，5/21「稀土之后」1809 中釉〔11.2…13.2〕，5/22 節目「加碼送的秘密稀土股」1504 東元這幾天沒漲停，但是天天悄悄漲……〔22.1…24.25〕！5/27 節目給大家一、「越南概念紡織股」4401 東隆興〔50…56.5〕，果然連續三天創新高！！二、「營建四君子」2201 裕隆連續三天創新高！！2545 皇翔連續兩天創新高！！2501 國建連續三天創新高！！5519 隆大連續兩天創新高！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。