台積電遭連18賣 台股短線難止血 避險選加權反向ETF

台股在美中貿易戰、華為風暴、MSCI 明晟調降權重等利空衝擊中，昨 (28) 日外資已連續賣超台股 16 日，從台股殺出 1387 億元，對台積電更是長達連 18 天賣超，國泰投信指出，2018 年 10 月以來，只要外資連續賣超台股，台股就會呈現下跌走勢，台積電占台股比重近 20%，將持續壓抑台股，短線指數恐陷入整理，建議避險可以選擇台股反向 ETF。

國泰投信表示，美中貿易戰重燃戰火以來，美國將中國電信設備商華為及其集團相關公司列入貿易黑名單，禁止銷售半導體零組件給華為，接著，包括英特爾、高通、Xilinx Inc. 及博通在內的美國晶片廠，陸續表示禁止供應半導體零組件給華為，在在都可能使台廠相關華為供應鏈營運受影響。

由於台股與美國半導體指數走勢相關性高，在美國禁止企業供應半導體零組件給華為下，將壓抑業績成長，衝擊半導體指數的表現，受此影響，外資對台積電未來展望看法保守，連日賣超台股。

國泰臺灣加權反 1ETF 基金經理人蘇鼎宇指出，美中貿易局勢充滿變數，衝擊投資人信心，並將拖累全球經濟成長，華為事件則將導致半導體需求進一步下滑，半導體協會更預估，2019 年半導體銷售將呈現衰退情況。技術面來看，台股已跌破季線，且季線將逐漸進入扣高區，預期盤勢弱勢整理，若出現反彈帶量能情況下，可擇機布局台股反向 ETF 以避險，亦可增加獲利機會。