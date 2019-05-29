摩根大通開發擴充版 Zether 隱私支付協議 未來有望結合 Quorum 使用

摩根大通（JPMorgan Chase）日前向媒體透露， 其團隊已成功開發一項「隱私」功能，描述為「智能合約平台隱私協議 Zether 的擴充版」，可隱藏交易金額及其參與者，未來有望結合旗下基於以太坊的區塊鏈平台 Quorum 一起作使用。

Zether 由斯坦福大學教授 Dan Boneh 帶領一群學者和金融技術研究人員共同建立而成，是一種能跟以太坊或其他智能合約平台兼容，且完全分散、 保密的支付機制，而其智能合約也能用來保持帳戶餘額的加密狀態，並通過加密方式來處理存入、轉移和從帳戶提取資金。

Quorum 及加密資產策略主管 Oli Harris 解釋道，「基礎版本的 Zether 協議只能隱藏賬戶餘額和轉賬賬戶，但參與者身份卻不在隱藏範圍內。所以我們解決了這個問題，實施當中為匿名擴充提供了證明協議，交易發送者及接受者可以將自己隱藏在人群當中。」

除了 JPM Coin 登上各大頭條以外，摩根大通今年在區塊鏈產業內的腳步幾乎未曾停歇，成功吸引了 220 家金融機構參與其基於 Quorum 的區塊鏈項目 IIN（Interbank Information Network, 銀行間訊息網路）。本月初更與微軟達成戰略合作關係，讓 Quorum 成為首個通過 Azure Blockchain Service 進行管理的平台，允許雙方的客戶在雲端構建和拓展區塊鏈網絡。

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Harris 指出，Zether 的加密支付架構採用了類似於以太坊「基於賬戶」的方法，而不是基於 UTXO 的「未使用交易輸出」。目前門羅幣、Zcash 等各種隱私幣都基於 UTXO，而 Quorum 原始的零知識證明 ZKP 組件也是基於該功能。

通過這種方式，擴充不僅可以讓 Quorum 用戶受益，而且還能助益其他基於以太坊平台的企業。Harris 表示，「假設有人希望在財團中建設一個有效，且無需信任的匿名支付機制時，他們就會想起我們在 Quorum 之上的社區建設，我想這就是兩者之間的關聯，也是我們致力於走向開源的關鍵因素。如此一來，任何人都可以在參與過程中持續將其優化，並依據各自的需求落實應用，而摩根大通的應用（Zether 擴充版）將會是眾多備受關注的選擇之一。」

然而，零知識證明的缺點就是在計算驗證數據時，需消耗一定的算力，減緩區塊鏈的運行速度。但 Harris 則認為，額外用於遮蔽參與者身份的加密算力似乎並未對其造成影響，他回應道，「表現非常好。我們已進行多次迭代來改進其功能，目前正在驗證 Solidity 智能合約。我們將在報告中列出對證明和驗證進行性能測試的結果。」

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