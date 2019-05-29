台股盤前-貿易戰持續對峙美股收黑 大盤面臨半年線保衛戰

美中貿易談判持續在僵局打轉，美股四大指數全面收黑，美長短期公債再度出現殖利率倒掛的現象，顯示資金湧進債市避險，台股遭外資連 15 賣後，預料今 (29) 日台股恐遭外資繼續賣壓機率高，短線將面臨半年線保衛戰。

美國總統川普放話表明，美國還沒準備與北京達成協議，並揚言對自中國進口商品調高關稅，讓美中貿易戰持續陷入對峙僵局，美股四大指數昨 (28) 日全面走跌作收，道瓊指數更重挫逾 200 點，美國 10 十年期公債跌破 2.4%、3 年期與 10 年期公債再度出現殖利率倒掛。

明晟 MSCI 半年度權重調整昨 (28) 日盤後生效，權值股王台積電與鴻海昨日尾盤爆大量收跌，加權指數尾盤紅翻黑，下跌收在 21.82 點、收在 10312.31 點，雖仍守住半年線 10200 點，但由於華為風暴延燒，衝擊台系相關供應鏈，包括電子零組件、印刷電路板等電子相關類股首當其衝受衝擊，台股本週仍否靠內資撐盤守住半年線仍有變數。

美中貿易戰延長賽開打以來，在華為風暴擴大下，包括半導體、電子零組件等相關類股表現疲弱，資金轉進傳產、金融、生技以及具備資產題材的類股避難，受貿易戰持續影響市場信心，大盤指數持續震盪整理。

從技術面來看，目前長短期均線同步下彎，現貨市場遭外資連續 15 個交易日賣超、台指期淨多單減少至 4.2 萬口，以目前態勢來看，在貿易戰懸而未決、電子族群淡季等相關效應影響下，台股短線仍偏空，本周將面臨半年線保衛戰，盤勢陷入弱勢整理。



