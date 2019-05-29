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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/28  108/05/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.11320   10.10400   0.00920    0.09105
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00920   10.00000   0.00920    0.09200
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.20390   10.20090   0.00300    0.02941
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.10150   10.09870   0.00280    0.02773
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.94350    9.94590  -0.00240   -0.02413
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.95560    9.96010  -0.00450   -0.04518
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.95560    9.96010  -0.00450   -0.04518
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                        9.97360    9.97740  -0.00380   -0.03809
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.39760   10.40000  -0.00240   -0.02308
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.20360   10.20600  -0.00240   -0.02352
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.32280   10.32100   0.00180    0.01744
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21580   10.21400   0.00180    0.01762
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.01670   40.10760  -0.09090   -0.22664
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.64690    9.64370   0.00320    0.03318
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.12200   10.11790   0.00410    0.04052
中國信託台灣活力基金                                               12.86000   12.79000   0.07000    0.54730
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11390   11.18860  -0.07470   -0.66764
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.74290    9.80840  -0.06550   -0.66779
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02800   11.02790   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.03590   10.04540  -0.00950   -0.09457
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.30690    9.31570  -0.00880   -0.09446
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.17680   10.17320   0.00360    0.03539
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.43290    9.43040   0.00250    0.02651
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元大2001基金                                                       56.33000   56.11000   0.22000    0.39209
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.12000   19.90000   0.22000    1.10553
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66590   11.66330   0.00260    0.02229
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.91680   10.92610  -0.00930   -0.08512
元大上證50基金                                                     31.61000   31.33000   0.28000    0.89371
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.22000    9.90000   0.32000    3.23232
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.25000    8.97000   0.28000    3.12152
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.10400   12.11100  -0.00700   -0.05780
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.66300   16.71000  -0.04700   -0.28127
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.47500   10.38600   0.08900    0.85692
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.23100   10.15500   0.07600    0.74840
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.00000   0.01000    0.33333
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.06910   47.13290  -0.06380   -0.13536
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90510   10.90580  -0.00070   -0.00642
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95630    9.95700  -0.00070   -0.00703
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.18710   10.19870  -0.01160   -0.11374
元大巴西指數基金                                                    6.53200    6.49100   0.04100    0.63164
元大巴菲特基金                                                     24.72000   24.64000   0.08000    0.32468
元大日經225基金                                                    26.99000   26.89000   0.10000    0.37189
元大台商收成基金                                                   20.73000   20.79000  -0.06000   -0.28860
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.54000   35.49000   0.05000    0.14088
元大台灣中型100基金                                                30.62000   30.57000   0.05000    0.16356
元大台灣加權股價指數基金                                           24.36100   24.40400  -0.04300   -0.17620
元大台灣卓越50基金                                                 76.80000   76.98000  -0.18000   -0.23383
元大台灣金融基金                                                   17.53000   17.57000  -0.04000   -0.22766
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.88000   29.94000  -0.06000   -0.20040
元大台灣高股息基金                                                 25.29000   25.33000  -0.04000   -0.15792
元大台灣電子科技基金                                               32.22000   32.26000  -0.04000   -0.12399
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
元大印尼指數基金                                                    9.19100    9.11300   0.07800    0.85592
元大印度指數基金                                                   10.45500   10.44400   0.01100    0.10532
元大印度基金                                                       13.26000   13.24000   0.02000    0.15106
元大多多基金                                                       15.56000   15.51000   0.05000    0.32237
元大多福基金                                                       48.54000   48.46000   0.08000    0.16508
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.08940    9.10840  -0.01900   -0.20860
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.30780    7.32320  -0.01540   -0.21029
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.03300    9.04200  -0.00900   -0.09954
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.05000   10.04700   0.00300    0.02986
元大卓越基金                                                       41.63000   41.50000   0.13000    0.31325
元大店頭基金                                                        7.50000    7.46000   0.04000    0.53619
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44500   10.44240   0.00260    0.02490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96070    9.96960  -0.00890   -0.08927
元大高科技基金                                                     17.63000   17.60000   0.03000    0.17045
元大得利貨幣市場基金                                               16.31730   16.31710   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02650   12.02640   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
元大華夏中小基金                                                    7.08000    7.00000   0.08000    1.14286
元大新中國基金-人民幣                                               9.40000    9.29000   0.11000    1.18407
元大新中國基金-美元                                                 8.77500    8.66000   0.11500    1.32794
元大新中國基金-新台幣                                               8.91000    8.81000   0.10000    1.13507
元大新主流基金                                                     21.65000   21.57000   0.08000    0.37089
元大新東協平衡基金-美元                                             9.22400    9.20900   0.01500    0.16288
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.35600   10.38190  -0.02590   -0.24947
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.52650    9.53930  -0.01280   -0.13418
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.88810   10.92700  -0.03890   -0.35600
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.05750    9.08980  -0.03230   -0.35534
元大新興亞洲基金                                                   10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.52170    9.53780  -0.01610   -0.16880
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.93220    8.94730  -0.01510   -0.16877
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.97860   10.01770  -0.03910   -0.39031
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.37120    9.40790  -0.03670   -0.39010
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15670   15.15650   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.01000   33.96000   0.05000    0.14723
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.44000   13.55000  -0.11000   -0.81181
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.74000   15.43000   0.31000    2.00907
元大摩臺基金                                                       35.91000   35.97000  -0.06000   -0.16681
元大標智滬深300基金                                                17.40000   17.38000   0.02000    0.11507
元大歐洲50基金                                                     24.59000   24.48000   0.11000    0.44935
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36120    9.35080   0.01040    0.11122
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28280   10.28250   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.38000   14.35000   0.03000    0.20906
日盛上選基金                                                       31.58000   31.26000   0.32000    1.02367
日盛小而美基金                                                     16.70000   16.59000   0.11000    0.66305
日盛中國內需動力基金                                                9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.29780   12.30850  -0.01070   -0.08693
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.88620    9.89480  -0.00860   -0.08691
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48980   12.48430   0.00550    0.04406
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03530   10.03090   0.00440    0.04386
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.38630   11.40010  -0.01380   -0.12105
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.13110    9.14210  -0.01100   -0.12032
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.95000    9.85000   0.10000    1.01523
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.43000    9.32000   0.11000    1.18026
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
日盛日盛基金                                                       10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49310    2.49550  -0.00240   -0.09617
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65210    1.65370  -0.00160   -0.09675
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38410    0.38400   0.00010    0.02604
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25510    0.25510   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.78340   12.80030  -0.01690   -0.13203
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.36130    8.37240  -0.01110   -0.13258
日盛亞洲機會基金                                                    6.70000    6.68000   0.02000    0.29940
日盛首選基金                                                       15.91000   15.85000   0.06000    0.37855
日盛高科技基金                                                     16.60000   16.52000   0.08000    0.48426
日盛貨幣市場基金                                                   14.82660   14.82640   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.50000   36.39000   0.11000    0.30228
日盛精選五虎基金                                                   33.93000   33.90000   0.03000    0.08850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53870   13.53850   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.27000   28.07000   0.20000    0.71250
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21540   14.21520   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50900   10.51330  -0.00430   -0.04090
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55060   10.54270   0.00790    0.07493
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.33510   10.35040  -0.01530   -0.14782
台新中國通基金                                                     40.12000   40.02000   0.10000    0.24988
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51510    0.50860   0.00650    1.27802
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.17500   16.00900   0.16600    1.03692
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29010    0.28450   0.00560    1.96837
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.12000    8.96000   0.16000    1.78571
台新主流基金                                                       22.26000   22.24000   0.02000    0.08993
台新台灣中小基金                                                   31.08000   31.03000   0.05000    0.16113
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.26440   10.29300  -0.02860   -0.27786
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.49040    9.51410  -0.02370   -0.24910
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.90390   10.93120  -0.02730   -0.24974
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.92200    9.92020   0.00180    0.01814
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.03470   11.03270   0.00200    0.01813
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
台新印度基金                                                       15.19000   15.12000   0.07000    0.46296
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.69400    8.70710  -0.01310   -0.15045
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28180    0.28150   0.00030    0.10657
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.63950   12.65860  -0.01910   -0.15089
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40440    0.40410   0.00030    0.07424
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12570   11.12560   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.98830   29.99640  -0.00810   -0.02700
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.09120    8.07880   0.01240    0.15349
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43440    8.44030  -0.00590   -0.06990
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.09660    9.08280   0.01380    0.15194
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49380    9.50050  -0.00670   -0.07052
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.23760   11.25010  -0.01250   -0.11111
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35190    0.35160   0.00030    0.08532
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.04170    8.05060  -0.00890   -0.11055
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26560    0.26530   0.00030    0.11308
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.33000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99540   39.99310   0.00230    0.00575
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.33000   11.32810   0.00190    0.01677
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.23760   10.24440  -0.00680   -0.06638
永豐中小基金                                                       50.27000   49.96000   0.31000    0.62050
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.39000    4.37000   0.02000    0.45767
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.00000   19.93000   0.07000    0.35123
永豐主流品牌基金                                                   18.76000   18.74000   0.02000    0.10672
永豐永豐基金                                                       31.30000   31.21000   0.09000    0.28837
永豐亞洲民生消費基金                                               11.94000   11.88000   0.06000    0.50505
永豐高科技基金                                                     21.41000   21.37000   0.04000    0.18718
永豐貨幣市場基金                                                   13.93190   13.93170   0.00020    0.00144
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.11580    7.12310  -0.00730   -0.10248
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.35950   11.37120  -0.01170   -0.10289
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.89000    7.81000   0.08000    1.02433
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.37000   18.22000   0.15000    0.82327
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.96000   51.06000  -0.10000   -0.19585
永豐領航科技基金                                                   34.99000   34.90000   0.09000    0.25788
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.37000   11.30000   0.07000    0.61947
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
永豐趨勢平衡基金                                                   39.24000   39.09000   0.15000    0.38373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84850   11.84750   0.00100    0.00844
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.17000   14.15000   0.02000    0.14134
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.75000   18.74000   0.01000    0.05336
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.50000   18.47000   0.03000    0.16243
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.02630   10.01770   0.00860    0.08585
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.02630   10.01770   0.00860    0.08585
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01850   10.01320   0.00530    0.05293
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01850   10.01320   0.00530    0.05293
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.05610   10.04720   0.00890    0.08858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.05610   10.04720   0.00890    0.08858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.03490   10.02850   0.00640    0.06382
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.03490   10.02850   0.00640    0.06382
兆豐國際生命科學基金                                               15.05000   15.07000  -0.02000   -0.13271
兆豐國際全球基金                                                   30.60000   30.63000  -0.03000   -0.09794
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45700   10.45420   0.00280    0.02678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.32270   10.33120  -0.00850   -0.08228
兆豐國際國民基金                                                   20.86000   20.81000   0.05000    0.24027
兆豐國際第一基金                                                   12.61000   12.62000  -0.01000   -0.07924
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.68160   10.69340  -0.01180   -0.11035
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.20900    8.21810  -0.00910   -0.11073
兆豐國際萬全基金                                                   19.93000   19.92000   0.01000    0.05020
兆豐國際電子基金                                                   24.12000   24.10000   0.02000    0.08299
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.87000   20.91000  -0.04000   -0.19130
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.48000   16.49000  -0.01000   -0.06064
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.70000   32.64000   0.06000    0.18382
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54870   12.54850   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.51150   10.50580   0.00570    0.05426
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.31200   10.30740   0.00460    0.04463
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.51460   10.51260   0.00200    0.01902
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.30640   10.30070   0.00570    0.05534
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40690   10.40220   0.00470    0.04518
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.38340   10.38080   0.00260    0.02505
合庫台灣基金                                                       10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
合庫全球新興市場基金                                                9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
合庫貨幣市場基金                                                   10.16700   10.16690   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72710    9.72500   0.00210    0.02159
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00920   10.00530   0.00390    0.03898
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.36400   10.37220  -0.00820   -0.07906
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.81600   11.81030   0.00570    0.04826
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79890   14.79090   0.00800    0.05409
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60360    8.60160   0.00200    0.02325
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39180    9.38810   0.00370    0.03941
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.84890    7.85510  -0.00620   -0.07893
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59940    8.59500   0.00440    0.05119
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.38000   10.37660   0.00340    0.03277
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19090   11.18930   0.00160    0.01430
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.01400    9.99760   0.01640    0.16404
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09320   10.09900  -0.00580   -0.05743
安聯中國東協基金                                                   15.04000   15.09000  -0.05000   -0.33135
安聯中國策略基金-美元                                              11.19000   11.00000   0.19000    1.72727
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.82000   14.60000   0.22000    1.50685
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
安聯中華新思路基金-美元                                            12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
安聯台灣大壩基金                                                   27.38000   27.32000   0.06000    0.21962
安聯台灣科技基金                                                   45.94000   45.64000   0.30000    0.65732
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53970   12.53950   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   30.17000   30.01000   0.16000    0.53316
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.35990   12.36780  -0.00790   -0.06388
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.51190   10.51860  -0.00670   -0.06370
安聯全球新興市場基金                                               16.68000   16.72000  -0.04000   -0.23923
安聯亞洲動態策略基金                                               21.63000   21.69000  -0.06000   -0.27663
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00960   10.00790   0.00170    0.01699
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.01340   10.00960   0.00380    0.03796
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.00960   10.00790   0.00170    0.01699
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01530   10.01150   0.00380    0.03796
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01240   10.01070   0.00170    0.01698
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00230   10.00220   0.00010    0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00230   10.00220   0.00010    0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00230   10.00220   0.00010    0.00100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.60050   89.56670   0.03380    0.03774
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20700   13.20030   0.00670    0.05076
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.23940   68.21170   0.02770    0.04061
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.93280    9.92770   0.00510    0.05137
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70640    2.70530   0.00110    0.04066
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.87590   10.88200  -0.00610   -0.05606
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26830    2.26780   0.00050    0.02205
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85090    8.85600  -0.00510   -0.05759
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.28910   10.30970  -0.02060   -0.19981
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.11070   10.10750   0.00320    0.03166
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.41740   10.41410   0.00330    0.03169
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.07110   10.06910   0.00200    0.01986
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.13210   10.12890   0.00320    0.03159
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.28830   10.30880  -0.02050   -0.19886
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10840   10.10520   0.00320    0.03167
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.41570   10.41230   0.00340    0.03265
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06910   10.06710   0.00200    0.01987
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.13150   10.12820   0.00330    0.03258
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.00400   10.00110   0.00290    0.02900
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.02870   10.02500   0.00370    0.03691
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99700    9.99490   0.00210    0.02101
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97890    9.97700   0.00190    0.01904
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01430   10.01170   0.00260    0.02597
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.98530    9.98130   0.00400    0.04007
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99690    9.99490   0.00200    0.02001
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.98010    9.97840   0.00170    0.01704
宏利台灣動力基金A類型                                              27.76000   27.66000   0.10000    0.36153
宏利台灣動力基金I類型                                              27.76000   27.66000   0.10000    0.36153
宏利全球債券組合基金                                               13.54390   13.55270  -0.00880   -0.06493
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.93600    2.93300   0.00300    0.10228
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.26650   12.26360   0.00290    0.02365
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87330    8.87130   0.00200    0.02254
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52560    2.52460   0.00100    0.03961
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.48800   11.50340  -0.01540   -0.13387
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27190    3.25090   0.02100    0.64597
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52480    0.52150   0.00330    0.63279
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.91000   14.82000   0.09000    0.60729
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90490    2.90350   0.00140    0.04822
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42050    0.42030   0.00020    0.04759
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.73680   12.74310  -0.00630   -0.04944
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95930    0.95890   0.00040    0.04171
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39250    7.39590  -0.00340   -0.04597
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04350    2.04260   0.00090    0.04406
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29500    0.29490   0.00010    0.03391
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.00910    9.01270  -0.00360   -0.03994
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32620    0.32600   0.00020    0.06135
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68120   13.68110   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.33000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.56000   10.59000  -0.03000   -0.28329
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          23.84000   23.86000  -0.02000   -0.08382
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          23.84000   23.86000  -0.02000   -0.08382
宏利澳幣保本基金                                                   12.59360   12.59350   0.00010    0.00079
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                   12.96470   12.96460   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.50000   25.49000   0.01000    0.03923
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47100   11.47050   0.00050    0.00436
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19540   10.19990  -0.00450   -0.04412
保德信大中華基金-人民幣                                             9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
保德信大中華基金-美元                                               9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
保德信大中華基金-新台幣                                            28.07000   28.01000   0.06000    0.21421
保德信中小型股基金                                                 41.89000   41.46000   0.43000    1.03714
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.35000   0.21000    2.51497
保德信中國中小基金-美元                                             8.21000    8.00000   0.21000    2.62500
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.08000    7.90000   0.18000    2.27848
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.64870    9.61300   0.03570    0.37137
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.75260    9.72240   0.03020    0.31062
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.76180    9.72550   0.03630    0.37325
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.77660   10.73650   0.04010    0.37349
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
保德信中國品牌基金-美元                                             9.56000    9.48000   0.08000    0.84388
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
保德信台商全方位基金                                               33.87000   33.71000   0.16000    0.47464
保德信亞太基金                                                     19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.66520    8.67170  -0.00650   -0.07496
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.91640   11.92540  -0.00900   -0.07547
保德信店頭市場基金                                                 30.85000   30.67000   0.18000    0.58689
保德信拉丁美洲基金                                                  7.07000    7.03000   0.04000    0.56899
保德信金平衡基金                                                   28.99000   29.03000  -0.04000   -0.13779
保德信金滿意基金                                                   39.67000   39.74000  -0.07000   -0.17614
保德信科技島基金                                                   24.15000   24.15000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                   88.60000   88.37000   0.23000    0.26027
保德信第一基金                                                     24.49000   24.52000  -0.03000   -0.12235
保德信貨幣市場基金                                                 15.82910   15.82880   0.00030    0.00190
保德信新世紀基金                                                   10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.12990    8.13890  -0.00900   -0.11058
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.16730   10.17800  -0.01070   -0.10513
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.48290   11.49570  -0.01280   -0.11135
保德信新興趨勢組合基金                                             10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
保德信瑞騰基金                                                     15.62450   15.62430   0.00020    0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96650    1.97130  -0.00480   -0.24349
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79510    2.80180  -0.00670   -0.23913
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29360    0.29420  -0.00060   -0.20394
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45210    0.45310  -0.00100   -0.22070
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40020    8.43020  -0.03000   -0.35586
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.17420   12.21810  -0.04390   -0.35930
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.62960    9.64310  -0.01350   -0.14000
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.16120   12.17830  -0.01710   -0.14041
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65580    8.66660  -0.01080   -0.12462
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.98100   10.99470  -0.01370   -0.12461
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       17.99000   18.01000  -0.02000   -0.11105
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4153.43000 4158.15000  -4.72000   -0.11351
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.48520   10.46730   0.01790    0.17101
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.36940   11.32940   0.04000    0.35306
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.59990   10.56430   0.03560    0.33698
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.08810    9.07260   0.01550    0.17084
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.32910    9.29610   0.03300    0.35499
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19710    9.16630   0.03080    0.33601
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.43170   10.41390   0.01780    0.17093
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.80040   10.76220   0.03820    0.35495
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.77640   10.74030   0.03610    0.33612
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    6.98000   0.03000    0.42980
柏瑞巨人基金                                                       12.23000   12.22000   0.01000    0.08183
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69220   13.69210   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.30000   16.32000  -0.02000   -0.12255
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.31860   11.33550  -0.01690   -0.14909
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.61570   12.62180  -0.00610   -0.04833
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93020   11.93470  -0.00450   -0.03771
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.11900    9.13260  -0.01360   -0.14892
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75960    9.76440  -0.00480   -0.04916
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67180    9.67550  -0.00370   -0.03824
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01370   11.03010  -0.01640   -0.14868
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.74690   11.75260  -0.00570   -0.04850
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.52560   11.53000  -0.00440   -0.03816
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.11920    9.13280  -0.01360   -0.14891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76010    9.76490  -0.00480   -0.04916
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67220    9.67590  -0.00370   -0.03824
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.10000   13.08000   0.02000    0.15291
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.69000   13.64000   0.05000    0.36657
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.58000   12.45000   0.13000    1.04418
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.04000   12.94000   0.10000    0.77280
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.06320   12.08800  -0.02480   -0.20516
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.67880   11.68630  -0.00750   -0.06418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.71390   10.72130  -0.00740   -0.06902
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.49190    8.50940  -0.01750   -0.20565
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.46800    9.47400  -0.00600   -0.06333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.51890    9.52550  -0.00660   -0.06929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.23450   11.24170  -0.00720   -0.06405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.59330   10.61510  -0.02180   -0.20537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.69590   10.70330  -0.00740   -0.06914
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.80650    9.81280  -0.00630   -0.06420
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.17540    9.19430  -0.01890   -0.20556
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.02010    9.02570  -0.00560   -0.06205
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.54470    9.55130  -0.00660   -0.06910
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.39350   12.41510  -0.02160   -0.17398
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78130   11.78460  -0.00330   -0.02800
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.15310   11.15610  -0.00300   -0.02689
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.03330    7.04550  -0.01220   -0.17316
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68640    8.68880  -0.00240   -0.02762
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33950    9.34200  -0.00250   -0.02676
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.65390   10.67250  -0.01860   -0.17428
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17050   11.17350  -0.00300   -0.02685
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40660    9.40920  -0.00260   -0.02763
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.97330    8.98890  -0.01560   -0.17355
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53890    9.54150  -0.00260   -0.02725
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.86500   11.88010  -0.01510   -0.12710
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.51750   12.51970  -0.00220   -0.01757
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.42360   11.42550  -0.00190   -0.01663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.32500    9.33690  -0.01190   -0.12745
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.86880    9.87050  -0.00170   -0.01722
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.86780    9.86930  -0.00150   -0.01520
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.79840   11.80050  -0.00210   -0.01780
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.58600   10.59940  -0.01340   -0.12642
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.88460   10.88620  -0.00160   -0.01470
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.86560    9.87810  -0.01250   -0.12654
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.48800    9.50010  -0.01210   -0.12737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.10320   10.10500  -0.00180   -0.01781
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.61520    9.61660  -0.00140   -0.01456
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.69000   18.72000  -0.03000   -0.16026
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.49000   17.53000  -0.04000   -0.22818
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.18940   13.19980  -0.01040   -0.07879
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.29080   10.30020  -0.00940   -0.09126
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.22780   11.22600   0.00180    0.01603
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.09200   12.08750   0.00450    0.03723
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.74810   10.74510   0.00300    0.02792
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.02000    9.02820  -0.00820   -0.09083
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50990    9.50840   0.00150    0.01578
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.40620    9.40270   0.00350    0.03722
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46060    9.45800   0.00260    0.02749
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.15350    9.16180  -0.00830   -0.09059
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31410    9.31260   0.00150    0.01611
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22890   11.22470   0.00420    0.03742
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40410    9.40150   0.00260    0.02766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.22000   12.33000  -0.11000   -0.89213
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.31000   28.76000   0.55000    1.91238
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76360   11.76130   0.00230    0.01956
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69810    1.69580   0.00230    0.13563
國泰大中華基金                                                     17.89000   17.80000   0.09000    0.50562
國泰小龍基金-美元I                                                  0.43810    0.43630   0.00180    0.41256
國泰小龍基金-新台幣                                                13.77000   13.72000   0.05000    0.36443
國泰中小成長基金-美元I                                              1.22340    1.21820   0.00520    0.42686
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.45000   38.31000   0.14000    0.36544
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.94130    3.91830   0.02300    0.58699
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.62330    0.61890   0.00440    0.71094
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.66580    0.66110   0.00470    0.71094
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        17.94000   17.86000   0.08000    0.44793
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29590    2.29790  -0.00200   -0.08704
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32780    0.32770   0.00010    0.03052
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.16030   10.17220  -0.01190   -0.11699
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.25110    8.26080  -0.00970   -0.11742
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.28060    2.27290   0.00770    0.33877
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32790    0.32640   0.00150    0.45956
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.34190   10.31820   0.02370    0.22969
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33880    0.33870   0.00010    0.02952
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.47910   10.49770  -0.01860   -0.17718
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.86500    3.83840   0.02660    0.69300
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55460    0.55020   0.00440    0.79971
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.59000   17.49000   0.10000    0.57176
國泰中港台基金-人民幣                                               2.89650    2.85970   0.03680    1.28685
國泰中港台基金-美元                                                 0.42080    0.41500   0.00580    1.39759
國泰中港台基金-新台幣                                              13.19000   13.03000   0.16000    1.22794
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.31000   26.23000   0.08000    0.30499
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.72000   31.67000   0.05000    0.15788
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45180   12.45170   0.00010    0.00080
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47430    0.47340   0.00090    0.19011
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
國泰全球資源基金-美元                                               0.15910    0.15900   0.00010    0.06289
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.08000    5.09000  -0.01000   -0.19646
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58710    0.58710   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.47000   18.51000  -0.04000   -0.21610
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.09000   18.13000  -0.04000   -0.22063
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.84890    0.84770   0.00120    0.14156
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.61000   21.64000  -0.03000   -0.13863
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46090    2.45580   0.00510    0.20767
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35740    0.35630   0.00110    0.30873
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30960    0.30860   0.00100    0.32404
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.18440   11.17020   0.01420    0.12712
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.68820    9.67580   0.01240    0.12815
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51600    0.51360   0.00240    0.46729
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38860    0.38710   0.00150    0.38750
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
國泰科技生化基金                                                   29.45000   29.32000   0.13000    0.44338
國泰紐幣2021保本基金                                               12.74370   12.74600  -0.00230   -0.01804
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.09870   13.10110  -0.00240   -0.01832
國泰紐幣保本基金                                                   12.71200   12.71020   0.00180    0.01416
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.80000   20.74000   0.06000    0.28930
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.80000   20.74000   0.06000    0.28930
國泰富時中國A50基金                                                20.77000   20.59000   0.18000    0.87421
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.44940   42.48860  -0.03920   -0.09226
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.47000   20.32000   0.15000    0.73819
國泰新興市場基金-美元                                               0.37830    0.37650   0.00180    0.47809
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.86000   0.03000    0.25295
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37140    2.37200  -0.00060   -0.02530
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48190    1.48240  -0.00050   -0.03373
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35410    0.35380   0.00030    0.08479
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22350    0.22330   0.00020    0.08957
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34320    0.34240   0.00080    0.23364
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79260   10.79130   0.00130    0.01205
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.61760    6.61680   0.00080    0.01209
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.96000   13.97000  -0.01000   -0.07158
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.94000   32.89000   0.05000    0.15202
國泰價值卓越基金                                                   13.15000   13.11000   0.04000    0.30511
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34190    0.34050   0.00140    0.41116
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.16280   40.16970  -0.00690   -0.01718
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.13000   19.12000   0.01000    0.05230
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.54000   16.65000  -0.11000   -0.66066
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40810    0.40800   0.00010    0.02451
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.39380   12.40340  -0.00960   -0.07740
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.51540   10.50430   0.01110    0.10567
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.42480   10.42150   0.00330    0.03167
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.66000   10.68060  -0.02060   -0.19287
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.30030   10.28950   0.01080    0.10496
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24350   10.24050   0.00300    0.02930
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.41530   10.43540  -0.02010   -0.19261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40720   11.40530   0.00190    0.01666
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15080   10.15740  -0.00660   -0.06498
第一金大中華基金                                                   24.58000   24.59000  -0.01000   -0.04067
第一金小型精選基金                                                 30.14000   29.98000   0.16000    0.53369
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
第一金中國世紀基金-美元                                             7.61790    7.53230   0.08560    1.13644
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.61830    7.53270   0.08560    1.13638
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.13000    9.05000   0.08000    0.88398
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.13000    9.05000   0.08000    0.88398
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.75760    9.76440  -0.00680   -0.06964
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.43140    8.44560  -0.01420   -0.16813
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.21210   11.21990  -0.00780   -0.06952
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84760    9.86410  -0.01650   -0.16727
第一金中概平衡基金                                                 24.83000   24.73000   0.10000    0.40437
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31220   15.31190   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.53700  178.53400   0.00300    0.00168
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.18000   10.17170   0.00830    0.08160
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.17840   10.17000   0.00840    0.08260
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73820    9.73700   0.00120    0.01232
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73640    9.73520   0.00120    0.01233
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43490    9.44770  -0.01280   -0.13548
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45910    9.47190  -0.01280   -0.13514
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.53340   10.53210   0.00130    0.01234
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.23470   10.24860  -0.01390   -0.13563
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.28950    9.31960  -0.03010   -0.32298
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46090    6.48180  -0.02090   -0.32244
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.81600    9.79840   0.01760    0.17962
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.81720    9.79950   0.01770    0.18062
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.58150   10.56210   0.01940    0.18368
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.58290   10.56380   0.01910    0.18081
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
第一金亞洲科技基金                                                 16.97000   17.02000  -0.05000   -0.29377
第一金亞洲新興市場基金                                             13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
第一金店頭市場基金                                                  7.24000    7.22000   0.02000    0.27701
第一金創新趨勢基金                                                 19.89000   19.83000   0.06000    0.30257
第一金電子基金                                                     30.29000   30.17000   0.12000    0.39775
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.78000   17.81000  -0.03000   -0.16844
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.11000   19.13000  -0.02000   -0.10455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.14000    7.03000   0.11000    1.56472
統一大中華中小基金(美元)                                            6.51000    6.40000   0.11000    1.71875
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.81000    9.67000   0.14000    1.44778
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
統一大滿貫基金-A類型                                               30.81000   30.57000   0.24000    0.78508
統一大滿貫基金-I類型                                               30.81000   30.57000   0.24000    0.78508
統一大龍印基金                                                     13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.54000    8.44000   0.10000    1.18483
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.80000    7.69000   0.11000    1.43043
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
統一中小基金                                                       21.78000   21.53000   0.25000    1.16117
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.91940    9.92900  -0.00960   -0.09669
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.18510    9.18080   0.00430    0.04684
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01410    9.02510  -0.01100   -0.12188
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.30350   12.31540  -0.01190   -0.09663
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.34320   11.33790   0.00530    0.04675
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09560   11.10910  -0.01350   -0.12152
統一台灣動力基金                                                   15.98000   15.84000   0.14000    0.88384
統一全天候基金-A類型                                               99.53000   98.30000   1.23000    1.25127
統一全天候基金-I類型                                               99.99000   98.76000   1.23000    1.24544
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.92060    7.91790   0.00270    0.03410
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.60940    7.59580   0.01360    0.17905
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.73840    7.74190  -0.00350   -0.04521
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.47530    8.47230   0.00300    0.03541
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.14960    8.13510   0.01450    0.17824
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28090    8.28460  -0.00370   -0.04466
統一全球債券組合基金                                               12.22540   12.22930  -0.00390   -0.03189
統一亞太基金                                                       23.80000   23.81000  -0.01000   -0.04200
統一亞洲大金磚基金                                                 12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
統一奔騰基金                                                       52.50000   52.03000   0.47000    0.90333
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72170   16.72150   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
統一強漢基金(美元)                                                  9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
統一強漢基金(新台幣)                                               24.26000   24.14000   0.12000    0.49710
統一統信基金                                                       27.03000   26.81000   0.22000    0.82059
統一黑馬基金                                                       53.46000   53.08000   0.38000    0.71590
統一新亞洲科技能源基金                                             15.53000   15.53000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.03620    8.04760  -0.01140   -0.14166
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.60250   10.61750  -0.01500   -0.14128
統一經建基金                                                       42.24000   41.73000   0.51000    1.22214
統一龍馬基金                                                       59.33000   58.76000   0.57000    0.97005
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.78000   16.67000   0.11000    0.65987
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.08000   40.94000   0.14000    0.34196
野村中國機會基金                                                   13.25000   13.18000   0.07000    0.53111
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.16700   10.17770  -0.01070   -0.10513
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.15240   10.15580  -0.00340   -0.03348
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.32100   10.34900  -0.02800   -0.27056
野村巴西基金                                                        6.25000    6.24000   0.01000    0.16026
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
野村台灣高股息基金                                                 23.86000   23.98000  -0.12000   -0.50042
野村台灣運籌基金                                                   32.77000   32.53000   0.24000    0.73778
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.79720    9.80390  -0.00670   -0.06834
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.72170    9.72020   0.00150    0.01543
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.79820    9.80230  -0.00410   -0.04183
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.32410   10.33110  -0.00700   -0.06776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.14420   10.14260   0.00160    0.01578
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.97740    9.98130  -0.00390   -0.03907
野村平衡基金                                                       18.17000   18.06000   0.11000    0.60908
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.21960   10.22980  -0.01020   -0.09971
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.18800   10.18970  -0.00170   -0.01668
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.18450   10.19940  -0.01490   -0.14609
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.48610   10.49650  -0.01040   -0.09908
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.41860   10.42030  -0.00170   -0.01631
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.41740   10.43260  -0.01520   -0.14570
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.75980   10.76380  -0.00400   -0.03716
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79870   10.79590   0.00280    0.02594
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.63440   10.64060  -0.00620   -0.05827
野村成長基金                                                       27.75000   27.58000   0.17000    0.61639
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.18250    8.17390   0.00860    0.10521
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19540    8.18000   0.01540    0.18826
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48430    8.48420   0.00010    0.00118
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.26250    9.25270   0.00980    0.10592
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.13970    9.12250   0.01720    0.18854
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45130    9.45130   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.42000   12.46000  -0.04000   -0.32103
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47270    9.48490  -0.01220   -0.12863
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55470    9.55950  -0.00480   -0.05021
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.74630    9.76510  -0.01880   -0.19252
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.48620   10.49930  -0.01310   -0.12477
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.43860   10.44390  -0.00530   -0.05075
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.65010   10.67060  -0.02050   -0.19212
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55490    8.57080  -0.01590   -0.18551
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12440    9.14050  -0.01610   -0.17614
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99290    9.00070  -0.00780   -0.08666
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.69560   13.72100  -0.02540   -0.18512
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76330   12.78600  -0.02270   -0.17754
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33980   10.34870  -0.00890   -0.08600
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38340   10.39090  -0.00750   -0.07218
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36460   10.36420   0.00040    0.00386
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37610   10.38100  -0.00490   -0.04720
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.57210   10.57980  -0.00770   -0.07278
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.53570   10.53530   0.00040    0.00380
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.47900   10.48390  -0.00490   -0.04674
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.45390   10.45860  -0.00470   -0.04494
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.40870   10.40550   0.00320    0.03075
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.64900   10.66900  -0.02000   -0.18746
野村泰國基金                                                       41.84000   41.60000   0.24000    0.57692
野村高科技基金                                                      8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
野村貨幣市場基金                                                   16.32780   16.32760   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.90000   14.90000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.27590   10.29010  -0.01420   -0.13800
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.13290   10.14360  -0.01070   -0.10549
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.37350   10.40750  -0.03400   -0.32669
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.20450   10.21060  -0.00610   -0.05974
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.15490   10.15340   0.00150    0.01477
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.18160   10.18610  -0.00450   -0.04418
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.50850   10.51480  -0.00630   -0.05992
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.42170   10.41980   0.00190    0.01823
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.51400   10.51880  -0.00480   -0.04563
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.80820    9.82170  -0.01350   -0.13745
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.81560    9.82200  -0.00640   -0.06516
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.77390    9.78120  -0.00730   -0.07463
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.25330   10.26790  -0.01460   -0.14219
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.21580   10.22240  -0.00660   -0.06456
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.17610   10.18360  -0.00750   -0.07365
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.44210   10.44850  -0.00640   -0.06125
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92180    7.92680  -0.00500   -0.06308
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.14610   12.15380  -0.00770   -0.06335
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.11220   10.12040  -0.00820   -0.08102
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.25520   10.28630  -0.03110   -0.30234
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.08770   10.08910  -0.00140   -0.01388
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.28500   10.30930  -0.02430   -0.23571
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.14570   10.15140  -0.00570   -0.05615
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.11250   10.12070  -0.00820   -0.08102
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.25520   10.28640  -0.03120   -0.30331
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.08830   10.08960  -0.00130   -0.01288
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.28780   10.31220  -0.02440   -0.23661
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.14600   10.15170  -0.00570   -0.05615
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.15200   10.16090  -0.00890   -0.08759
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.29700   10.32800  -0.03100   -0.30015
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.12730   10.12940  -0.00210   -0.02073
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32520   10.34930  -0.02410   -0.23287
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.18790   10.19410  -0.00620   -0.06082
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.15200   10.16090  -0.00890   -0.08759
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.29670   10.32770  -0.03100   -0.30016
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.12710   10.12910  -0.00200   -0.01975
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33000   10.35460  -0.02460   -0.23758
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.18790   10.19410  -0.00620   -0.06082
野村精選貨幣市場基金                                               12.10860   12.10850   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.73000    7.74000  -0.01000   -0.12920
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
野村積極成長基金                                                   11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.26000   32.08000   0.18000    0.56110
野村鴻利基金                                                       21.77000   21.62000   0.15000    0.69380
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89590   16.89580   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.73000   17.60000   0.13000    0.73864
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.96000    9.83000   0.13000    1.32248
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.06000   15.09000  -0.03000   -0.19881
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.52730   10.53550  -0.00820   -0.07783
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.79100   13.80200  -0.01100   -0.07970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57080   10.56890   0.00190    0.01798
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46410   10.45410   0.01000    0.09566
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.38250   10.38500  -0.00250   -0.02407
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24970   10.24310   0.00660    0.06443
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.05930   10.06000  -0.00070   -0.00696
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.15980   10.15610   0.00370    0.03643
凱基台商天下基金                                                   12.23000   12.32000  -0.09000   -0.73052
凱基台灣精五門基金                                                 19.29000   19.26000   0.03000    0.15576
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.50710   42.52770  -0.02060   -0.04844
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.68410   10.67100   0.01310    0.12276
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58740   11.58720   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       25.74000   25.71000   0.03000    0.11669
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.66000   16.67000  -0.01000   -0.05999
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.58950   15.57030   0.01920    0.12331
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.35000    7.37000  -0.02000   -0.27137
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富邦上証180基金                                                    30.57000   30.35000   0.22000    0.72488
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18150    0.17940   0.00210    1.17057
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.71000    5.66000   0.05000    0.88339
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   41.29000   40.45000   0.84000    2.07664
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.63120   11.54460   0.08660    0.75013
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.73990   10.65720   0.08270    0.77600
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.48530   10.41950   0.06580    0.63151
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.90840    9.83460   0.07380    0.75041
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.07240    9.00260   0.06980    0.77533
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.86600    8.81040   0.05560    0.63107
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.69550   20.71590  -0.02040   -0.09848
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.60320   11.60060   0.00260    0.02241
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.76700   10.77610  -0.00910   -0.08445
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.66800   13.66990  -0.00190   -0.01390
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99890    1.99770   0.00120    0.06007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45470    9.45600  -0.00130   -0.01375
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43230    1.43140   0.00090    0.06288
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.22120   12.22140  -0.00020   -0.00164
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78020    1.77950   0.00070    0.03934
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.28130   10.28150  -0.00020   -0.00195
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51810    1.51750   0.00060    0.03954
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.37000   18.40000  -0.03000   -0.16304
富邦日本東証基金                                                   19.99000   19.94000   0.05000    0.25075
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.75000   44.85000  -0.10000   -0.22297
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.75000   44.81000  -0.06000   -0.13390
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.74000   48.82000  -0.08000   -0.16387
富邦台灣心基金                                                     19.97000   19.85000   0.12000    0.60453
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.65000   43.75000  -0.10000   -0.22857
富邦台灣科技指數基金                                               49.36000   49.44000  -0.08000   -0.16181
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31010    0.31070  -0.00060   -0.19311
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.45000   25.30000   0.15000    0.59289
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.63000   13.70000  -0.07000   -0.51095
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.48000   32.28000   0.20000    0.61958
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69720   15.69700   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.01000   18.07000  -0.06000   -0.33204
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.26590   41.33470  -0.06880   -0.16645
富邦長紅基金                                                       55.76000   55.41000   0.35000    0.63165
富邦科技基金                                                       21.97000   21.82000   0.15000    0.68744
富邦恒生國企ETF基金                                                20.09000   20.02000   0.07000    0.34965
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.23000   14.29000  -0.06000   -0.41987
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.45000   25.21000   0.24000    0.95200
富邦高成長基金                                                     21.53000   21.40000   0.13000    0.60748
富邦基金A類型                                                      12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
富邦基金I類型                                                      12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
富邦深証100基金                                                    10.02000    9.91000   0.11000    1.10999
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.62000   20.57000   0.05000    0.24307
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.01810    9.99910   0.01900    0.19002
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.78850   10.79190  -0.00340   -0.03151
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.40520    9.38730   0.01790    0.19068
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.12360   10.12690  -0.00330   -0.03259
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.94000   18.02000  -0.08000   -0.44395
富邦精準基金                                                       40.89000   40.69000   0.20000    0.49152
富邦精銳中小基金                                                   10.38000   10.31000   0.07000    0.67895
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.01000   15.96000   0.05000    0.31328
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.30000   20.37000  -0.07000   -0.34364
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.56000    7.57000  -0.01000   -0.13210
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.45700   10.43120   0.02580    0.24733
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.15540   10.10590   0.04950    0.48981
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.53130   10.51220   0.01910    0.18169
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.99430    9.96960   0.02470    0.24775
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.66070    9.61360   0.04710    0.48993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.00400    9.98590   0.01810    0.18126
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富達台灣成長基金                                                   29.48000   29.48000   0.00000    0.00000
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.83810    9.82970   0.00840    0.08546
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.82860    9.82090   0.00770    0.07840
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68020    9.67400   0.00620    0.06409
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.07480   10.06650   0.00830    0.08245
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.07700   10.06910   0.00790    0.07846
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.92830    9.92240   0.00590    0.05946
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.59930    8.57220   0.02710    0.31614
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.29100    9.26250   0.02850    0.30769
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.86870    8.84370   0.02500    0.28269
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.24780   10.21470   0.03310    0.32404
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.33470   10.30290   0.03180    0.30865
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.88610    9.85790   0.02820    0.28606
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.02680    9.99850   0.02830    0.28304
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59380    8.58420   0.00960    0.11183
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.85730    9.84720   0.01010    0.10257
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.16190    9.15470   0.00720    0.07865
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.27770   11.26490   0.01280    0.11363
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.11440   11.10310   0.01130    0.10177
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.44120   10.43320   0.00800    0.07668
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34820    9.34060   0.00760    0.08137
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.17000   15.18000  -0.01000   -0.06588
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.82590    8.80640   0.01950    0.22143
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71490    9.69450   0.02040    0.21043
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.23660    9.21910   0.01750    0.18982
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.55350   10.53000   0.02350    0.22317
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.60660   10.58440   0.02220    0.20974
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.14130   10.12240   0.01890    0.18671
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.37420    9.35640   0.01780    0.19024
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.30000    8.28000   0.02000    0.24155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.24000    7.16000   0.08000    1.11732
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.38000    9.28000   0.10000    1.07759
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.22000    8.15000   0.07000    0.85890
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.30000    9.21000   0.09000    0.97720
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21570   10.21040   0.00530    0.05191
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56960    9.56610   0.00350    0.03659
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.15050    9.15540  -0.00490   -0.05352
富蘭克林華美中華基金                                               10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.64000   20.54000   0.10000    0.48685
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.03000   20.96000   0.07000    0.33397
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14510    8.15170  -0.00660   -0.08096
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14580    9.14330   0.00250    0.02734
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.15780   10.15490   0.00290    0.02856
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.89200   12.90250  -0.01050   -0.08138
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.00000    8.99000   0.01000    0.11123
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.00950   13.02910  -0.01960   -0.15043
富蘭克林華美第一富基金                                             35.70000   35.53000   0.17000    0.47847
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34440   10.34420   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.71920    9.70630   0.01290    0.13290
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.71920    9.70630   0.01290    0.13290
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.62070    9.60340   0.01730    0.18014
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.62070    9.60330   0.01740    0.18119
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.66520    9.65160   0.01360    0.14091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.66520    9.65160   0.01360    0.14091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.66520    9.65160   0.01360    0.14091
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.85600    9.86410  -0.00810   -0.08212
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.85600    9.86410  -0.00810   -0.08212
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.85600    9.86410  -0.00810   -0.08212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.66480    6.67830  -0.01350   -0.20215
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.49100   10.49970  -0.00870   -0.08286
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41870    9.41700   0.00170    0.01805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28960   11.28740   0.00220    0.01949
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73940    6.74630  -0.00690   -0.10228
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83590    8.83450   0.00140    0.01585
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34710   10.34550   0.00160    0.01547
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.80310   10.81410  -0.01100   -0.10172
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復華人民幣貨幣市場基金                                             11.84200   11.84140   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   36.59500   36.43330   0.16170    0.44382
復華大中華中小策略基金                                              8.32000    8.27000   0.05000    0.60459
復華中小精選基金                                                   62.22000   61.83000   0.39000    0.63076
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.22000    9.17000   0.05000    0.54526
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.34000    8.31000   0.03000    0.36101
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     26.99000   26.82000   0.17000    0.63386
復華全球平衡基金-美元                                               8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.36000   19.41000  -0.05000   -0.25760
復華全球債券基金                                                   14.42610   14.44070  -0.01460   -0.10110
復華全球債券組合基金                                               15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
復華有利貨幣市場基金                                               13.48500   13.48490   0.00010    0.00074
復華亞太成長基金                                                   11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
復華東協世紀基金                                                   11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
復華南非幣長期收益基金A                                            13.95000   14.01000  -0.06000   -0.42827
復華南非幣長期收益基金B                                             8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
復華南非幣短期收益基金A                                            14.43000   14.43000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華恒生基金                                                       21.16000   21.06000   0.10000    0.47483
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.52000   29.31000   0.21000    0.71648
復華神盾基金                                                       24.15290   24.06690   0.08600    0.35734
復華高成長基金                                                     63.99000   63.58000   0.41000    0.64486
復華高益策略組合基金                                               13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
復華貨幣市場基金                                                   14.44800   14.44780   0.00020    0.00138
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.43000   48.48000  -0.05000   -0.10314
復華復華基金                                                       19.96000   19.84000   0.12000    0.60484
復華華人世紀基金                                                   15.66000   15.50000   0.16000    1.03226
復華傳家二號基金                                                   28.38960   28.30640   0.08320    0.29393
復華傳家基金                                                       21.16100   21.11160   0.04940    0.23399
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.62000   15.63000  -0.01000   -0.06398
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.20000   14.23000  -0.03000   -0.21082
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
復華滬深300 A股基金                                                22.84000   22.65000   0.19000    0.83885
復華數位經濟基金                                                   43.33000   43.03000   0.30000    0.69719
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19530    9.19560  -0.00030   -0.00326
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.23350    8.22230   0.01120    0.13621
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.36750    8.37470  -0.00720   -0.08597
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.88830   11.88870  -0.00040   -0.00336
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.67870   10.66410   0.01460    0.13691
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97870   10.98810  -0.00940   -0.08555
景順主流基金                                                       15.80000   15.80000   0.00000    0.00000
景順台灣科技基金                                                   27.40000   27.33000   0.07000    0.25613
景順全球科技基金                                                   22.68000   22.74000  -0.06000   -0.26385
景順全球康健基金                                                   19.31000   19.33000  -0.02000   -0.10347
景順貨幣市場基金                                                   15.98370   15.98350   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       29.81000   29.83000  -0.02000   -0.06705
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59210    8.59660  -0.00450   -0.05235
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01230    8.01400  -0.00170   -0.02121
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.35120   11.35710  -0.00590   -0.05195
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56020   10.56250  -0.00230   -0.02178
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.86000    7.81000   0.05000    0.64020
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.52000    7.45000   0.07000    0.93960
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.26000   11.18000   0.08000    0.71556
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.54060    9.55920  -0.01860   -0.19458
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.92660    9.96810  -0.04150   -0.41633
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.06100   10.08070  -0.01970   -0.19542
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.47200   10.51580  -0.04380   -0.41652
華南永昌永昌基金                                                   18.28000   18.14000   0.14000    0.77178
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.76270   14.77190  -0.00920   -0.06228
華南永昌全球精品基金                                               16.47000   16.50000  -0.03000   -0.18182
華南永昌物聯網精選基金                                             11.10000   11.00000   0.10000    0.90909
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26810   16.26790   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.50760   23.38490   0.12270    0.52470
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98100   11.98090   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68980   10.68290   0.00690    0.06459
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78930   10.79380  -0.00450   -0.04169
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01180   10.00530   0.00650    0.06497
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.03100   10.03520  -0.00420   -0.04185
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.53210   10.52490   0.00720    0.06841
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54510   10.54900  -0.00390   -0.03697
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.97270    9.96260   0.01010    0.10138
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.94830    9.95210  -0.00380   -0.03818
華頓中小型基金                                                     18.01000   18.05000  -0.04000   -0.22161
華頓台灣基金                                                       21.03000   20.95000   0.08000    0.38186
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56130   11.56110   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.43000   17.40000   0.03000    0.17241
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.62350    2.58630   0.03720    1.43835
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.94770   11.78560   0.16210    1.37541
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37990    0.37390   0.00600    1.60471
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.73270   11.67540   0.05730    0.49078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.73270   11.67540   0.05730    0.49078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.41840   10.36580   0.05260    0.50744
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.62250   10.57730   0.04520    0.42733
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.62250   10.57730   0.04520    0.42733
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.38670    9.34670   0.04000    0.42796
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.63040   10.56160   0.06880    0.65142
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.63040   10.56160   0.06880    0.65142
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.37990    9.31370   0.06620    0.71078
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.99000    9.83000   0.16000    1.62767
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.76000    8.63000   0.13000    1.50637
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.21000    9.05000   0.16000    1.76796
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63280    2.63950  -0.00670   -0.25384
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06560    2.07010  -0.00450   -0.21738
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.15600   12.17090  -0.01490   -0.12242
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50440    9.51600  -0.01160   -0.12190
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38060    0.38090  -0.00030   -0.07876
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29850    0.29820   0.00030    0.10060
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.26000    3.24000   0.02000    0.61728
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.00000   23.04000  -0.04000   -0.17361
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
匯豐安富基金                                                       24.84000   24.87000  -0.03000   -0.12063
匯豐成功基金                                                       43.69000   43.96000  -0.27000   -0.61419
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.36000    2.37000  -0.01000   -0.42194
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.65410    2.65930  -0.00520   -0.19554
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34040    2.34570  -0.00530   -0.22595
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.81390   11.83070  -0.01680   -0.14200
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.93740    7.95370  -0.01630   -0.20494
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38510    0.38530  -0.00020   -0.05191
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33250    0.33270  -0.00020   -0.06011
匯豐金磚動力基金                                                   14.53000   14.54000  -0.01000   -0.06878
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00660   15.00650   0.00010    0.00067
匯豐新鑽動力基金                                                   10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.49040    5.51430  -0.02390   -0.43342
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.29350    9.31780  -0.02430   -0.26079
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.61000   49.68000  -0.07000   -0.14090
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.61000   49.68000  -0.07000   -0.14090
匯豐龍騰電子基金                                                   33.66000   33.63000   0.03000    0.08921
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.52480   12.53080  -0.00600   -0.04788
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新光大三通基金                                                     17.51000   17.50000   0.01000    0.05714
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.71000    8.63000   0.08000    0.92700
新光中國成長基金(美元)                                              8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
新光台灣富貴基金                                                   22.06000   21.93000   0.13000    0.59280
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.36850   40.43510  -0.06660   -0.16471
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49670   15.49650   0.00020    0.00129
新光亞洲精選基金-美金                                              20.73000   20.75000  -0.02000   -0.09639
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.43000   21.48000  -0.05000   -0.23277
新光店頭基金                                                       21.32000   21.20000   0.12000    0.56604
新光特選內需收益ETF基金                                            20.85000   20.93000  -0.08000   -0.38223
新光創新科技基金                                                   12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.24880   10.24910  -0.00030   -0.00293
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.56980   10.57130  -0.00150   -0.01419
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04580   10.04910  -0.00330   -0.03284
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.42820    9.43080  -0.00260   -0.02757
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.69790    9.69970  -0.00180   -0.01856
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21530    9.21870  -0.00340   -0.03688
新光澳幣八年期保本基金                                             10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
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瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63780   10.63480   0.00300    0.02821
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61750    9.61450   0.00300    0.03120
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.49330   10.49160   0.00170    0.01620
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60160    9.59900   0.00260    0.02709
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67560    9.67610  -0.00050   -0.00517
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.58920   10.58970  -0.00050   -0.00472
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.93380   14.94910  -0.01530   -0.10235
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.75770    8.76670  -0.00900   -0.10266
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.59340   41.66510  -0.07170   -0.17209
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.17530   40.18920  -0.01390   -0.03459
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43940   11.43700   0.00240    0.02098
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.31620   10.32300  -0.00680   -0.06587
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.07280   11.93260   0.14020    1.17493
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.98300    8.86630   0.11670    1.31622
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.48000    9.38000   0.10000    1.06610
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
群益大印度基金-人民幣                                              13.88450   13.78350   0.10100    0.73276
群益大印度基金-美元                                                12.99900   12.88660   0.11240    0.87222
群益大印度基金-新臺幣                                              12.57000   12.49000   0.08000    0.64051
群益中小型股基金                                                   42.79000   42.68000   0.11000    0.25773
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.01790    9.97340   0.04450    0.44619
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.25880    9.20500   0.05380    0.58446
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.85550    8.82350   0.03200    0.36267
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.56400    8.52610   0.03790    0.44452
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.91420    7.86820   0.04600    0.58463
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.57030    7.54300   0.02730    0.36192
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.49020   10.48490   0.00530    0.05055
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.53920   11.53330   0.00590    0.05116
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.15290   11.14760   0.00530    0.04754
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41860   10.43340  -0.01480   -0.14185
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.73170    7.62920   0.10250    1.34352
群益中國新機會基金N-美元                                            7.06790    6.96450   0.10340    1.48467
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.70000    7.61000   0.09000    1.18265
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.85690    6.76600   0.09090    1.34348
群益中國新機會基金-美元                                             7.55700    7.44650   0.11050    1.48392
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.35000    7.26000   0.09000    1.23967
群益平衡王基金                                                     18.69040   18.68440   0.00600    0.03211
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.40000    6.42000  -0.02000   -0.31153
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.95460   10.97040  -0.01580   -0.14402
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.62530    7.63630  -0.01100   -0.14405
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.80000   11.69000   0.11000    0.94098
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.36590   11.28610   0.07980    0.70706
群益印度中小基金N-美元                                              9.49850    9.41870   0.07980    0.84725
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
群益印度中小基金-人民幣                                            15.38670   15.27870   0.10800    0.70687
群益印度中小基金-美元                                              13.58530   13.47120   0.11410    0.84699
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.02000   15.92000   0.10000    0.62814
群益多重收益組合基金                                               13.95000   13.96000  -0.01000   -0.07163
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.37000  -0.03000   -0.19519
群益安家基金                                                       23.59050   23.52420   0.06630    0.28184
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14600   16.14570   0.00030    0.00186
群益亞太中小基金                                                   10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.20000   16.18000   0.02000    0.12361
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.37420   10.38540  -0.01120   -0.10784
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.72490    7.73330  -0.00840   -0.10862
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.07890   10.08990  -0.01100   -0.10902
群益店頭市場基金                                                   86.78000   86.68000   0.10000    0.11537
群益東方盛世基金                                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.70170   12.65730   0.04440    0.35079
群益東協成長基金-美元                                              11.09880   11.04470   0.05410    0.48983
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
群益長安基金                                                       27.48000   27.44000   0.04000    0.14577
群益真善美基金                                                     15.23380   15.23400  -0.00020   -0.00131
群益馬拉松基金                                                    110.32000  110.30000   0.02000    0.01813
群益深証中小板基金                                                 11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
群益創新科技基金                                                   29.98000   29.98000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.87110    8.79120   0.07990    0.90886
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.12790    8.04350   0.08440    1.04929
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.63000    8.56000   0.07000    0.81776
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.66060    9.57360   0.08700    0.90875
群益華夏盛世基金-美元                                               8.96200    8.86900   0.09300    1.04860
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.07000   14.94000   0.13000    0.87015
群益奧斯卡基金                                                     26.55000   26.58000  -0.03000   -0.11287
群益新興金鑽基金-美元                                              10.95850   10.91540   0.04310    0.39485
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.53000    8.52000   0.01000    0.11737
群益葛萊美基金                                                     21.27000   21.19000   0.08000    0.37754
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
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德信大發基金                                                       28.07000   27.80000   0.27000    0.97122
德信中國精選成長基金                                               11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
德信台灣主流中小基金                                               17.47000   17.37000   0.10000    0.57571
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97570   11.97560   0.00010    0.00084
德信數位時代基金                                                   30.22000   29.90000   0.32000    1.07023
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.57980   10.60890  -0.02910   -0.27430
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.48750   10.51640  -0.02890   -0.27481
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70570   11.70550   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.31000   14.22000   0.09000    0.63291
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70260   10.71060  -0.00800   -0.07469
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.02130   16.03860  -0.01730   -0.10786
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.38270    8.39890  -0.01620   -0.19288
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.21800   11.21480   0.00320    0.02853
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.07090   12.05520   0.01570    0.13023
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.07590   14.10340  -0.02750   -0.19499
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摩根大歐洲基金                                                     17.02000   17.03000  -0.01000   -0.05872
摩根中小基金                                                       20.72000   20.67000   0.05000    0.24190
摩根中國A股基金                                                    14.14000   14.01000   0.13000    0.92791
摩根中國A股基金(美元)                                              10.89000   10.77000   0.12000    1.11421
摩根中國亮點基金                                                   12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.25660   11.23780   0.01880    0.16729
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.39230   12.35910   0.03320    0.26863
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.46740    9.43720   0.03020    0.32001
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.02610   13.00440   0.02170    0.16687
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.92360   14.88360   0.04000    0.26875
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.40000   18.42000  -0.02000   -0.10858
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.40000   18.42000  -0.02000   -0.10858
摩根台灣增長基金                                                   46.50000   46.62000  -0.12000   -0.25740
摩根平衡基金                                                       27.12000   27.17000  -0.05000   -0.18403
摩根全球平衡基金                                                   15.76570   15.78150  -0.01580   -0.10012
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46580    9.46680  -0.00100   -0.01056
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.54230   10.54110   0.00120    0.01138
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.96100    9.95890   0.00210    0.02109
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.53190   11.53330  -0.00140   -0.01214
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.25040   10.24830   0.00210    0.02049
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.53640   10.54970  -0.01330   -0.12607
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.89020   13.90770  -0.01750   -0.12583
摩根亞洲基金                                                       56.53000   56.49000   0.04000    0.07081
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.50030    8.49900   0.00130    0.01530
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.98140    9.97390   0.00750    0.07520
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.83190    8.82580   0.00610    0.06912
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81250   12.81020   0.00230    0.01795
摩根東方內需機會基金                                               17.90000   17.89000   0.01000    0.05590
摩根東方科技基金                                                   30.45000   30.53000  -0.08000   -0.26204
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
摩根金龍收成基金                                                   20.63000   20.64000  -0.01000   -0.04845
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12320   15.12310   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
摩根新絲路基金                                                      9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
摩根新興35基金                                                     13.07000   13.08000  -0.01000   -0.07645
摩根新興日本基金                                                   23.08000   23.00000   0.08000    0.34783
摩根新興科技基金                                                   48.39000   48.49000  -0.10000   -0.20623
摩根龍揚基金                                                       30.81000   30.83000  -0.02000   -0.06487
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29730    9.29910  -0.00180   -0.01936
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.44230   11.44450  -0.00220   -0.01922
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鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.22000   20.11000   0.11000    0.54699
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60780   12.60770   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.46040   10.45840   0.00200    0.01912
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.44000   10.43700   0.00300    0.02874
聯邦中國龍基金                                                     23.45000   23.41000   0.04000    0.17087
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.46890   12.45940   0.00950    0.07625
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65900   11.65440   0.00460    0.03947
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.66260   10.67260  -0.01000   -0.09370
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35990   10.35200   0.00790    0.07631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.74060    9.73680   0.00380    0.03903
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.90190    8.91030  -0.00840   -0.09427
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.46460   21.47060  -0.00600   -0.02795
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.98650    8.99550  -0.00900   -0.10005
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.46350    9.49400  -0.03050   -0.32126
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.95250    8.96140  -0.00890   -0.09931
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.41640    9.44670  -0.03030   -0.32075
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21200   13.21180   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.65290   16.67960  -0.02670   -0.16008
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.07300   12.07290   0.00010    0.00083
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.94350   11.96770  -0.02420   -0.20221
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.37940   11.40280  -0.02340   -0.20521
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.20600   12.20010   0.00590    0.04836
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.48500   11.49670  -0.01170   -0.10177
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.48940   10.48430   0.00510    0.04864
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68660    8.69530  -0.00870   -0.10005
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聯博大利基金                                                       32.92000   32.96000  -0.04000   -0.12136
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.37000   17.08000   0.29000    1.69789
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.39000   17.09000   0.30000    1.75541
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.73000   11.55000   0.18000    1.55844
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.88000   14.84000   0.04000    0.26954
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
聯博貨幣市場基金                                                   15.03060   15.03050   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11460   11.12550  -0.01090   -0.09797
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.99490   13.99230   0.00260    0.01858
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.63040    7.63800  -0.00760   -0.09950
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.89650    9.90930  -0.01280   -0.12917
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.25950   10.25600   0.00350    0.03413
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.90920    9.90520   0.00400    0.04038
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.01250   10.02160  -0.00910   -0.09080
瀚亞中小型股基金                                                   19.12000   18.98000   0.14000    0.73762
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.10000   12.04000   0.06000    0.49834
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.88000   12.81000   0.07000    0.54645
瀚亞巴西基金                                                        5.57000    5.50000   0.07000    1.27273
瀚亞外銷基金                                                       36.99000   36.90000   0.09000    0.24390
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.46970   10.47040  -0.00070   -0.00669
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80610    9.81080  -0.00470   -0.04791
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67490    9.65860   0.01630    0.16876
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85050    9.85110  -0.00060   -0.00609
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.20000   15.10000   0.10000    0.66225
瀚亞印度基金-美元                                                  14.29000   14.16000   0.13000    0.91808
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.32000   32.10000   0.22000    0.68536
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.33000   13.32000   0.01000    0.07508
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.57000   14.62000  -0.05000   -0.34200
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.71000    6.72000  -0.01000   -0.14881
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.68010   14.70990  -0.02980   -0.20258
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.41870   10.43610  -0.01740   -0.16673
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.07680   10.07590   0.00090    0.00893
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.50000   12.52540  -0.02540   -0.20279
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.52000   19.53000  -0.01000   -0.05120
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61310   13.61290   0.00020    0.00147
瀚亞高科技基金                                                     53.41000   53.08000   0.33000    0.62170
瀚亞理財通基金                                                     25.65000   25.66000  -0.01000   -0.03897
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.04000   19.92000   0.12000    0.60241
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.92340   13.96250  -0.03910   -0.28004
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.30290    9.32910  -0.02620   -0.28084
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.52340   10.54520  -0.02180   -0.20673
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.15080   11.13270   0.01810    0.16258
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.94560    9.96690  -0.02130   -0.21371
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.31410   10.34830  -0.03420   -0.33049
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.95840    7.97490  -0.01650   -0.20690
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94030    7.92740   0.01290    0.16273
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52640    8.52570   0.00070    0.00821
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.10480    8.12210  -0.01730   -0.21300
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.86630    7.89230  -0.02600   -0.32944
瀚亞電通網基金                                                     13.93000   13.84000   0.09000    0.65029
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.92620   13.93880  -0.01260   -0.09040
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.50150   10.52240  -0.02090   -0.19862
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.77250    9.77090   0.00160    0.01638
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.44080   11.45120  -0.01040   -0.09082
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.02690   10.04680  -0.01990   -0.19807
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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