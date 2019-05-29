[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/28 108/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.11320 10.10400 0.00920 0.09105 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00920 10.00000 0.00920 0.09200 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.20390 10.20090 0.00300 0.02941 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.10150 10.09870 0.00280 0.02773 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.94350 9.94590 -0.00240 -0.02413 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.95560 9.96010 -0.00450 -0.04518 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.95560 9.96010 -0.00450 -0.04518 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.97360 9.97740 -0.00380 -0.03809 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.39760 10.40000 -0.00240 -0.02308 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.20360 10.20600 -0.00240 -0.02352 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32280 10.32100 0.00180 0.01744 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21580 10.21400 0.00180 0.01762 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.01670 40.10760 -0.09090 -0.22664 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64690 9.64370 0.00320 0.03318 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.12200 10.11790 0.00410 0.04052 中國信託台灣活力基金 12.86000 12.79000 0.07000 0.54730 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11390 11.18860 -0.07470 -0.66764 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.74290 9.80840 -0.06550 -0.66779 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02800 11.02790 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.03590 10.04540 -0.00950 -0.09457 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.30690 9.31570 -0.00880 -0.09446 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.17680 10.17320 0.00360 0.03539 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43290 9.43040 0.00250 0.02651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 56.33000 56.11000 0.22000 0.39209 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.12000 19.90000 0.22000 1.10553 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66590 11.66330 0.00260 0.02229 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91680 10.92610 -0.00930 -0.08512 元大上證50基金 31.61000 31.33000 0.28000 0.89371 元大大中華TMT基金-人民幣 10.22000 9.90000 0.32000 3.23232 元大大中華TMT基金-新台幣 9.25000 8.97000 0.28000 3.12152 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 元大大中華價值指數基金-美元 12.10400 12.11100 -0.00700 -0.05780 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.66300 16.71000 -0.04700 -0.28127 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.47500 10.38600 0.08900 0.85692 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.23100 10.15500 0.07600 0.74840 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.00000 0.01000 0.33333 元大中國平衡基金-新台幣 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.06910 47.13290 -0.06380 -0.13536 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90510 10.90580 -0.00070 -0.00642 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95630 9.95700 -0.00070 -0.00703 元大中國機會債券基金-新台幣 10.18710 10.19870 -0.01160 -0.11374 元大巴西指數基金 6.53200 6.49100 0.04100 0.63164 元大巴菲特基金 24.72000 24.64000 0.08000 0.32468 元大日經225基金 26.99000 26.89000 0.10000 0.37189 元大台商收成基金 20.73000 20.79000 -0.06000 -0.28860 元大台灣50單日反向1倍基金 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 元大台灣50單日正向2倍基金 35.54000 35.49000 0.05000 0.14088 元大台灣中型100基金 30.62000 30.57000 0.05000 0.16356 元大台灣加權股價指數基金 24.36100 24.40400 -0.04300 -0.17620 元大台灣卓越50基金 76.80000 76.98000 -0.18000 -0.23383 元大台灣金融基金 17.53000 17.57000 -0.04000 -0.22766 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.88000 29.94000 -0.06000 -0.20040 元大台灣高股息基金 25.29000 25.33000 -0.04000 -0.15792 元大台灣電子科技基金 32.22000 32.26000 -0.04000 -0.12399 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 元大全球新興市場精選組合基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 元大印尼指數基金 9.19100 9.11300 0.07800 0.85592 元大印度指數基金 10.45500 10.44400 0.01100 0.10532 元大印度基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106 元大多多基金 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 元大多福基金 48.54000 48.46000 0.08000 0.16508 元大亞太成長基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.08940 9.10840 -0.01900 -0.20860 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.30780 7.32320 -0.01540 -0.21029 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.03300 9.04200 -0.00900 -0.09954 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.05000 10.04700 0.00300 0.02986 元大卓越基金 41.63000 41.50000 0.13000 0.31325 元大店頭基金 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44500 10.44240 0.00260 0.02490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96070 9.96960 -0.00890 -0.08927 元大高科技基金 17.63000 17.60000 0.03000 0.17045 元大得利貨幣市場基金 16.31730 16.31710 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02650 12.02640 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 元大華夏中小基金 7.08000 7.00000 0.08000 1.14286 元大新中國基金-人民幣 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407 元大新中國基金-美元 8.77500 8.66000 0.11500 1.32794 元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.81000 0.10000 1.13507 元大新主流基金 21.65000 21.57000 0.08000 0.37089 元大新東協平衡基金-美元 9.22400 9.20900 0.01500 0.16288 元大新東協平衡基金-新台幣 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35600 10.38190 -0.02590 -0.24947 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.52650 9.53930 -0.01280 -0.13418 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.88810 10.92700 -0.03890 -0.35600 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.05750 9.08980 -0.03230 -0.35534 元大新興亞洲基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.52170 9.53780 -0.01610 -0.16880 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93220 8.94730 -0.01510 -0.16877 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.97860 10.01770 -0.03910 -0.39031 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.37120 9.40790 -0.03670 -0.39010 元大萬泰貨幣市場基金 15.15670 15.15650 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.01000 33.96000 0.05000 0.14723 元大滬深300單日反向1倍基金 13.44000 13.55000 -0.11000 -0.81181 元大滬深300單日正向2倍基金 15.74000 15.43000 0.31000 2.00907 元大摩臺基金 35.91000 35.97000 -0.06000 -0.16681 元大標智滬深300基金 17.40000 17.38000 0.02000 0.11507 元大歐洲50基金 24.59000 24.48000 0.11000 0.44935 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36120 9.35080 0.01040 0.11122 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28280 10.28250 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906 日盛上選基金 31.58000 31.26000 0.32000 1.02367 日盛小而美基金 16.70000 16.59000 0.11000 0.66305 日盛中國內需動力基金 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.29780 12.30850 -0.01070 -0.08693 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.88620 9.89480 -0.00860 -0.08691 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48980 12.48430 0.00550 0.04406 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03530 10.03090 0.00440 0.04386 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.38630 11.40010 -0.01380 -0.12105 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13110 9.14210 -0.01100 -0.12032 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 日盛日盛基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49310 2.49550 -0.00240 -0.09617 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65210 1.65370 -0.00160 -0.09675 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38410 0.38400 0.00010 0.02604 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25510 0.25510 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78340 12.80030 -0.01690 -0.13203 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.36130 8.37240 -0.01110 -0.13258 日盛亞洲機會基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940 日盛首選基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 日盛高科技基金 16.60000 16.52000 0.08000 0.48426 日盛貨幣市場基金 14.82660 14.82640 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.50000 36.39000 0.11000 0.30228 日盛精選五虎基金 33.93000 33.90000 0.03000 0.08850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53870 13.53850 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.27000 28.07000 0.20000 0.71250 台新大眾貨幣市場基金 14.21540 14.21520 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50900 10.51330 -0.00430 -0.04090 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55060 10.54270 0.00790 0.07493 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.33510 10.35040 -0.01530 -0.14782 台新中國通基金 40.12000 40.02000 0.10000 0.24988 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51510 0.50860 0.00650 1.27802 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.17500 16.00900 0.16600 1.03692 台新中國精選中小基金-美元 0.29010 0.28450 0.00560 1.96837 台新中國精選中小基金-新台幣 9.12000 8.96000 0.16000 1.78571 台新主流基金 22.26000 22.24000 0.02000 0.08993 台新台灣中小基金 31.08000 31.03000 0.05000 0.16113 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26440 10.29300 -0.02860 -0.27786 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49040 9.51410 -0.02370 -0.24910 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.90390 10.93120 -0.02730 -0.24974 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.92200 9.92020 0.00180 0.01814 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.03470 11.03270 0.00200 0.01813 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 台新印度基金 15.19000 15.12000 0.07000 0.46296 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.69400 8.70710 -0.01310 -0.15045 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28180 0.28150 0.00030 0.10657 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.63950 12.65860 -0.01910 -0.15089 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40440 0.40410 0.00030 0.07424 台新真吉利貨幣市場基金 11.12570 11.12560 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.98830 29.99640 -0.00810 -0.02700 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.09120 8.07880 0.01240 0.15349 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43440 8.44030 -0.00590 -0.06990 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.09660 9.08280 0.01380 0.15194 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49380 9.50050 -0.00670 -0.07052 台新新興市場債券基金(A類型) 11.23760 11.25010 -0.01250 -0.11111 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35190 0.35160 0.00030 0.08532 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04170 8.05060 -0.00890 -0.11055 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26560 0.26530 0.00030 0.11308 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99540 39.99310 0.00230 0.00575 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.33000 11.32810 0.00190 0.01677 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23760 10.24440 -0.00680 -0.06638 永豐中小基金 50.27000 49.96000 0.31000 0.62050 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.39000 4.37000 0.02000 0.45767 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.00000 19.93000 0.07000 0.35123 永豐主流品牌基金 18.76000 18.74000 0.02000 0.10672 永豐永豐基金 31.30000 31.21000 0.09000 0.28837 永豐亞洲民生消費基金 11.94000 11.88000 0.06000 0.50505 永豐高科技基金 21.41000 21.37000 0.04000 0.18718 永豐貨幣市場基金 13.93190 13.93170 0.00020 0.00144 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11580 7.12310 -0.00730 -0.10248 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.35950 11.37120 -0.01170 -0.10289 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.89000 7.81000 0.08000 1.02433 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.37000 18.22000 0.15000 0.82327 永豐臺灣加權ETF基金 50.96000 51.06000 -0.10000 -0.19585 永豐領航科技基金 34.99000 34.90000 0.09000 0.25788 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.37000 11.30000 0.07000 0.61947 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 永豐趨勢平衡基金 39.24000 39.09000 0.15000 0.38373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84850 11.84750 0.00100 0.00844 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.17000 14.15000 0.02000 0.14134 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.50000 18.47000 0.03000 0.16243 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.02630 10.01770 0.00860 0.08585 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.02630 10.01770 0.00860 0.08585 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01850 10.01320 0.00530 0.05293 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01850 10.01320 0.00530 0.05293 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.05610 10.04720 0.00890 0.08858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.05610 10.04720 0.00890 0.08858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.03490 10.02850 0.00640 0.06382 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.03490 10.02850 0.00640 0.06382 兆豐國際生命科學基金 15.05000 15.07000 -0.02000 -0.13271 兆豐國際全球基金 30.60000 30.63000 -0.03000 -0.09794 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45700 10.45420 0.00280 0.02678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.32270 10.33120 -0.00850 -0.08228 兆豐國際國民基金 20.86000 20.81000 0.05000 0.24027 兆豐國際第一基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.68160 10.69340 -0.01180 -0.11035 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20900 8.21810 -0.00910 -0.11073 兆豐國際萬全基金 19.93000 19.92000 0.01000 0.05020 兆豐國際電子基金 24.12000 24.10000 0.02000 0.08299 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.87000 20.91000 -0.04000 -0.19130 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.48000 16.49000 -0.01000 -0.06064 兆豐國際豐台灣基金 32.70000 32.64000 0.06000 0.18382 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54870 12.54850 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.51150 10.50580 0.00570 0.05426 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.31200 10.30740 0.00460 0.04463 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.51460 10.51260 0.00200 0.01902 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.30640 10.30070 0.00570 0.05534 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40690 10.40220 0.00470 0.04518 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.38340 10.38080 0.00260 0.02505 合庫台灣基金 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 合庫全球新興市場基金 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 合庫貨幣市場基金 10.16700 10.16690 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72710 9.72500 0.00210 0.02159 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00920 10.00530 0.00390 0.03898 合庫新興多重收益基金A類型 10.36400 10.37220 -0.00820 -0.07906 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.81600 11.81030 0.00570 0.04826 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79890 14.79090 0.00800 0.05409 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60360 8.60160 0.00200 0.02325 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39180 9.38810 0.00370 0.03941 合庫新興多重收益基金B類型 7.84890 7.85510 -0.00620 -0.07893 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59940 8.59500 0.00440 0.05119 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.38000 10.37660 0.00340 0.03277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 安本標準兩岸價值基金 美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19090 11.18930 0.00160 0.01430 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.01400 9.99760 0.01640 0.16404 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09320 10.09900 -0.00580 -0.05743 安聯中國東協基金 15.04000 15.09000 -0.05000 -0.33135 安聯中國策略基金-美元 11.19000 11.00000 0.19000 1.72727 安聯中國策略基金-新臺幣 14.82000 14.60000 0.22000 1.50685 安聯中華新思路基金-人民幣 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 安聯中華新思路基金-美元 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 安聯台灣大壩基金 27.38000 27.32000 0.06000 0.21962 安聯台灣科技基金 45.94000 45.64000 0.30000 0.65732 安聯台灣貨幣市場基金 12.53970 12.53950 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 30.17000 30.01000 0.16000 0.53316 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.35990 12.36780 -0.00790 -0.06388 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51190 10.51860 -0.00670 -0.06370 安聯全球新興市場基金 16.68000 16.72000 -0.04000 -0.23923 安聯亞洲動態策略基金 21.63000 21.69000 -0.06000 -0.27663 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00960 10.00790 0.00170 0.01699 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.01340 10.00960 0.00380 0.03796 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00960 10.00790 0.00170 0.01699 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01530 10.01150 0.00380 0.03796 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01240 10.01070 0.00170 0.01698 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00230 10.00220 0.00010 0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00230 10.00220 0.00010 0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00230 10.00220 0.00010 0.00100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.60050 89.56670 0.03380 0.03774 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20700 13.20030 0.00670 0.05076 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.23940 68.21170 0.02770 0.04061 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93280 9.92770 0.00510 0.05137 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70640 2.70530 0.00110 0.04066 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87590 10.88200 -0.00610 -0.05606 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26830 2.26780 0.00050 0.02205 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85090 8.85600 -0.00510 -0.05759 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.28910 10.30970 -0.02060 -0.19981 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11070 10.10750 0.00320 0.03166 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41740 10.41410 0.00330 0.03169 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.07110 10.06910 0.00200 0.01986 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13210 10.12890 0.00320 0.03159 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.28830 10.30880 -0.02050 -0.19886 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10840 10.10520 0.00320 0.03167 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.41570 10.41230 0.00340 0.03265 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06910 10.06710 0.00200 0.01987 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13150 10.12820 0.00330 0.03258 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00400 10.00110 0.00290 0.02900 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.02870 10.02500 0.00370 0.03691 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99700 9.99490 0.00210 0.02101 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97890 9.97700 0.00190 0.01904 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01430 10.01170 0.00260 0.02597 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.98530 9.98130 0.00400 0.04007 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99690 9.99490 0.00200 0.02001 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98010 9.97840 0.00170 0.01704 宏利台灣動力基金A類型 27.76000 27.66000 0.10000 0.36153 宏利台灣動力基金I類型 27.76000 27.66000 0.10000 0.36153 宏利全球債券組合基金 13.54390 13.55270 -0.00880 -0.06493 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.93600 2.93300 0.00300 0.10228 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.26650 12.26360 0.00290 0.02365 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87330 8.87130 0.00200 0.02254 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52560 2.52460 0.00100 0.03961 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.48800 11.50340 -0.01540 -0.13387 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27190 3.25090 0.02100 0.64597 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52480 0.52150 0.00330 0.63279 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.91000 14.82000 0.09000 0.60729 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90490 2.90350 0.00140 0.04822 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42050 0.42030 0.00020 0.04759 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.73680 12.74310 -0.00630 -0.04944 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95930 0.95890 0.00040 0.04171 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39250 7.39590 -0.00340 -0.04597 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04350 2.04260 0.00090 0.04406 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29500 0.29490 0.00010 0.03391 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.00910 9.01270 -0.00360 -0.03994 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32620 0.32600 0.00020 0.06135 宏利萬利貨幣市場基金 13.68120 13.68110 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.33000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 宏利臺灣股息收益基金A類型 23.84000 23.86000 -0.02000 -0.08382 宏利臺灣股息收益基金I類型 23.84000 23.86000 -0.02000 -0.08382 宏利澳幣保本基金 12.59360 12.59350 0.00010 0.00079 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德新台幣基金 12.96470 12.96460 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.50000 25.49000 0.01000 0.03923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47100 11.47050 0.00050 0.00436 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19540 10.19990 -0.00450 -0.04412 保德信大中華基金-人民幣 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 保德信大中華基金-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 保德信大中華基金-新台幣 28.07000 28.01000 0.06000 0.21421 保德信中小型股基金 41.89000 41.46000 0.43000 1.03714 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.35000 0.21000 2.51497 保德信中國中小基金-美元 8.21000 8.00000 0.21000 2.62500 保德信中國中小基金-新臺幣 8.08000 7.90000 0.18000 2.27848 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.64870 9.61300 0.03570 0.37137 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75260 9.72240 0.03020 0.31062 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.76180 9.72550 0.03630 0.37325 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.77660 10.73650 0.04010 0.37349 保德信中國品牌基金-人民幣 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 保德信中國品牌基金-美元 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 保德信台商全方位基金 33.87000 33.71000 0.16000 0.47464 保德信亞太基金 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66520 8.67170 -0.00650 -0.07496 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.91640 11.92540 -0.00900 -0.07547 保德信店頭市場基金 30.85000 30.67000 0.18000 0.58689 保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.03000 0.04000 0.56899 保德信金平衡基金 28.99000 29.03000 -0.04000 -0.13779 保德信金滿意基金 39.67000 39.74000 -0.07000 -0.17614 保德信科技島基金 24.15000 24.15000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 88.60000 88.37000 0.23000 0.26027 保德信第一基金 24.49000 24.52000 -0.03000 -0.12235 保德信貨幣市場基金 15.82910 15.82880 0.00030 0.00190 保德信新世紀基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12990 8.13890 -0.00900 -0.11058 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.16730 10.17800 -0.01070 -0.10513 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.48290 11.49570 -0.01280 -0.11135 保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 保德信瑞騰基金 15.62450 15.62430 0.00020 0.00128 保德信歐洲組合基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96650 1.97130 -0.00480 -0.24349 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79510 2.80180 -0.00670 -0.23913 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29360 0.29420 -0.00060 -0.20394 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45210 0.45310 -0.00100 -0.22070 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40020 8.43020 -0.03000 -0.35586 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.17420 12.21810 -0.04390 -0.35930 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62960 9.64310 -0.01350 -0.14000 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.16120 12.17830 -0.01710 -0.14041 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65580 8.66660 -0.01080 -0.12462 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98100 10.99470 -0.01370 -0.12461 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 17.99000 18.01000 -0.02000 -0.11105 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4153.43000 4158.15000 -4.72000 -0.11351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.48520 10.46730 0.01790 0.17101 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36940 11.32940 0.04000 0.35306 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59990 10.56430 0.03560 0.33698 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.08810 9.07260 0.01550 0.17084 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32910 9.29610 0.03300 0.35499 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19710 9.16630 0.03080 0.33601 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43170 10.41390 0.01780 0.17093 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.80040 10.76220 0.03820 0.35495 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77640 10.74030 0.03610 0.33612 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 6.98000 0.03000 0.42980 柏瑞巨人基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69220 13.69210 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.31860 11.33550 -0.01690 -0.14909 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.61570 12.62180 -0.00610 -0.04833 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.93020 11.93470 -0.00450 -0.03771 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11900 9.13260 -0.01360 -0.14892 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75960 9.76440 -0.00480 -0.04916 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67180 9.67550 -0.00370 -0.03824 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.01370 11.03010 -0.01640 -0.14868 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.74690 11.75260 -0.00570 -0.04850 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52560 11.53000 -0.00440 -0.03816 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11920 9.13280 -0.01360 -0.14891 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76010 9.76490 -0.00480 -0.04916 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67220 9.67590 -0.00370 -0.03824 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.58000 12.45000 0.13000 1.04418 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.04000 12.94000 0.10000 0.77280 柏瑞拉丁美洲基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.06320 12.08800 -0.02480 -0.20516 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67880 11.68630 -0.00750 -0.06418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.71390 10.72130 -0.00740 -0.06902 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.49190 8.50940 -0.01750 -0.20565 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46800 9.47400 -0.00600 -0.06333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51890 9.52550 -0.00660 -0.06929 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.23450 11.24170 -0.00720 -0.06405 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.59330 10.61510 -0.02180 -0.20537 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.69590 10.70330 -0.00740 -0.06914 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80650 9.81280 -0.00630 -0.06420 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.17540 9.19430 -0.01890 -0.20556 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.02010 9.02570 -0.00560 -0.06205 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54470 9.55130 -0.00660 -0.06910 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.39350 12.41510 -0.02160 -0.17398 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78130 11.78460 -0.00330 -0.02800 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15310 11.15610 -0.00300 -0.02689 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03330 7.04550 -0.01220 -0.17316 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68640 8.68880 -0.00240 -0.02762 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.33950 9.34200 -0.00250 -0.02676 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.65390 10.67250 -0.01860 -0.17428 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17050 11.17350 -0.00300 -0.02685 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.40660 9.40920 -0.00260 -0.02763 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97330 8.98890 -0.01560 -0.17355 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53890 9.54150 -0.00260 -0.02725 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.86500 11.88010 -0.01510 -0.12710 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.51750 12.51970 -0.00220 -0.01757 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.42360 11.42550 -0.00190 -0.01663 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.32500 9.33690 -0.01190 -0.12745 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86880 9.87050 -0.00170 -0.01722 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86780 9.86930 -0.00150 -0.01520 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.79840 11.80050 -0.00210 -0.01780 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.58600 10.59940 -0.01340 -0.12642 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.88460 10.88620 -0.00160 -0.01470 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.86560 9.87810 -0.01250 -0.12654 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.48800 9.50010 -0.01210 -0.12737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10320 10.10500 -0.00180 -0.01781 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.61520 9.61660 -0.00140 -0.01456 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.69000 18.72000 -0.03000 -0.16026 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.18940 13.19980 -0.01040 -0.07879 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.29080 10.30020 -0.00940 -0.09126 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.22780 11.22600 0.00180 0.01603 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.09200 12.08750 0.00450 0.03723 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.74810 10.74510 0.00300 0.02792 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.02000 9.02820 -0.00820 -0.09083 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.50990 9.50840 0.00150 0.01578 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.40620 9.40270 0.00350 0.03722 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46060 9.45800 0.00260 0.02749 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.15350 9.16180 -0.00830 -0.09059 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31410 9.31260 0.00150 0.01611 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22890 11.22470 0.00420 0.03742 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.40410 9.40150 0.00260 0.02766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.22000 12.33000 -0.11000 -0.89213 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.31000 28.76000 0.55000 1.91238 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76360 11.76130 0.00230 0.01956 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69810 1.69580 0.00230 0.13563 國泰大中華基金 17.89000 17.80000 0.09000 0.50562 國泰小龍基金-美元I 0.43810 0.43630 0.00180 0.41256 國泰小龍基金-新台幣 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 國泰中小成長基金-美元I 1.22340 1.21820 0.00520 0.42686 國泰中小成長基金-新台幣 38.45000 38.31000 0.14000 0.36544 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.94130 3.91830 0.02300 0.58699 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62330 0.61890 0.00440 0.71094 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66580 0.66110 0.00470 0.71094 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.94000 17.86000 0.08000 0.44793 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29590 2.29790 -0.00200 -0.08704 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32780 0.32770 0.00010 0.03052 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16030 10.17220 -0.01190 -0.11699 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.25110 8.26080 -0.00970 -0.11742 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28060 2.27290 0.00770 0.33877 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32790 0.32640 0.00150 0.45956 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.34190 10.31820 0.02370 0.22969 國泰中國新興債券基金-美元 0.33880 0.33870 0.00010 0.02952 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.47910 10.49770 -0.01860 -0.17718 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.86500 3.83840 0.02660 0.69300 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55460 0.55020 0.00440 0.79971 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176 國泰中港台基金-人民幣 2.89650 2.85970 0.03680 1.28685 國泰中港台基金-美元 0.42080 0.41500 0.00580 1.39759 國泰中港台基金-新台幣 13.19000 13.03000 0.16000 1.22794 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.31000 26.23000 0.08000 0.30499 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.72000 31.67000 0.05000 0.15788 國泰台灣貨幣市場基金 12.45180 12.45170 0.00010 0.00080 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47430 0.47340 0.00090 0.19011 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 國泰全球資源基金-美元 0.15910 0.15900 0.00010 0.06289 國泰全球資源基金-新台幣 5.08000 5.09000 -0.01000 -0.19646 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58710 0.58710 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.47000 18.51000 -0.04000 -0.21610 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.09000 18.13000 -0.04000 -0.22063 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.84890 0.84770 0.00120 0.14156 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.61000 21.64000 -0.03000 -0.13863 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46090 2.45580 0.00510 0.20767 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35740 0.35630 0.00110 0.30873 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30960 0.30860 0.00100 0.32404 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18440 11.17020 0.01420 0.12712 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.68820 9.67580 0.01240 0.12815 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51600 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6.61760 6.61680 0.00080 0.01209 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.94000 32.89000 0.05000 0.15202 國泰價值卓越基金 13.15000 13.11000 0.04000 0.30511 國泰歐洲精選基金-美元 0.34190 0.34050 0.00140 0.41116 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.16280 40.16970 -0.00690 -0.01718 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.13000 19.12000 0.01000 0.05230 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.54000 16.65000 -0.11000 -0.66066 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40810 0.40800 0.00010 0.02451 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.39380 12.40340 -0.00960 -0.07740 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.51540 10.50430 0.01110 0.10567 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.42480 10.42150 0.00330 0.03167 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.66000 10.68060 -0.02060 -0.19287 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.30030 10.28950 0.01080 0.10496 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24350 10.24050 0.00300 0.02930 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.41530 10.43540 -0.02010 -0.19261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40720 11.40530 0.00190 0.01666 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15080 10.15740 -0.00660 -0.06498 第一金大中華基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067 第一金小型精選基金 30.14000 29.98000 0.16000 0.53369 第一金中國世紀基金-人民幣 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 第一金中國世紀基金-美元 7.61790 7.53230 0.08560 1.13644 第一金中國世紀基金-美元-N 7.61830 7.53270 0.08560 1.13638 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.75760 9.76440 -0.00680 -0.06964 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.43140 8.44560 -0.01420 -0.16813 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.21210 11.21990 -0.00780 -0.06952 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84760 9.86410 -0.01650 -0.16727 第一金中概平衡基金 24.83000 24.73000 0.10000 0.40437 第一金台灣貨幣市場基金 15.31220 15.31190 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.53700 178.53400 0.00300 0.00168 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.18000 10.17170 0.00830 0.08160 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.17840 10.17000 0.00840 0.08260 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73820 9.73700 0.00120 0.01232 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73640 9.73520 0.00120 0.01233 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43490 9.44770 -0.01280 -0.13548 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45910 9.47190 -0.01280 -0.13514 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.53340 10.53210 0.00130 0.01234 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.23470 10.24860 -0.01390 -0.13563 第一金全球不動產證券化基金A 9.28950 9.31960 -0.03010 -0.32298 第一金全球不動產證券化基金B 6.46090 6.48180 -0.02090 -0.32244 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.81600 9.79840 0.01760 0.17962 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.81720 9.79950 0.01770 0.18062 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.58150 10.56210 0.01940 0.18368 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.58290 10.56380 0.01910 0.18081 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 第一金亞洲科技基金 16.97000 17.02000 -0.05000 -0.29377 第一金亞洲新興市場基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 第一金店頭市場基金 7.24000 7.22000 0.02000 0.27701 第一金創新趨勢基金 19.89000 19.83000 0.06000 0.30257 第一金電子基金 30.29000 30.17000 0.12000 0.39775 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.78000 17.81000 -0.03000 -0.16844 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.14000 7.03000 0.11000 1.56472 統一大中華中小基金(美元) 6.51000 6.40000 0.11000 1.71875 統一大中華中小基金(新台幣) 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 統一大東協高股息基金(美元) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 統一大滿貫基金-A類型 30.81000 30.57000 0.24000 0.78508 統一大滿貫基金-I類型 30.81000 30.57000 0.24000 0.78508 統一大龍印基金 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.54000 8.44000 0.10000 1.18483 統一大龍騰中國基金(美元) 7.80000 7.69000 0.11000 1.43043 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 統一中小基金 21.78000 21.53000 0.25000 1.16117 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.91940 9.92900 -0.00960 -0.09669 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.18510 9.18080 0.00430 0.04684 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01410 9.02510 -0.01100 -0.12188 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.30350 12.31540 -0.01190 -0.09663 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.34320 11.33790 0.00530 0.04675 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09560 11.10910 -0.01350 -0.12152 統一台灣動力基金 15.98000 15.84000 0.14000 0.88384 統一全天候基金-A類型 99.53000 98.30000 1.23000 1.25127 統一全天候基金-I類型 99.99000 98.76000 1.23000 1.24544 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.92060 7.91790 0.00270 0.03410 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60940 7.59580 0.01360 0.17905 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.73840 7.74190 -0.00350 -0.04521 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.47530 8.47230 0.00300 0.03541 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14960 8.13510 0.01450 0.17824 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28090 8.28460 -0.00370 -0.04466 統一全球債券組合基金 12.22540 12.22930 -0.00390 -0.03189 統一亞太基金 23.80000 23.81000 -0.01000 -0.04200 統一亞洲大金磚基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 統一奔騰基金 52.50000 52.03000 0.47000 0.90333 統一強棒貨幣市場基金 16.72170 16.72150 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 統一強漢基金(美元) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 統一強漢基金(新台幣) 24.26000 24.14000 0.12000 0.49710 統一統信基金 27.03000 26.81000 0.22000 0.82059 統一黑馬基金 53.46000 53.08000 0.38000 0.71590 統一新亞洲科技能源基金 15.53000 15.53000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03620 8.04760 -0.01140 -0.14166 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60250 10.61750 -0.01500 -0.14128 統一經建基金 42.24000 41.73000 0.51000 1.22214 統一龍馬基金 59.33000 58.76000 0.57000 0.97005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.78000 16.67000 0.11000 0.65987 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.08000 40.94000 0.14000 0.34196 野村中國機會基金 13.25000 13.18000 0.07000 0.53111 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.16700 10.17770 -0.01070 -0.10513 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.15240 10.15580 -0.00340 -0.03348 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.32100 10.34900 -0.02800 -0.27056 野村巴西基金 6.25000 6.24000 0.01000 0.16026 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 野村台灣高股息基金 23.86000 23.98000 -0.12000 -0.50042 野村台灣運籌基金 32.77000 32.53000 0.24000 0.73778 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.79720 9.80390 -0.00670 -0.06834 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.72170 9.72020 0.00150 0.01543 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.79820 9.80230 -0.00410 -0.04183 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.32410 10.33110 -0.00700 -0.06776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.14420 10.14260 0.00160 0.01578 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97740 9.98130 -0.00390 -0.03907 野村平衡基金 18.17000 18.06000 0.11000 0.60908 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.21960 10.22980 -0.01020 -0.09971 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.18800 10.18970 -0.00170 -0.01668 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.18450 10.19940 -0.01490 -0.14609 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.48610 10.49650 -0.01040 -0.09908 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.41860 10.42030 -0.00170 -0.01631 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.41740 10.43260 -0.01520 -0.14570 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.75980 10.76380 -0.00400 -0.03716 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79870 10.79590 0.00280 0.02594 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.63440 10.64060 -0.00620 -0.05827 野村成長基金 27.75000 27.58000 0.17000 0.61639 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.18250 8.17390 0.00860 0.10521 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19540 8.18000 0.01540 0.18826 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48430 8.48420 0.00010 0.00118 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.26250 9.25270 0.00980 0.10592 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.13970 9.12250 0.01720 0.18854 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45130 9.45130 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47270 9.48490 -0.01220 -0.12863 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55470 9.55950 -0.00480 -0.05021 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74630 9.76510 -0.01880 -0.19252 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48620 10.49930 -0.01310 -0.12477 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43860 10.44390 -0.00530 -0.05075 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.65010 10.67060 -0.02050 -0.19212 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55490 8.57080 -0.01590 -0.18551 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12440 9.14050 -0.01610 -0.17614 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99290 9.00070 -0.00780 -0.08666 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.69560 13.72100 -0.02540 -0.18512 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76330 12.78600 -0.02270 -0.17754 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33980 10.34870 -0.00890 -0.08600 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38340 10.39090 -0.00750 -0.07218 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36460 10.36420 0.00040 0.00386 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37610 10.38100 -0.00490 -0.04720 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57210 10.57980 -0.00770 -0.07278 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.53570 10.53530 0.00040 0.00380 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.47900 10.48390 -0.00490 -0.04674 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.45390 10.45860 -0.00470 -0.04494 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.40870 10.40550 0.00320 0.03075 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.64900 10.66900 -0.02000 -0.18746 野村泰國基金 41.84000 41.60000 0.24000 0.57692 野村高科技基金 8.82000 8.76000 0.06000 0.68493 野村貨幣市場基金 16.32780 16.32760 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.27590 10.29010 -0.01420 -0.13800 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13290 10.14360 -0.01070 -0.10549 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.37350 10.40750 -0.03400 -0.32669 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.20450 10.21060 -0.00610 -0.05974 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.15490 10.15340 0.00150 0.01477 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.18160 10.18610 -0.00450 -0.04418 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.50850 10.51480 -0.00630 -0.05992 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.42170 10.41980 0.00190 0.01823 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.51400 10.51880 -0.00480 -0.04563 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.80820 9.82170 -0.01350 -0.13745 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.81560 9.82200 -0.00640 -0.06516 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.77390 9.78120 -0.00730 -0.07463 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.25330 10.26790 -0.01460 -0.14219 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.21580 10.22240 -0.00660 -0.06456 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.17610 10.18360 -0.00750 -0.07365 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.44210 10.44850 -0.00640 -0.06125 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92180 7.92680 -0.00500 -0.06308 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.14610 12.15380 -0.00770 -0.06335 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.11220 10.12040 -0.00820 -0.08102 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.25520 10.28630 -0.03110 -0.30234 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.08770 10.08910 -0.00140 -0.01388 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.28500 10.30930 -0.02430 -0.23571 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.14570 10.15140 -0.00570 -0.05615 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.11250 10.12070 -0.00820 -0.08102 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.25520 10.28640 -0.03120 -0.30331 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.08830 10.08960 -0.00130 -0.01288 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.28780 10.31220 -0.02440 -0.23661 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.14600 10.15170 -0.00570 -0.05615 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.15200 10.16090 -0.00890 -0.08759 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29700 10.32800 -0.03100 -0.30015 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.12730 10.12940 -0.00210 -0.02073 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32520 10.34930 -0.02410 -0.23287 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.18790 10.19410 -0.00620 -0.06082 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.15200 10.16090 -0.00890 -0.08759 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29670 10.32770 -0.03100 -0.30016 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.12710 10.12910 -0.00200 -0.01975 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33000 10.35460 -0.02460 -0.23758 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.18790 10.19410 -0.00620 -0.06082 野村精選貨幣市場基金 12.10860 12.10850 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.74000 -0.01000 -0.12920 野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 野村積極成長基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.26000 32.08000 0.18000 0.56110 野村鴻利基金 21.77000 21.62000 0.15000 0.69380 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89590 16.89580 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.73000 17.60000 0.13000 0.73864 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.96000 9.83000 0.13000 1.32248 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.06000 15.09000 -0.03000 -0.19881 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.52730 10.53550 -0.00820 -0.07783 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.79100 13.80200 -0.01100 -0.07970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57080 10.56890 0.00190 0.01798 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46410 10.45410 0.01000 0.09566 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38250 10.38500 -0.00250 -0.02407 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24970 10.24310 0.00660 0.06443 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.05930 10.06000 -0.00070 -0.00696 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.15980 10.15610 0.00370 0.03643 凱基台商天下基金 12.23000 12.32000 -0.09000 -0.73052 凱基台灣精五門基金 19.29000 19.26000 0.03000 0.15576 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.50710 42.52770 -0.02060 -0.04844 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.68410 10.67100 0.01310 0.12276 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58740 11.58720 0.00020 0.00173 凱基開創基金 25.74000 25.71000 0.03000 0.11669 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.58950 15.57030 0.01920 0.12331 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.37000 -0.02000 -0.27137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦上証180基金 30.57000 30.35000 0.22000 0.72488 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18150 0.17940 0.00210 1.17057 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.71000 5.66000 0.05000 0.88339 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.29000 40.45000 0.84000 2.07664 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.63120 11.54460 0.08660 0.75013 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.73990 10.65720 0.08270 0.77600 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.48530 10.41950 0.06580 0.63151 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90840 9.83460 0.07380 0.75041 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.07240 9.00260 0.06980 0.77533 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.86600 8.81040 0.05560 0.63107 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.69550 20.71590 -0.02040 -0.09848 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.60320 11.60060 0.00260 0.02241 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76700 10.77610 -0.00910 -0.08445 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.66800 13.66990 -0.00190 -0.01390 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99890 1.99770 0.00120 0.06007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45470 9.45600 -0.00130 -0.01375 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43230 1.43140 0.00090 0.06288 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.22120 12.22140 -0.00020 -0.00164 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78020 1.77950 0.00070 0.03934 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28130 10.28150 -0.00020 -0.00195 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51810 1.51750 0.00060 0.03954 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.51000 15.49000 0.02000 0.12912 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304 富邦日本東証基金 19.99000 19.94000 0.05000 0.25075 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.75000 44.85000 -0.10000 -0.22297 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.75000 44.81000 -0.06000 -0.13390 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.74000 48.82000 -0.08000 -0.16387 富邦台灣心基金 19.97000 19.85000 0.12000 0.60453 富邦台灣釆吉50基金 43.65000 43.75000 -0.10000 -0.22857 富邦台灣科技指數基金 49.36000 49.44000 -0.08000 -0.16181 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31010 0.31070 -0.00060 -0.19311 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.45000 25.30000 0.15000 0.59289 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.48000 32.28000 0.20000 0.61958 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69720 15.69700 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.01000 18.07000 -0.06000 -0.33204 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.26590 41.33470 -0.06880 -0.16645 富邦長紅基金 55.76000 55.41000 0.35000 0.63165 富邦科技基金 21.97000 21.82000 0.15000 0.68744 富邦恒生國企ETF基金 20.09000 20.02000 0.07000 0.34965 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.23000 14.29000 -0.06000 -0.41987 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.45000 25.21000 0.24000 0.95200 富邦高成長基金 21.53000 21.40000 0.13000 0.60748 富邦基金A類型 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 富邦基金I類型 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 富邦深証100基金 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999 富邦富時歐洲ETF基金 20.62000 20.57000 0.05000 0.24307 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.01810 9.99910 0.01900 0.19002 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.78850 10.79190 -0.00340 -0.03151 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.40520 9.38730 0.01790 0.19068 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.12360 10.12690 -0.00330 -0.03259 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395 富邦精準基金 40.89000 40.69000 0.20000 0.49152 富邦精銳中小基金 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 富邦臺灣公司治理100基金 20.30000 20.37000 -0.07000 -0.34364 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.56000 7.57000 -0.01000 -0.13210 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.45700 10.43120 0.02580 0.24733 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.15540 10.10590 0.04950 0.48981 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.53130 10.51220 0.01910 0.18169 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99430 9.96960 0.02470 0.24775 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.66070 9.61360 0.04710 0.48993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.00400 9.98590 0.01810 0.18126 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.48000 29.48000 0.00000 0.00000 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.83810 9.82970 0.00840 0.08546 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.82860 9.82090 0.00770 0.07840 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68020 9.67400 0.00620 0.06409 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07480 10.06650 0.00830 0.08245 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.07700 10.06910 0.00790 0.07846 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92830 9.92240 0.00590 0.05946 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59930 8.57220 0.02710 0.31614 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.29100 9.26250 0.02850 0.30769 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86870 8.84370 0.02500 0.28269 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.24780 10.21470 0.03310 0.32404 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33470 10.30290 0.03180 0.30865 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.88610 9.85790 0.02820 0.28606 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02680 9.99850 0.02830 0.28304 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59380 8.58420 0.00960 0.11183 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.85730 9.84720 0.01010 0.10257 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16190 9.15470 0.00720 0.07865 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.27770 11.26490 0.01280 0.11363 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.11440 11.10310 0.01130 0.10177 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.44120 10.43320 0.00800 0.07668 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34820 9.34060 0.00760 0.08137 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.17000 15.18000 -0.01000 -0.06588 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.82590 8.80640 0.01950 0.22143 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71490 9.69450 0.02040 0.21043 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23660 9.21910 0.01750 0.18982 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.55350 10.53000 0.02350 0.22317 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.60660 10.58440 0.02220 0.20974 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.14130 10.12240 0.01890 0.18671 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.37420 9.35640 0.01780 0.19024 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.24000 7.16000 0.08000 1.11732 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21570 10.21040 0.00530 0.05191 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56960 9.56610 0.00350 0.03659 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15050 9.15540 -0.00490 -0.05352 富蘭克林華美中華基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.64000 20.54000 0.10000 0.48685 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.03000 20.96000 0.07000 0.33397 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14510 8.15170 -0.00660 -0.08096 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14580 9.14330 0.00250 0.02734 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15780 10.15490 0.00290 0.02856 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89200 12.90250 -0.01050 -0.08138 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.00950 13.02910 -0.01960 -0.15043 富蘭克林華美第一富基金 35.70000 35.53000 0.17000 0.47847 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34440 10.34420 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.71920 9.70630 0.01290 0.13290 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.71920 9.70630 0.01290 0.13290 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.62070 9.60340 0.01730 0.18014 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.62070 9.60330 0.01740 0.18119 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.66520 9.65160 0.01360 0.14091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.66520 9.65160 0.01360 0.14091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.66520 9.65160 0.01360 0.14091 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.85600 9.86410 -0.00810 -0.08212 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.85600 9.86410 -0.00810 -0.08212 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.85600 9.86410 -0.00810 -0.08212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66480 6.67830 -0.01350 -0.20215 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.49100 10.49970 -0.00870 -0.08286 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41870 9.41700 0.00170 0.01805 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28960 11.28740 0.00220 0.01949 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73940 6.74630 -0.00690 -0.10228 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83590 8.83450 0.00140 0.01585 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34710 10.34550 0.00160 0.01547 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80310 10.81410 -0.01100 -0.10172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 11.84200 11.84140 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.59500 36.43330 0.16170 0.44382 復華大中華中小策略基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459 復華中小精選基金 62.22000 61.83000 0.39000 0.63076 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 26.99000 26.82000 0.17000 0.63386 復華全球平衡基金-美元 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.36000 19.41000 -0.05000 -0.25760 復華全球債券基金 14.42610 14.44070 -0.01460 -0.10110 復華全球債券組合基金 15.03000 15.04000 -0.01000 -0.06649 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 復華有利貨幣市場基金 13.48500 13.48490 0.00010 0.00074 復華亞太成長基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242 復華東協世紀基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 復華南非幣長期收益基金A 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827 復華南非幣長期收益基金B 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 復華南非幣短期收益基金A 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華恒生基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483 復華恒生單日反向一倍基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 復華恒生單日正向二倍基金 29.52000 29.31000 0.21000 0.71648 復華神盾基金 24.15290 24.06690 0.08600 0.35734 復華高成長基金 63.99000 63.58000 0.41000 0.64486 復華高益策略組合基金 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914 復華貨幣市場基金 14.44800 14.44780 0.00020 0.00138 復華富時台灣高股息低波動基金 48.43000 48.48000 -0.05000 -0.10314 復華復華基金 19.96000 19.84000 0.12000 0.60484 復華華人世紀基金 15.66000 15.50000 0.16000 1.03226 復華傳家二號基金 28.38960 28.30640 0.08320 0.29393 復華傳家基金 21.16100 21.11160 0.04940 0.23399 復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.20000 14.23000 -0.03000 -0.21082 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 復華滬深300 A股基金 22.84000 22.65000 0.19000 0.83885 復華數位經濟基金 43.33000 43.03000 0.30000 0.69719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19530 9.19560 -0.00030 -0.00326 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.23350 8.22230 0.01120 0.13621 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36750 8.37470 -0.00720 -0.08597 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.88830 11.88870 -0.00040 -0.00336 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.67870 10.66410 0.01460 0.13691 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97870 10.98810 -0.00940 -0.08555 景順主流基金 15.80000 15.80000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 27.40000 27.33000 0.07000 0.25613 景順全球科技基金 22.68000 22.74000 -0.06000 -0.26385 景順全球康健基金 19.31000 19.33000 -0.02000 -0.10347 景順貨幣市場基金 15.98370 15.98350 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.81000 29.83000 -0.02000 -0.06705 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59210 8.59660 -0.00450 -0.05235 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01230 8.01400 -0.00170 -0.02121 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35120 11.35710 -0.00590 -0.05195 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56020 10.56250 -0.00230 -0.02178 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.86000 7.81000 0.05000 0.64020 華南永昌中國A股基金(美元) 7.52000 7.45000 0.07000 0.93960 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54060 9.55920 -0.01860 -0.19458 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.92660 9.96810 -0.04150 -0.41633 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.06100 10.08070 -0.01970 -0.19542 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.47200 10.51580 -0.04380 -0.41652 華南永昌永昌基金 18.28000 18.14000 0.14000 0.77178 華南永昌全球亨利組合基金 14.76270 14.77190 -0.00920 -0.06228 華南永昌全球精品基金 16.47000 16.50000 -0.03000 -0.18182 華南永昌物聯網精選基金 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26810 16.26790 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.50760 23.38490 0.12270 0.52470 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98100 11.98090 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68980 10.68290 0.00690 0.06459 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78930 10.79380 -0.00450 -0.04169 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01180 10.00530 0.00650 0.06497 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.03100 10.03520 -0.00420 -0.04185 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.53210 10.52490 0.00720 0.06841 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54510 10.54900 -0.00390 -0.03697 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97270 9.96260 0.01010 0.10138 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94830 9.95210 -0.00380 -0.03818 華頓中小型基金 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161 華頓台灣基金 21.03000 20.95000 0.08000 0.38186 華頓平安貨幣市場基金 11.56130 11.56110 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.43000 17.40000 0.03000 0.17241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62350 2.58630 0.03720 1.43835 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.94770 11.78560 0.16210 1.37541 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37990 0.37390 0.00600 1.60471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.73270 11.67540 0.05730 0.49078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.73270 11.67540 0.05730 0.49078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.41840 10.36580 0.05260 0.50744 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62250 10.57730 0.04520 0.42733 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.62250 10.57730 0.04520 0.42733 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.38670 9.34670 0.04000 0.42796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.63040 10.56160 0.06880 0.65142 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.63040 10.56160 0.06880 0.65142 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.37990 9.31370 0.06620 0.71078 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.76000 8.63000 0.13000 1.50637 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.21000 9.05000 0.16000 1.76796 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63280 2.63950 -0.00670 -0.25384 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06560 2.07010 -0.00450 -0.21738 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.15600 12.17090 -0.01490 -0.12242 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50440 9.51600 -0.01160 -0.12190 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.38090 -0.00030 -0.07876 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29850 0.29820 0.00030 0.10060 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.26000 3.24000 0.02000 0.61728 匯豐中國動力基金(台幣) 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.00000 23.04000 -0.04000 -0.17361 匯豐全球趨勢組合基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 匯豐安富基金 24.84000 24.87000 -0.03000 -0.12063 匯豐成功基金 43.69000 43.96000 -0.27000 -0.61419 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.65410 2.65930 -0.00520 -0.19554 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34040 2.34570 -0.00530 -0.22595 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.81390 11.83070 -0.01680 -0.14200 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.93740 7.95370 -0.01630 -0.20494 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38510 0.38530 -0.00020 -0.05191 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33250 0.33270 -0.00020 -0.06011 匯豐金磚動力基金 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00660 15.00650 0.00010 0.00067 匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49040 5.51430 -0.02390 -0.43342 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29350 9.31780 -0.02430 -0.26079 匯豐龍鳳基金-A類型 49.61000 49.68000 -0.07000 -0.14090 匯豐龍鳳基金-I類型 49.61000 49.68000 -0.07000 -0.14090 匯豐龍騰電子基金 33.66000 33.63000 0.03000 0.08921 匯豐雙高收益債券組合基金 12.52480 12.53080 -0.00600 -0.04788 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.51000 17.50000 0.01000 0.05714 新光中國成長基金(人民幣) 8.71000 8.63000 0.08000 0.92700 新光中國成長基金(美元) 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 新光中國成長基金(新臺幣) 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 新光台灣富貴基金 22.06000 21.93000 0.13000 0.59280 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.36850 40.43510 -0.06660 -0.16471 新光吉星貨幣市場基金 15.49670 15.49650 0.00020 0.00129 新光亞洲精選基金-美金 20.73000 20.75000 -0.02000 -0.09639 新光亞洲精選基金-新台幣 21.43000 21.48000 -0.05000 -0.23277 新光店頭基金 21.32000 21.20000 0.12000 0.56604 新光特選內需收益ETF基金 20.85000 20.93000 -0.08000 -0.38223 新光創新科技基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.24880 10.24910 -0.00030 -0.00293 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.56980 10.57130 -0.00150 -0.01419 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04580 10.04910 -0.00330 -0.03284 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.42820 9.43080 -0.00260 -0.02757 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69790 9.69970 -0.00180 -0.01856 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21530 9.21870 -0.00340 -0.03688 新光澳幣八年期保本基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63780 10.63480 0.00300 0.02821 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61750 9.61450 0.00300 0.03120 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49330 10.49160 0.00170 0.01620 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60160 9.59900 0.00260 0.02709 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67560 9.67610 -0.00050 -0.00517 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.58920 10.58970 -0.00050 -0.00472 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.93380 14.94910 -0.01530 -0.10235 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.75770 8.76670 -0.00900 -0.10266 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.59340 41.66510 -0.07170 -0.17209 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.17530 40.18920 -0.01390 -0.03459 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43940 11.43700 0.00240 0.02098 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31620 10.32300 -0.00680 -0.06587 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.07280 11.93260 0.14020 1.17493 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.98300 8.86630 0.11670 1.31622 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 群益大印度基金N-新臺幣 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 群益大印度基金-人民幣 13.88450 13.78350 0.10100 0.73276 群益大印度基金-美元 12.99900 12.88660 0.11240 0.87222 群益大印度基金-新臺幣 12.57000 12.49000 0.08000 0.64051 群益中小型股基金 42.79000 42.68000 0.11000 0.25773 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01790 9.97340 0.04450 0.44619 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.25880 9.20500 0.05380 0.58446 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.85550 8.82350 0.03200 0.36267 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.56400 8.52610 0.03790 0.44452 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.91420 7.86820 0.04600 0.58463 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.57030 7.54300 0.02730 0.36192 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.49020 10.48490 0.00530 0.05055 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.53920 11.53330 0.00590 0.05116 群益中國高收益債券基金-美元 11.15290 11.14760 0.00530 0.04754 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41860 10.43340 -0.01480 -0.14185 群益中國新機會基金N-人民幣 7.73170 7.62920 0.10250 1.34352 群益中國新機會基金N-美元 7.06790 6.96450 0.10340 1.48467 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.70000 7.61000 0.09000 1.18265 群益中國新機會基金-人民幣 6.85690 6.76600 0.09090 1.34348 群益中國新機會基金-美元 7.55700 7.44650 0.11050 1.48392 群益中國新機會基金-新臺幣 7.35000 7.26000 0.09000 1.23967 群益平衡王基金 18.69040 18.68440 0.00600 0.03211 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31153 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.95460 10.97040 -0.01580 -0.14402 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.62530 7.63630 -0.01100 -0.14405 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.80000 11.69000 0.11000 0.94098 群益印度中小基金N-人民幣 11.36590 11.28610 0.07980 0.70706 群益印度中小基金N-美元 9.49850 9.41870 0.07980 0.84725 群益印度中小基金N-新臺幣 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 群益印度中小基金-人民幣 15.38670 15.27870 0.10800 0.70687 群益印度中小基金-美元 13.58530 13.47120 0.11410 0.84699 群益印度中小基金-新臺幣 16.02000 15.92000 0.10000 0.62814 群益多重收益組合基金 13.95000 13.96000 -0.01000 -0.07163 群益多重資產組合基金 15.34000 15.37000 -0.03000 -0.19519 群益安家基金 23.59050 23.52420 0.06630 0.28184 群益安穩貨幣市場基金 16.14600 16.14570 0.00030 0.00186 群益亞太中小基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 群益亞太新趨勢平衡基金 16.20000 16.18000 0.02000 0.12361 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.37420 10.38540 -0.01120 -0.10784 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.72490 7.73330 -0.00840 -0.10862 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.07890 10.08990 -0.01100 -0.10902 群益店頭市場基金 86.78000 86.68000 0.10000 0.11537 群益東方盛世基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.70170 12.65730 0.04440 0.35079 群益東協成長基金-美元 11.09880 11.04470 0.05410 0.48983 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 群益長安基金 27.48000 27.44000 0.04000 0.14577 群益真善美基金 15.23380 15.23400 -0.00020 -0.00131 群益馬拉松基金 110.32000 110.30000 0.02000 0.01813 群益深証中小板基金 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 群益創新科技基金 29.98000 29.98000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.87110 8.79120 0.07990 0.90886 群益華夏盛世基金N-美元 8.12790 8.04350 0.08440 1.04929 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.63000 8.56000 0.07000 0.81776 群益華夏盛世基金-人民幣 9.66060 9.57360 0.08700 0.90875 群益華夏盛世基金-美元 8.96200 8.86900 0.09300 1.04860 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.07000 14.94000 0.13000 0.87015 群益奧斯卡基金 26.55000 26.58000 -0.03000 -0.11287 群益新興金鑽基金-美元 10.95850 10.91540 0.04310 0.39485 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 群益葛萊美基金 21.27000 21.19000 0.08000 0.37754 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.07000 27.80000 0.27000 0.97122 德信中國精選成長基金 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 德信台灣主流中小基金 17.47000 17.37000 0.10000 0.57571 德信萬保貨幣市場基金 11.97570 11.97560 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 30.22000 29.90000 0.32000 1.07023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.57980 10.60890 -0.02910 -0.27430 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.48750 10.51640 -0.02890 -0.27481 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70570 11.70550 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.31000 14.22000 0.09000 0.63291 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70260 10.71060 -0.00800 -0.07469 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.02130 16.03860 -0.01730 -0.10786 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.38270 8.39890 -0.01620 -0.19288 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21800 11.21480 0.00320 0.02853 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.07090 12.05520 0.01570 0.13023 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.07590 14.10340 -0.02750 -0.19499 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.02000 17.03000 -0.01000 -0.05872 摩根中小基金 20.72000 20.67000 0.05000 0.24190 摩根中國A股基金 14.14000 14.01000 0.13000 0.92791 摩根中國A股基金(美元) 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421 摩根中國亮點基金 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.25660 11.23780 0.01880 0.16729 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.39230 12.35910 0.03320 0.26863 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.46740 9.43720 0.03020 0.32001 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.02610 13.00440 0.02170 0.16687 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.92360 14.88360 0.04000 0.26875 摩根台灣金磚基金-累積型 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858 摩根台灣增長基金 46.50000 46.62000 -0.12000 -0.25740 摩根平衡基金 27.12000 27.17000 -0.05000 -0.18403 摩根全球平衡基金 15.76570 15.78150 -0.01580 -0.10012 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46580 9.46680 -0.00100 -0.01056 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54230 10.54110 0.00120 0.01138 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96100 9.95890 0.00210 0.02109 摩根多元入息成長基金-累積型 11.53190 11.53330 -0.00140 -0.01214 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25040 10.24830 0.00210 0.02049 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53640 10.54970 -0.01330 -0.12607 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.89020 13.90770 -0.01750 -0.12583 摩根亞洲基金 56.53000 56.49000 0.04000 0.07081 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50030 8.49900 0.00130 0.01530 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98140 9.97390 0.00750 0.07520 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.83190 8.82580 0.00610 0.06912 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81250 12.81020 0.00230 0.01795 摩根東方內需機會基金 17.90000 17.89000 0.01000 0.05590 摩根東方科技基金 30.45000 30.53000 -0.08000 -0.26204 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 摩根金龍收成基金 20.63000 20.64000 -0.01000 -0.04845 摩根第一貨幣市場基金 15.12320 15.12310 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 摩根新絲路基金 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 摩根新興35基金 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 摩根新興日本基金 23.08000 23.00000 0.08000 0.34783 摩根新興科技基金 48.39000 48.49000 -0.10000 -0.20623 摩根龍揚基金 30.81000 30.83000 -0.02000 -0.06487 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29730 9.29910 -0.00180 -0.01936 摩根總收益組合基金-累積型 11.44230 11.44450 -0.00220 -0.01922 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.22000 20.11000 0.11000 0.54699 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60780 12.60770 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.46040 10.45840 0.00200 0.01912 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.44000 10.43700 0.00300 0.02874 聯邦中國龍基金 23.45000 23.41000 0.04000 0.17087 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46890 12.45940 0.00950 0.07625 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.65900 11.65440 0.00460 0.03947 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66260 10.67260 -0.01000 -0.09370 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35990 10.35200 0.00790 0.07631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74060 9.73680 0.00380 0.03903 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.90190 8.91030 -0.00840 -0.09427 聯邦金鑽平衡基金 21.46460 21.47060 -0.00600 -0.02795 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.98650 8.99550 -0.00900 -0.10005 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.46350 9.49400 -0.03050 -0.32126 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.95250 8.96140 -0.00890 -0.09931 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.41640 9.44670 -0.03030 -0.32075 聯邦貨幣市場基金 13.21200 13.21180 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.65290 16.67960 -0.02670 -0.16008 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.07300 12.07290 0.00010 0.00083 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.94350 11.96770 -0.02420 -0.20221 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.37940 11.40280 -0.02340 -0.20521 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.20600 12.20010 0.00590 0.04836 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.48500 11.49670 -0.01170 -0.10177 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48940 10.48430 0.00510 0.04864 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68660 8.69530 -0.00870 -0.10005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.92000 32.96000 -0.04000 -0.12136 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.37000 17.08000 0.29000 1.69789 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.39000 17.09000 0.30000 1.75541 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.73000 11.55000 0.18000 1.55844 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 聯博貨幣市場基金 15.03060 15.03050 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11460 11.12550 -0.01090 -0.09797 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.99490 13.99230 0.00260 0.01858 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.63040 7.63800 -0.00760 -0.09950 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.89650 9.90930 -0.01280 -0.12917 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.25950 10.25600 0.00350 0.03413 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.90920 9.90520 0.00400 0.04038 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.01250 10.02160 -0.00910 -0.09080 瀚亞中小型股基金 19.12000 18.98000 0.14000 0.73762 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.10000 12.04000 0.06000 0.49834 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645 瀚亞巴西基金 5.57000 5.50000 0.07000 1.27273 瀚亞外銷基金 36.99000 36.90000 0.09000 0.24390 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.46970 10.47040 -0.00070 -0.00669 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80610 9.81080 -0.00470 -0.04791 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.67490 9.65860 0.01630 0.16876 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.85050 9.85110 -0.00060 -0.00609 瀚亞印度基金-人民幣 15.20000 15.10000 0.10000 0.66225 瀚亞印度基金-美元 14.29000 14.16000 0.13000 0.91808 瀚亞印度基金-新台幣 32.32000 32.10000 0.22000 0.68536 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.71000 6.72000 -0.01000 -0.14881 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 瀚亞亞太基礎建設基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.68010 14.70990 -0.02980 -0.20258 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.41870 10.43610 -0.01740 -0.16673 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.07680 10.07590 0.00090 0.00893 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.50000 12.52540 -0.02540 -0.20279 瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.52000 19.53000 -0.01000 -0.05120 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61310 13.61290 0.00020 0.00147 瀚亞高科技基金 53.41000 53.08000 0.33000 0.62170 瀚亞理財通基金 25.65000 25.66000 -0.01000 -0.03897 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.04000 19.92000 0.12000 0.60241 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.92340 13.96250 -0.03910 -0.28004 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30290 9.32910 -0.02620 -0.28084 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.52340 10.54520 -0.02180 -0.20673 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.15080 11.13270 0.01810 0.16258 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.94560 9.96690 -0.02130 -0.21371 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.31410 10.34830 -0.03420 -0.33049 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.95840 7.97490 -0.01650 -0.20690 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.94030 7.92740 0.01290 0.16273 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.52640 8.52570 0.00070 0.00821 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.10480 8.12210 -0.01730 -0.21300 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.86630 7.89230 -0.02600 -0.32944 瀚亞電通網基金 13.93000 13.84000 0.09000 0.65029 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.92620 13.93880 -0.01260 -0.09040 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.50150 10.52240 -0.02090 -0.19862 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.77250 9.77090 0.00160 0.01638 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.44080 11.45120 -0.01040 -0.09082 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.02690 10.04680 -0.01990 -0.19807 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------