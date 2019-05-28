【華冠投顧】幸運星-擴底期……類股族群輪流上漲ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：2633 台灣高鐵、2520 冠德、2465 麗臺、2399 映泰、6150 撼訊

川普昨天說會與中國達成協議，今天又說還沒準備好和中國達成協議…… 川普漸漸的變成放羊的小孩了…… 近期台股漸漸對利空產生鈍化的現象…… 漸漸進入擴底期，今天台股十分冷清，接近收盤時也僅有 744 億的量，最後一盤 MSCI 權重調整，龐大的被動型基金賣壓於尾盤出籠…… 竟然瞬間爆出 778 億的成交量。最後一盤賣壓最重的有 2317 鴻海、2883 開發金（最後一盤成交量均超過十萬張），其他尾盤下壓的權值股有 2633 台灣高鐵、2823 中壽、6505 台塑化、3045 台灣大、2474 可成、2308 台達電、2887 台新金、2357 華碩、5871 中租 - KY、2912 統一超、4938 和碩、2882 國泰金、2883 開發金、3711 日月光投控、2412 中華電…… 最後一盤殺了 28 點，大盤由紅翻黑，收盤跌 21 點，收最低。

OTC 開高震盪拉尾盤，例如 8415 大國鋼、4162 智擎、4174 浩鼎、6274 台燿最後一盤狂拉…… 收最高！！成交量 246 億。

擴底期來臨時，類股族群輪流上漲！！昨日由紡織 4401 東隆興上漲，今日則輪動到 1440 南紡、1416 廣豐上漲……+ 營建昨日由 2501 國建、2841 台開、2545 皇翔、2520 冠德…… 上漲，今日營建股休息…… 又輪動比特幣族群聯袂上漲，如 2465 麗臺、2399 映泰、6150 撼訊。其他強勢電子股有 3535 晶彩科、6245 立端、6163 華電網、6230 超眾……（8112 至上尾盤急拉，漲幅 5.48%）。

漲多拉回股 4728 雙美、3691 碩禾、1736 喬山、2206 三陽。其他弱勢股 1309 台達化、2608 嘉里大榮、1444 力麗、2489 瑞軒、2547 日勝生……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。