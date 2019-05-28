A股「入富」正式啟程 藍籌股資金流入可期

中國 A 股今 (2019) 年將分三批次納入富時全球股票指數系列，完成後，A 股將占富時羅素新興市場比重 5.57%，按大陸券商估算，將帶來約 120~170 億美元凈被動資金流入，加上同步進行中的 A 股「入摩」、「入道」等進程，下半年Ａ股資金行情可期！

全球知名指數編制公司富時羅素日前宣布，2019 年 6 月起將正式納入中國 A 股到富時全球股票指數系列，第一批次的納入因子為 5%，將於 2019 年 6 月 24 日開盤後正式生效，第二批次安排在 2019 年 9 月；第三批次則在 2020 年 3 月。

根據國際投行高盛 5 月初時出具的報告指出，其認為 A 股自 4 月份的拉回後，估值處於低位，且市場對貿易戰之負面效果可能過於悲觀，加上中國官方在政策上仍有靈活空間，故建議逢低可增持 A 股。並提到，外資流入 A 股可能並非普惠，預期會集中在少數外資青睞的行業，以及對國際投資者來說具「稀缺性」的股票，主要包括大消費、非必需品、醫療保險，以及部份工業股。

國泰中國 A50 正 2(00655L)ETF 經理人游日傑表示，國際指數公司相繼納 A 股入指數編撰，顯示 A 股在全球股市地位正持續提升， A 股吸引外資增加配置，為明確趨勢，但投資人期待搭上外資順風車的同時，亦可留意佈局指數上的差異。回顧四月底貿戰升溫以來，及今年以來，主要陸股指數中，代表大型藍籌的 A50 指數，皆表現最強。除了顯示大型藍籌股受貿易戰影響相對較輕外，各陸股指數間持續呈現分化，亦表示市場已從第一季的「估值修復行情」，進入以基本面為主的「業績行情」。

國內唯二兩檔追蹤富時 A50 指數的正向型 ETF，昨日及今日早盤皆拉出紅棒，表現不俗。國泰 A50 (代碼：00636)，最新價約 20.65 元；槓桿型的國泰 A50 正 2 (代碼：00655L) ，最新價約 29.42 元。