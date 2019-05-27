市場老手教戰 期貨市場三大必學關鍵

近年來期貨交易廣受談論，有人視為洪水猛獸，但是奇怪的是︰投信基金、ETF 却紛紛投身操作，究竟它是什麼？該如何操作，才能達到避險、套利的效果？經驗豐富的期貨交易老手建議三大操作原則，讓投資人可以達到「進可攻、退可守」的目標。

期貨是指買賣雙方約定在未來一定時間、按照事先約定的價格交收約定的契約，它可以鎖定市場利潤，減少投資者面臨的非系統性風險。其交易特色為保證金交易，也就是交易人可能拿 7 萬元買賣 100 萬的商品，這 7 萬元是履行期貨合約的財力擔保，期貨交易所並會視價格變動情況調整保證金額度。

「保證金交易」使交易倍數放大，但相對的，風險也放大，所以當行情劇烈變動時，投資人很可能面臨補繳保證金的狀態，若以股票市場而言，與融資交易相似，只是股票融資的槓桿倍數較期貨小。

經驗老道的期手建議，期貨市場只要秉持三大操作原則，達到「進可攻、退可守」的目標並不難。首先是，資金控管、勿做滿倉：期貨交易具低保證金的財務槓桿特性，交易人應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況，並且謹守「勿做到滿」的原則。「資金控管」簡單來說，就是掌控自己可承擔的風險，不管操作技巧多麼厲害，如果老是滿檔的操作，行情一有風吹草動，內心定忐忑難安，方寸一亂，自然陷入當局者迷的窘局。

其次是，風險控管 設立停損：任何投資或交易不可能穏賺不賠，當有人告知「包賺」時，投資人要特別警覺。既是有賺有賠，就不可不設停損！如前所述，還是那句老話︰「掌控自己可承擔的風險」。

有些投資人買賣股票時，在賠錢狀況下可能進行「加碼攤平」或「短線變長期持有」，最壞的情形就是放著某天公司下市；但在期貨交易市場完全不允許這麼做，因為期貨是保證金交易，具有槓桿特性，若行情不對盤，幾個百分點就要補繳保證金，甚至被砍倉了，此與股票大為不同，故在期貨市場設立停損機制非常重要。

最後是，情緒管理 嚴守紀律：往往在方向做不對的當下，交易人可能會受到情緒影響不願意實現損失，難以認賠出場的結果，卻可能越陷越深，心也更痛。所以市場老手再三叮囑：「任何交易前都要進行沙盤推演，行情看對要怎麼做、行情看錯停損要設在哪裡？要嚴守紀律，切忌再看看、再看看！」。

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