區塊客 3 月時報導，有消息傳出由雅虎日本在當地子公司 YJFX 持有 40% 股權的加密貨幣交易所 TaoTao（前身為 BitARG）將在 5 月展開營運。此一消息最終得以證實，TaoTao 在官方推文中表示，該加密貨幣交易所將於 5 月 30 日上線營運，初步將提供比特幣與以太幣交易。

【営業開始日についてのお知らせ】

お待たせいたしました

仮想通貨取引所「TAOTAO」のサービスを 2019 年 5 月 30 日（木）正午（予定）より開始いたします！

営業開始まで今しばらくお待ちくださいませ。#TAOTAO# 仮想通貨

— TAOTAO (@taotao_ex) 2019 年 5 月 27 日

TaoTao 未來也將在比特幣與以太幣的保證金交易 (融資交易) 外，提供有關萊特幣 (LTC)、瑞波幣 (XRP) 與比特幣現金 (BCH) 的保證金交易。

這代表是雅虎日本在 2018 年 4 月買下 BitARG 交易所四成股權的一年後，終於要讓這家轉型後的加密貨幣交易所啟動交易。據傳雅虎日本支付 20 億日圓收購上述四成持股，原因是對日本交易所領域的興趣與日俱增。

Taotao 原先計劃在 5 月中正式推出，但卻在最後一刻延後，官方亦未曾說明理由。

上月，日本電商巨頭樂天推出加密貨幣交易所「Rakuten Wallet(樂天錢包) 」，並開放首批用戶註冊帳號。3 月底，日本金融廳（FSA）向 Rakuten Wallet 頒發「加密貨幣交易許可證」，而該公司後續依據該國《支付服務法》在關東財務局註冊為「虛擬貨幣交易服務供應商」。

以當前市場環境而言，在 4 月所展開的加密貨幣多頭走勢已帶動日本新一群交易人士投入，例如上周日本境內加密貨幣交易平台回報新開戶頭增加了三倍。

與此同時，監管機構持續緊縮對加密貨幣市場的控制，原因是去年發生數起引發大眾高度關注的駭客事件，其中包括 Coincheck 遭駭損失逾 5 億美元。

日本金融廳已宣布，要在國際的防制洗錢金融行動工作組織（FATF）進行國際審查前，先行審查國內交易所的防制洗錢行動。此外，G20 高峰會將於 6 月在日本大阪舉行，預計將在會上討論各國間的加密貨幣和 ICO 的監管情況。《日經新聞》提到，作為今年 G20 高峰會的主席國，日本不希望其政策落後於其他國家。

這篇文章 雅虎日本加密貨幣交易平台終上線！TaoTao 落實 5 月 30 日營運 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』