證交所將於6月下旬舉行華票、彰源、偉聯等五家公司業績發表會

台灣證交所於 6 月 21 日、25 日、26 日、27 日等四天，舉行華票 (2820)、彰源(2030)、偉聯(9912)、全坤建(2509)、東台(4526) 等五家公司業績發表會，截至今年 4 月底止，國內上市公司已辦理 456 家次法人說明會。為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增進投資人獲取企業訊息之管道，台灣證交所規範上市公司應定期舉辦法人說明會，6 月將有華票等五家公司接力召開，華票成立於民國 67 年，為票券金融業全國共有六個營業據點，便利工商企業短期資金籌措及調度，促進短期票券流通，除保證及承銷發行商業本票以獲取手續費收入外，另建置票、債券部位，透過買賣斷及附條件交易操作方式，維持長期穩定收益。



彰源、偉聯選擇在 6 月 25 日、26 日召開業績發表會，前者成立於民國 73 年，主要從事於各種不銹鋼管、鋼管、銅管、鋁管及相關產品之製造及買賣；後者成立於民國 67 年，為液晶顯示器及其零組件之研發與銷售、醫療器材銷售及不動產出租業務，其透過以自有品牌 (AG Neovo) 液晶顯示器及其零組件之設計研發與銷售及售後服務為主要業務，滿足客戶利基需求如安全監控、商用電子看板、交通運輸及醫療顯示器等領域。



全坤建、東台兩家則是在 6 月 27 日召開，全坤建為住宅及大樓開發租售業，建築本業朝自地自建、合建及都市更新等多方面同步發展，並尋求國外等投資發展計劃，東台主要經營各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售，暨電腦數值控制車床及切削中心機等之製造及銷售。

