【第一金投信】併購熱 FinTech好犀利

金融科技產業投資併購熱潮持續發燒，近期日本軟體銀行宣布將以 10 億美元，入股德國行動支付服務業者 Wirecard，引發市場關注。法人指出，貿易戰造成全球科技業烏煙瘴氣，然而，無損金融科技變革與發展，相關資產短期可能面臨投資人恐慌性賣壓衝擊，中長期向上成長趨勢卻沒有改變。

事實上，統計 5 月 10 日美中第 11 回合貿易談判失敗以來，那斯達克金融科技指數累計僅下跌約 0.9%，而若觀察今年來，累計仍上漲 23%，表現相當強勢。

第一金全球 AI FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭表示，美國全面封殺華為的動作，讓貿易戰本質－科技冷戰真正浮上檯面，造成科技大廠人人自危，投資人亦心生恐慌情緒，費城半導體指數近１個月來重挫近 16%。不過，與金融科技相關的投資併購活動未因此停滯。

今年初，金融支付資料處理商 Fiserv 才以 220 億美元收購競爭對手 First Data；3 月，美國富達國民資訊服務 FIS，宣布以 430 億美元收購英國支付處理業者 Worldpay。而近期，日本軟銀投入 10 億美元，入股德國行動支付服務業者 Wirecard；國際發卡組織 Mastercard、美國金融業巨頭 JP Morgan，亦先後投資金融支付公司。

唐祖蔭表示，金融支付業務整併不斷發生，絲毫不受貿易戰影響，顯見從金融業到科技業，都對於金融科技帶來的巨大改變和商機，充滿高度期待與信心。根據 Mastercard 預估，全球數位支付市場規模高達 225 兆美元，成長空間相當大，主要來自電子商務快速發展、各種創新應用誕生、市場滲透率提高。無怪乎吸引業者爭先恐後搶進。

KPMG 在 2019 年調查報告中指出，去年全球金融科技的總投資金額達 1118 億美元、交易件數 2196 件，雙雙創下歷史新高。唐祖蔭表示，金融科技市場大餅越擴越大，已經是不可逆的趨勢，儘管短期受貿易戰引起的恐慌性賣壓波及，中長期仍將持續向上成長，逢回都是布局良機。

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