〈台北國際電腦展〉華碩發表新品 雙螢幕多工筆電吸睛

華碩 (2357-TW) 今 (27) 日舉辦台北國際電腦展 COMPUTEX 展前記者會，推出一系列新品，董事長施崇棠更親自發表 30 周年紀念新品，本次新品中最大亮點，除了日前已亮相的 ZenFone 6 外，還有雙螢幕 ZenBook Pro Duo 筆電。

華碩表示，ASUS ZenBook Pro Duo 系列將推出 15.6 吋及 14 吋兩個版本，主要是為擁有多工需求的專業人士設計，像是工程師、影像剪輯師、遊戲實況主等，也是今年導入輝達 (NVIDIA) 推出的 RTX 系列機種，ASUS ZenBook Pro Duo 雙螢幕是將現階筆電鍵盤下挪，上方的空間變成第 2 面螢幕，可視為是 ScreenPad 的進化版，雙螢幕皆為觸控螢幕，第 2 個螢幕最多可顯示 3 個工作視窗、並可呈現出至多 4 種的工作狀態，但整體重量約 2.5 公斤，預計 7 月正式量產。

華碩共同執行長許先越、胡書賓會後表示，未來筆電趨勢將朝多螢幕發展，因為在不同工作視窗切換，這類型的工作模式，將越來越普遍，2 周前對手惠普也推出類似多螢幕商品，相信這是未來筆電發展的趨勢，華碩更希望，要成為趨勢中的領先者。

此外，華碩這次也推出高階主機板 ASUS Prime Utopia，不同於以往設計，將顯示卡插槽移到後方，加速散熱，並搭配 7 吋全彩 OLED 觸控螢幕，可以連接 Wi-Fi、控制風扇速度、調整 BIOS 設定等；另也推出全新 ASUS ZenScreen Touch，標榜不論甚麼尺寸的安卓手機，都能透過 App 轉換螢幕顯示，續航力可達 4 小時。

華碩也推第二代智慧觸控板 ScreenPad 2.0，將能支援 ZenBook 全系列，另外主攻年輕族群的 VivoBook 系列同樣也納入支援，預期在新品的幫助下，今年採用 ScreenPad 的華碩筆電比率將接近 3 成。

至於日前在西班牙發表的 ASUS ZenFone 6，雖然提前被曝光，但今年記者會上董事長施崇棠仍帶來驚喜，推出智慧型手機「ASUS ZenFone 6 Edition 30」30 周年紀念版，搭配翻轉式相機 (Flip Camera)，2 顆鏡頭分別採用 Sony 最新 4800 萬畫素 IMX586 感光元件及 125 度超廣角 1300 萬畫素鏡頭，並主打 6.4 吋「無瀏海」窄邊框全螢幕，採用第 6 代康寧 Gorilla 強化玻璃，並擁有 5000mAh 大容量電池，可連續使用 48 小時，台灣將於 6 月 6 日發表會後正式開賣。