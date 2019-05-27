狄剛：中國央行試點貿易金融區塊鏈平台 已處理總額逾 40 億元人民幣

中國人民銀行數字貨幣研究所副所長狄剛透露，央行數字貨幣研究所自 2018 年 9 月起開始試點「灣區貿易金融區塊鏈平台」，截至目前已完成超過 1.7 萬筆業務，涉及總額逾 40 億元人民幣。

2019 年 5 月 27 日，由 2019 中國國際大數據產業博覽會組委會主辦，中央廣播電視總台央視財經頻道聯合主辦，中國信息通信研究院承辦的「區塊鏈高端對話」在貴陽舉行。

狄剛在演講中透露，央行數字貨幣研究所自 2018 年 9 月起開始試點「灣區貿易金融區塊鏈平台」，簡稱「PBCTFP」。截至目前，PBCTFP 已經搭建了 4 個應用，26 家銀行參與其中，完成超過 1.7 萬筆業務，處理的業務總金額逾 40 億元人民幣。

狄剛表示，PBCTFP 平台有三大目標：第一是信息可穿透；第二是信任可傳遞，以及第三是信用可以共享，並且已經實現了三大能力：包容性對接、可溶性共享和對等性互聯。

在演講中，狄剛還指出，對於區塊鏈的認識要升級，不能為了區塊鏈而區塊鏈，不是所有項目、所有數據都需要上鏈，區塊鏈依然存在可信問題。但區塊鏈有助於識別金融該領域裡的無效中介，精簡有效中介，激勵專業中介。

在聯盟鏈建設方面，狄剛指出，現有的聯盟鏈存在重複建設、標準不一的問題，以至於「舊的孤島被新的孤島代替，舊的壁壘消失後又產生新的壁壘」。解決方案在於突破三個關鍵點：多中心協調問題、業務連續性保障問題、鏈上鍊下賬實相符問題。而身份互認、標準共識、業務互通、監管共治就是這些問題的解決方案。

另外，工業和信息化部信軟司副司長李冠宇亦受邀出席「區塊鏈高端對話」活動，李表示，工信部正推動相關產業研究，釋放區塊鏈價值，促進區塊鏈產業健康發展。

李冠宇說，區塊鏈具有數據公開透明，信息安全程度高，可追溯強等優勢，近年來受到廣泛關注，在政策、技術和市場多重力量推動下，國內越來越多的產業力量重視，並且參與到區塊鏈應用探索中來。2018 年 5 月習近平總書記在兩院院士大會上講話當中指出，以人工智能、量子信息、移動通訊，物聯網，區塊鏈為新一代，信息技術加快突破應用。

李冠宇肯定了區塊鏈在賦能實體經濟、異步驅動中國轉型升級上的作用，稱推動區塊鏈間發展，加速與實體經濟融合，對建立數字經濟，產業生態，助力數字經濟高質量發展和提升政府公共服務水平都具有重要作用。他表示，目前區塊鏈領域已經在引用探索的範疇有數字資產像供應鏈管理，智能製造、工業互聯網，社會公益、板塊保護等更多的領域拓展，為各行業數字化轉型提供支撐。骨幹 IT 企業也在結合自身業務資源，加快區塊鏈領域的佈局，一批新興的初創企業崛起，推動區塊鏈技術腳步不斷加快，以大數據，物聯網等融合不斷深入。

他同時指出，區塊鏈發展中仍面臨諸多困難和挑戰，安全性和穩定性有待提高，與行業深度融合的解決方案仍然優先，行業發展亂相在一定程度上仍然存在，各個企業誇大區塊鏈應用範疇，濫用區塊鏈投機炒作行為，給行業帶來不利的影響。區塊鏈處在應用探索階段，其廣泛推廣應用人需產學研用各方面路徑去偽存真，推動區塊鏈技術應用，研究和行業應該落地，促進區塊鍊和實體經濟深度融合。

最後，李冠宇稱工信部作為行業管理部門，也將努力推動區塊鏈相關產業研究，技術研發和應用推廣等工作，營造良好的發展環境，釋放區塊鏈的價值，促進區塊鏈產業健康發展：

1. 深入研究區塊鏈技術發展趨勢，密切關注國際發展前沿動態、深入分析區塊鏈對經濟社會發展的影響，配合相關部門，推動建立完善行業監管機制，準確把握區塊鏈技術創新和行業監管之間的平衡。規範區塊鏈行業行為，營造良好的發展行為。

2. 加快區塊鏈核心技術能力建設，鼓勵骨幹企業加大研發力度，加快突破智能合約，共識機制，加密算法等核心技術。提升區塊鏈性能效率和安全性。建立健全骨幹企業，高等院校和研究機構的協同機制，推動建設區塊鏈開元社區，探索創新發展的新路徑。

3. 開展區塊鏈領域創新創業，繼續通過區塊鏈舉辦開發大賽，遴選解決方案，鼓勵區塊鏈企業與用戶單位開展跨界融合，豐富行業應用，鼓勵骨幹企業發展相關的服務，支持產業鏈上下游，開展協同創作，開創組織平台。

4. 建立健全區塊鏈標準體系。一方面加快推動成立全國區塊鍊和分佈式記賬技術標準化委員會。以團體標準，聯盟標準為切入點，加快推動重點標準研製和推廣應用。逐步構建完善的標準體系。另一方面積極推動 ITU、ISO 等國際組織實質性的參與，更多的參與國際化標準化工作。

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原文：火星財經 (1) (2)

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