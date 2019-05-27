新加坡證券型代幣平台 iSTOX：目標 Q4 開通交易、 2020 年前從沙盒畢業

新加坡區塊鏈基礎設施公司 ICHX Tech 旗下證券型代幣平台 iSTOX 日前表示，已於 5 月 1 日進入新加坡金融管理局（MAS）的金融科技沙盒，目前正招募首批發行人和投資者，預計將在今年第四季度開通數位化證券的發行和交易。

與此同時，iSTOX 正致力爭取在 2020 年初以前通過測試並從沙盒中「畢業」，成為首家全面受監管的資本市場平台，協助企業透過代幣化證券籌集資金。

iSTOX 官方文章指出，「透過 iSTOX，無論公司規模大小，又甚至是私人資產的所有者，任何發行者都可以將數位化證券產品當成一種能用來開發資本市場、接受投資的新機制。」

再來，為了確保證券結構和發行流程的合規性，iSTOX 還成立了一個法律小組，由 3 家頂級律師事務所組成：Allen＆Gledhill LLP、Baker McKenzie Wong＆Leow 和 Rajah＆Tann，專門向發行者提供法律上的建議。

2018 年 11 月，ICHX Tech 宣布已收到來自新加坡交易所和政府投資機構淡馬錫控股的全資子公司 Heliconia Capital Management 的重注投資，但未披露具體金額。

現階段，證券型代幣發行（STO）在國際上仍屬新概念，各國對 STO 的定義、範疇、監管都略有不同，大多依照現行證券法規辦理，沒有另立專法，像是加拿大、英國及新加坡都准許 STO 進監理沙盒實驗，讓其暫時豁免法規限制，待實驗結果出爐再決定修法與否。

而台灣金管會早前也指出，釋出的架構規劃，STO 將採分級監理規範，以募資金額 3000 萬元台幣為限額，募集金額在 3000 萬以下，可依照《證券交易法》第 22 條豁免；超過 3000 萬以上，就必須先進入沙盒實驗後再研議細節。

對此，立委許毓仁在公聽會上表示，3000 萬台幣的規模以募資等級而言大約落在 A 輪，若是以未來趨勢來看，格局有點太低。台灣面臨募資市場上的 A 輪沙漠，「金管會應比照新創的 A 輪募資規模，將募資限額訂定在 300 至 500 萬美金為宜。」

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