Coinbase：散戶即日起可交易穩定幣 DAI 紐約居民除外

加密貨幣交易所 Coinbase 於美國時間 5 月 23 日宣布，正式為紐約州以外的散戶開放穩定幣 DAI 的交易功能。即日起，用戶只需通過交易所官網 Coinbase.com 及其 Android 和 iOS 應用程序，即可購買、出售、轉換、發送、接收和儲存 DAI。

至於 Coinbase 為何尚未在紐約上架 DAI，外媒《CoinDesk》分析道，紐約州金融服務部過去一直保有權利「對即將上架交易所的加密貨幣進行審查」，因此 DAI 很有可能還在等待當局的批准。這類情況之前也出現過，像 Coinbase 直到近期才向紐約的居民開放 XRP 交易。

Coinbase 向用戶解釋道， DAI 是種在以太坊區塊鏈上運作、與美元掛鉤的分散式穩定幣，目前由價值近 200 萬個以太幣進行擔保，有別於其他集中式穩定幣，DAI 並未採取在銀行帳戶備留美元儲備金的做法，而是利用其發行商 MakerDAO 平台上所抵押的以太幣進行擔保。

該交易所同日宣布，自去年 2 月推出專供零售店家使用的加密貨幣支付功能 Coinbase Commerce 以來，這項服務迄今已完成了超過 5,000 萬美元的交易。

Coinbase Commerce 產品負責人 Justin O’Brien 表示，「自從我們推出以來，交易量就一直處於上升趨勢。但真正的巔峰是在今年第二季度才開始奮起直追。」

Coinbase Commerce 除了允許商家輕鬆接受加密貨幣以外，還可直接整合到店家自身的結帳流程，或做為線上支付的新增選項。店家只要提供電子郵件地址和電話，就可以註冊 Coinbase Commerce 並接受加密貨幣付款，且無需讓 Coinbase 代管加密貨幣，而是由店家自己掌握。

推出初期，該產品就已宣布與電商巨頭 Shopify 合作，而後來居上的還有 Magento、OpenCart、PrestaShop 和 WooCommerce。當時，O’Brien 曾將 Coinbase Commerce 定義為「適用於加密貨幣愛好者的入門產品」。但如今他則認為，這項服務應該具備商家想要的所有功能，如此才能更進一步提高加密貨幣的採用率。

除了支援比特幣、比特幣現金、萊特幣、以太幣之外，Coinbase Commerce 上週一宣布添加 Circle 穩定幣 USDC。

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