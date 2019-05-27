【馮冠華專欄】別人恐懼我貪婪？

5 月 27 日推介 - 中國國航（753）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五小幅反彈，指數最終以 27354 點收市，上升 87 點；而全日波幅也只有 166 點。成交金額按日下跌約 23% 至 760 億。港股通南下總成交額 69 億，按日下跌約 37%，流向轉回淨流入，金額約 6.3 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額減少至約人民幣 16 億。藍籌 34 升 13 跌 3 持平。板塊方面，汽車股受車輛購置稅落實而造好，個別教育股受大行報告推介也有追捧，電力、內航、燃氣及內銀股也不俗。



做空方面，佔大市成交回落至 15.3%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 58:42，重貨區方面，熊證仍在 28100-28149，牛證也不變在 27000-27049。恆指期貨夜市收報 27235 點，下跌 72 點，低水 119 點。港股 ADR 下跌 140 點，相等於恆指 27212 點。

簡評：筆者上週已指出，川普並不是沒有死穴的。上週四美股錄得較大的跌幅，川普即牧羊人上身，急忙出來高呼和中方談判有機會達成協議；更令人啼笑皆非的，是把華為也拉進貿易談判之內，前言不搭後語，香港人常掛在口邊的「信他半成，雙目失明」又一鐵証。中港美股市週五也如狼來了的村民，再一次受牧羊人的叫喊而乖乖地回穩。人民幣離岸價也見反彈，奈何三地的成交量頗低，難言脫險。

牧羊人這幾天在看相撲吃壽司打高球，眼睛耳朵應可較清靜。注意他出發前下令千五士兵赴中東，又用「伊朗行動危害地區安全」和「也門胡塞武裝威脅增加」為由，宣佈國家進入「緊急狀態」，巨額武器順理成章地出售給沙地阿拉伯了。商人治國，金錢掛帥，去年的牧師事件早已忘了吧！

中美貿易 / 科技戰發展到現在的地步，最終結果當然難猜。川普要為 2020 年的大選造勢（共和黨初選應不是大問題），和中方作長久戰，勢令美企及消費者抱怨，應不是他願意冒的險。面對咄逼，中方不出重招還擊（免得成千古罪人），敵進我退，用政策穩經濟，相比之下，時間較是中方的朋友。



筆者推斷川普最終還是得些好意便回手的。讓筆者在此大膽提供一個解決方案：美方先和華為簽下安全恊議，有證據可大額罰款和封殺，反過來，中方可用相等恊議開放市場給谷歌與面書等。讀者們，這可行嗎？

如上述建議是可行，雙輸情況可立即轉為雙贏，當然，這是否政治正確，不是筆者可判斷的；但在市場接近一面倒看淡下，筆者反而建議長線投資者，應在現階段再分批進場，A 股 ETF 及盈富基金（2800）會是不錯的選擇。

上週五另一國際大事，是英國首相梅伊宣布，將於 6 月 7 日辭去保守黨黨魁職務。繼任首相的大熱人選、脫歐派大旗手約翰遜上週五堅稱，有協議也好，無協議也好，英國一定最遲於今年 10 月底脫離歐盟。這代表硬脫歐風險又重現；中港巿場焦點並不在此，英鎊的反應也無太大啟示，暫且先作觀望吧。

美股今天休市，理論上，今天港股的成交也會繼續偏低。MSCI 明天的季整及富時羅素的最新公布（點 2）會否令資金偷步也不得而知。至於本週其他大事及數據，留意星期四華為新產品發佈會及週五的中國 PMI 數據。公司消息面非常淡靜，銀保監主席郭樹清的言論（點 3）或有助人民幣造好，內航股上週五也表現不俗，短多寧追較強的國航（753）。

2）指數公司富時羅素公布，納入其全球股票指數系列的 A 股名單，有關變動將於下月 21 日收市後生效。名單顯示，共有 1097 隻 A 股入選，涉及大、中、小型合資格的 A 股。A 股納入將分為 3 個階段進行，6 月納入其中 20%，9 月及明年 3 月再分別納入 40%，預料完成後，將為 A 股帶來 100 億美元增量資金，折合約 690 億元人民幣。（信報）

3）銀保監主席郭樹清表示，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。他指人民幣匯率短期波動是正常的，中國長期經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。中國仍是世界經濟增長的最大引擎，具備極好的市場空間和增長潛力，隨著經濟發展，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近。



對於中美貿易戰，郭樹清表示，美國可以把關稅加到極限水平，但對中國經濟的影響將非常有限。中國內需可以消化大部分輸美貨品，一帶一路拓展美國以外出口市場，美國進口商願意攤分關稅成本，從中國轉移到海外生產有助中國高質量發展，中國金融市場去年已受過度影響，再進一步衝擊不大。（明報）

4）美股上週五市況總結：美股三大指數上週五反彈，當中道指上升 95 點或 0.37%，標指和納指則分別上升 0.14% 及 0.11%，十年期債息最新報 2.324%，美滙指數最新報 97.61，紐約期油最新報 59.02 美元。

5）個股訊息：國美（493）首 3 個月虧損 8674 萬元（人民幣，下同），按年轉盈為虧，收入 177 億元，按年上升 1.33%。（蘋果日報）

翠華（1314）發盈警，預期截至今年 3 月 31 日止年度的除稅後溢利將較前一年度大幅減少逾 70%，主要因集團面對持續具挑戰之營商環境導致營運收益減少，以及業務發展成本及營運費用增加所致。（蘋果日報）

中芯國際（981）公布，已於 5 月 24 日（美國東部時間）通知紐約證券交易所，自願將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。中芯表示，退市因素包括，中芯美國預托證券股份的交易量與其全球交易量相比有限，加上為維持美國預托證券股份在紐約證券交易所上市，及在美國證券交易委員會註冊，並遵守交易法的定期報告和相關義務中所涉及的重大行政負擔和成本。（信報）

6）新股訊息：內地時尚男裝公司慕尚集團控股（1817）今天掛牌，上週五暗盤價收報 4.13 元，較招股價 4.39 元，下跌 5.92%。（信報）

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