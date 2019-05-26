南六本周法說會 聚焦新產能配置及下半年訂單

不織布大廠南六 (6504-TW)30 日應邀在交易所召開法人說明會，第 2 季燕巢新廠加入營運後，南六浙江平湖廠產能提升，及印度投資新廠的建置，將是市場關注焦點。

去年南六營收 67.86 億元、首季營收 16.07 億元，創 7 季以來新低，毛利率以 16.78% 創上市以來新低，第 2 季的營運回升速度，是另一焦點。

南六投資 30 億元高雄燕巢新廠已正式啟用，預計第 2 季進入量產，擴增生產純棉不織布及水針不線布生產線各 1 條，其中純棉不織布產線月產能約 600 噸，高速水針布線月產能 2000 噸，預計在 2020 年挹注南六全年營收約 20 億元。

目前南六新生產線產出產品，已部分提供自有產品生產使用，預計下半年將開始有營收貢獻，而新生產線的效益發揮也可帶動南六獲利提振。

南六已獲經濟部投資台灣事務所「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審會通過，於高雄市燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額達 35 億元，將攜手國際企業在此投入醫療級不織布的開發生產。

南六此投資計畫，計畫運用向台糖公司租用的高雄燕巢的 9.5 公頃土地，加上新廠，形成營運中心與智慧化生產園區基地，完工後的年產值將增加 25 億元。而南六的印度廠投資案，即將進入土木施工建置階段，其最新進度也將由南六提出說明。

南六今年首稅後純益為 1.15 億元，年增 15.4%，每股純益為 1.58 元；第 1 季產品結構以水針不織布 4.86 億元，占 30.2% 最高，而濕紙巾、面膜 30.1% 居次，熱風熱壓不織布占 27.1%，醫療手術衣用布占 12.6%。