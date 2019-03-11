兆豐銀助智邦、南六取得優惠融資 回台投資總額55億元

兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀力挺台商回台投資，10 日公布，網通龍頭智邦 (2345) 及不織布龍頭南六 (6504) 率先取得行政院國發基金「歡迎台商回台投資行動方案」，總投資金額 55 億元。兆豐銀表示，智邦和南六皆為經濟部首波審查通過的回台投資企業之一，惟該專案優惠利率額度 200 億元，已協助二家企業順利登記專案額度，通過專案貸款授信案。據了解，智邦、南六將分別投資 20 億元及 35 億元，資金用途為建廠、購買設備與週轉資金。



兆豐銀指出，智邦因應未來業務擴張需求，計畫於苗栗廣源科技園區進行擴廠，強化國內網通產業供應鏈；南六則選定高雄燕巢成立營運中心與智慧化生產基地，將高附加價值產線移回台灣，並攜手國際企業投入醫療用不織布開發生產。



兆豐銀透露，歡迎台商回台投資行動方案自年初實施以來，逾 10 家企業取得台商資格核准函，除已取得專案貸款的智邦及南六，也包括慶豐富 (9935)、廣達(2382)、崴立機電、宇隆(2233)、亞旭(2366)、迅得(6438)、康普(4739)、銓寶(4575)、台燿(6274) 等，合計返台投資總金額上看 323 億元，預估創造本國就業人數近 4 千人。