華為風暴吹垮台股 政府基金+官股券商斥資逾300億元護盤

美中貿易戰衍生成科技角力，台股淪為外資提款機，大盤加權指數一路下挫，失守年線關卡，勞退基金 210 億元資金今 (24) 日緊急銜命進場護盤，短短三天內政府基金已撥款 260 億元救市，官股券商近兩週更大砸 68 億元買超進場護盤，力抗外資賣壓。

華為風暴橫掃台股，電子與半導體類股哀鴻遍野，為抵禦外資賣壓，政府基金近來動作頻頻，繼退撫基金 21 日撥款 50 億元救市後，勞退基金今天也撥款 210 億元銜命進場低接，在政府基金相繼出手救援下，台股今天盤勢止穩，小漲 19 點作收。

自美中貿易戰開打以來，官股行庫 5 月以來積極買超，觀察近兩週幾乎是天天買超，24 日單日買超金額更高達 17.68 億元，累計近兩週、10 個交易日，官股券商已經買超台股 68.38 億元。

官股券商操作方向一向與外資對作，護盤標的更是鎖定左右盤勢的權值股，在官股券商買盤推升下，半導體龍頭台積電今天止跌反彈，股價上漲 1.3%，鴻海則是平盤整理，股價小跌 0.14%。

據了解，自美中貿易戰開打以來，台股受美股走跌拖累，台股一路失守短期均線，加上華為風暴擴大，讓台股年線宣告失守，官股券商也「奉命」盡量買超，為避免大盤跌勢擴大並將目標鎖定權值股。

法人指出，美中貿易戰已升級成科技角力，讓電子、半導體相關類股淪為重災區，資金轉進傳產、金融避難，但在政府基金與官股券商的聯手拉抬下，半導體重拾漲勢，進而穩住大盤走勢。