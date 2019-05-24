美股盤前─貿易擔憂撼動股市後 反彈整理 道瓊上漲約150點

中美貿易戰越來越撲朔迷離，投資人態度更加謹慎。

儘管懷疑中國電信大廠華為 "非常危險"，川普總統週四却提高了放寬對華為管制的可能性。

他說：「如果我們達成協定，可以想像華為將包含在該貿易協定之中。

該談話與華盛頓原先對華為的強硬政策，截然不同。美國高官曾多次表示，華為設備對美國國家安全構成威脅，可能被中國政府用於間諜工作。

英國脫歐方面，英國首相梅伊定於 6 月 7 日卸下保守黨領袖一職，但仍將擔任首相一職，直到其政黨選出新領袖。

分析師預期，一位英國脫歐的強硬派人士將取代梅伊，增加英國無協議脫歐的可能性。對許多企業而言，這種情況正是他們的夢魘。

週五，英國市場少有變動。英國股市上漲 0.4%，英鎊兌美元接近持平。

全球股市方面，美國股市週四大跌後，今日盤前交易中，指數期貨反彈，道瓊指數上漲約 150 點。

歐洲股市於早場交易中，上漲。德國與法國股市均上漲逾 0.8%。

亞洲股市今日收盤錯綜。香港恆生指數上漲 0.3%，日經指數下跌約 0.2%。

週四，美國股市大跌。道瓊下跌達 286 點，或 1.1%，S&P 500 收低 1.2%，Nasdaq 跌幅為 1.6%。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 4 月耐久財訂單。