華新擬出售南京有色金屬94.3%股權予珠海格力電器 Q3可望交割完成

華新麗華 (1605-TW) 今 (24) 日召開董事會，通過擬透過持股 83.97% 的子公司華貴國際及持股 100% 的華新中國投資公司，出售南京華新有色金屬公司 94.3% 股權，予中國最大家電廠珠海格力電器集團，等同淡出中國銅條內銷市場，交易轉讓價格約人民幣 14 億元，若順利交割，第 3 季就可望挹注獲利表現。

南京華新有色金屬目前銅條年產能 30 萬噸，去年營收約人民幣 120 億元，全年獲利約人民幣 4700 萬元。華新表示，近年來中國銅條業務競爭激烈，近 1、2 年中國市場開出的產能就超過 100 萬噸，而南京華新有色金屬主要以中國內銷為主，獲利空間遭到壓縮。

而南京華新有色金屬的客戶珠海格力電器集團，有意向上游發展，主動接洽盼能出售公司，華新董事會今日也決議通過，擬透過持股 83.97% 的子公司華貴國際及持股 100% 的華新中國投資公司，出售南京華新有色金屬公司 94.3% 股權予珠海格力電器集團，剩餘的 5.7％股權則仍由中國電信與新港高科技公司持有。

目前華新集團旗下銅條廠除南京華新有色金屬外，還包括東莞華新廠，年產能 7 萬噸，但主要以外銷市場為主，台灣產能則為楊梅廠，年產能 18 萬噸。此次出售南京華新有色金屬，等同淡出中國銅條內銷市場。華新表示，出售南京華新有色金屬持股後，雖然將使營收規模減少，但獲利表現受影響有限，雙方未來也將進行策略合作。

此次交易轉讓價格將以 5 月 31 日審計淨資產，加上溢價人民幣 5 億元再乘上持股比例，據估算，交易轉讓價格約達人民幣 14 億元，若順利交割，可望於第 2 季或第 3 季貢獻獲利表現。

