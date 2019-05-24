〈電電公會理監改選〉郭台銘：貿易戰下 大不再是唯一 未來產業分工每3年將重整

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (24) 日表示，各國貿易壁壘興起下，工業製造供應鏈將被迫重新劃分，大不再是唯一勝算。未來產業分工可能 3 年就要重新調整一次。

郭台銘今日赴電電公會第 25 屆第一次會員代表大會，並以「美中貿易對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題發表演講。

郭台銘表示，中國和美國共同作為全球經濟增長最重要的引擎，但各持全球化和區域化的立場，充分利用各自優勢，會引領全球產業鏈新走勢。未來產業的布局和分工，必須隨時做結構性的調整，比起過去的 10 年、20 年一次，未來可能每 3 年就要面臨調整，大不再是唯一勝算。

郭台銘進一步指出，其實從今年初，美國總統川普簽署維護美國人工智慧領導地位的行政命令就可看出，貿易戰其實是 5G 與 AI 的戰爭。

不過他認為，台灣科技業具有優勢，是 AI 最好的試驗場域，因為在產業結構上，有優質的中小產業。且台灣場域條件「世界最佳」，幅員小、人口密度高，教育擁有一定水準，可以快速配合開發新產品，無論是電動車或手提裝置等應用。

郭台銘也提出台灣「東南西北」經濟發展論點，「東進」與美國洽談自由貿易協定 (FTA)，彌補美國的製造業缺口；「西和」則是融入中國產業轉型。「南拓」則以印度等東南亞國家為目標，以 FTA 開拓台灣另一生產基地；「北接」則希望與日本合作，拓展技術。